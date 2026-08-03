Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Το γενναιόδωρο πλάτος εργασίας 80 cm και ο όγκος του κάδου 100 λίτρων εγγυώνται αποτελεσματικό και μακροχρόνιο καθάρισμα με την μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή BD 80/100 W Classic Bp Pack που λειτουργεί με μπαταρία.
Η ισχυρή κίνηση πρόσφυσης, η οποία σε βοηθά να ανέβεις σε πλαγιές χωρίς κόπο, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της μηχανής περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp Pack. Το μηχάνημα που λειτουργεί με ώθηση και μπαταρία έχει πολύ στιβαρό σχεδιασμό. Για παράδειγμα, εξαρτήματα που δέχονται υψηλή καταπόνηση όπως το μάκτρο και η κεφαλή δισκοβούρτσας είναι κατασκευασμένα από συμπαγές και ανθεκτικό αλουμίνιο. Η δοκιμασμένη ιδέα λειτουργίας με κλιπ ελατηρίου στο πίσω μέρος της λαβής, η απλή αύξηση της πίεσης επαφής της βούρτσας από 40 σε 68 κιλά για πολύ επίμονους ρύπους ή για επίστρωση, καθώς και η μεταβλητή ταχύτητα μεταφοράς και καθαρισμού έως και τα 5 km/h, είναι πολύ άνετα για τον χρήστη. Το μεγάλο πλάτος εργασίας των 80 εκατοστών και ο κάδος 100 λίτρων επιτρέπουν μακροχρόνιες και αποτελεσματικές εφαρμογές καθαρισμού και επιδόσεις επιφάνειας έως και 4800 m² την ώρα. Η νέα ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 160 Ah με εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα κύκλου και την επιλογή ενδιάμεσης φόρτισης διασφαλίζει τη μέγιστη διαθεσιμότητα του μηχανήματος και με ρεύμα φόρτισης 50 Ampere η μπαταρία μπορεί επίσης να φορτιστεί πολύ πιο γρήγορα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεγάλης διάρκειας ζωής μπαταρία ιόντων λιθίου
- Σταθερότητα κύκλου 4 έως 6 φορές σε σύγκριση με τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος.
- Γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας και υψηλότερη παραγωγικότητα.
- Χαμηλή αυτοεκφόρτιση σε μεγάλα διαλείμματα.
Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης επαφής βούρτσας σε 2 επίπεδα
- Δυνατότητα χειροκίνητης αύξησης από τα 40 στα 68 κιλά, αν απαιτείται.
- Χαμηλότερη πίεση επαφής για ηπιότερους ρύπους ή σε ευαίσθητα πατώματα.
- Υψηλότερη πίεση επαφής για επίμονους ρύπους ή αφαίρεση επίστρωσης.
Αποδοτικός και ισχυρός κινητήρας κίνησης 300 W
- Επίσης, βοηθά στην εύκολη αναρρίχηση πλαγιών χωρίς τη σωματική καταπόνηση του χρήστη.
- Η ταχύτητα οδήγησης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ενός προσβάσιμου ποτενσιόμετρου.
Ευδιάκριτα στοιχεία χειρισμού με χρωματική κωδικοποίηση
- Τα στοιχεία λειτουργίας με χρωματική κωδικοποίηση απλοποιούν τον χειρισμό και συντομεύουν τον χρόνο εκπαίδευσης του μηχανήματος.
Έξυπνο σύστημα Home Base
- Επιλογές για τοποθέτηση εξοπλισμού χειρωνακτικού καθαρισμού, όπως άγκιστρα, δοχεία, σφουγγαρίστρα κ.λπ.
Οικονομικά προσιτή μηχανή από την κλασική σειρά
- Εξαιρετική σχέση ποιότητας και χρηματικής αξίας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|810
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1090
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|100 / 100
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 4000
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|2400
|Τύπος μπαταρίας
|Li-Ion
|Μπαταρία (V/Ah)
|25,6 / 180
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 3
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|περίπου 4
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|max. 5
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1650
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|65
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1900
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|435
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|110,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Σύστημα 2 κάδων
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για τον καθαρισμό καταστημάτων λιανικής πώλησης, εμπορικών κέντρων και καταστήματα υλικού
- Ιδανικό στη βιομηχανία, στον τομέα των μεταφορών και στα αεροδρόμια
- Ιδανικό για εφαρμογές καθαρισμού σε πισίνες, αθλητικές αίθουσες και εμπορικά κέντρα