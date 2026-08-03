Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC

Το γενναιόδωρο πλάτος εργασίας 80 cm και ο όγκος του κάδου 100 λίτρων εγγυώνται αποτελεσματικό και μακροχρόνιο καθάρισμα με την μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή BD 80/100 W Classic Bp Pack που λειτουργεί με μπαταρία.

Η ισχυρή κίνηση πρόσφυσης, η οποία σε βοηθά να ανέβεις σε πλαγιές χωρίς κόπο, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της μηχανής περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp Pack. Το μηχάνημα που λειτουργεί με ώθηση και μπαταρία έχει πολύ στιβαρό σχεδιασμό. Για παράδειγμα, εξαρτήματα που δέχονται υψηλή καταπόνηση όπως το μάκτρο και η κεφαλή δισκοβούρτσας είναι κατασκευασμένα από συμπαγές και ανθεκτικό αλουμίνιο. Η δοκιμασμένη ιδέα λειτουργίας με κλιπ ελατηρίου στο πίσω μέρος της λαβής, η απλή αύξηση της πίεσης επαφής της βούρτσας από 40 σε 68 κιλά για πολύ επίμονους ρύπους ή για επίστρωση, καθώς και η μεταβλητή ταχύτητα μεταφοράς και καθαρισμού έως και τα 5 km/h, είναι πολύ άνετα για τον χρήστη. Το μεγάλο πλάτος εργασίας των 80 εκατοστών και ο κάδος 100 λίτρων επιτρέπουν μακροχρόνιες και αποτελεσματικές εφαρμογές καθαρισμού και επιδόσεις επιφάνειας έως και 4800 m² την ώρα. Η νέα ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 160 Ah με εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα κύκλου και την επιλογή ενδιάμεσης φόρτισης διασφαλίζει τη μέγιστη διαθεσιμότητα του μηχανήματος και με ρεύμα φόρτισης 50 Ampere η μπαταρία μπορεί επίσης να φορτιστεί πολύ πιο γρήγορα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεγάλης διάρκειας ζωής μπαταρία ιόντων λιθίου
  • Σταθερότητα κύκλου 4 έως 6 φορές σε σύγκριση με τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος.
  • Γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας και υψηλότερη παραγωγικότητα.
  • Χαμηλή αυτοεκφόρτιση σε μεγάλα διαλείμματα.
Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης επαφής βούρτσας σε 2 επίπεδα
  • Δυνατότητα χειροκίνητης αύξησης από τα 40 στα 68 κιλά, αν απαιτείται.
  • Χαμηλότερη πίεση επαφής για ηπιότερους ρύπους ή σε ευαίσθητα πατώματα.
  • Υψηλότερη πίεση επαφής για επίμονους ρύπους ή αφαίρεση επίστρωσης.
Αποδοτικός και ισχυρός κινητήρας κίνησης 300 W
  • Επίσης, βοηθά στην εύκολη αναρρίχηση πλαγιών χωρίς τη σωματική καταπόνηση του χρήστη.
  • Η ταχύτητα οδήγησης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ενός προσβάσιμου ποτενσιόμετρου.
Ευδιάκριτα στοιχεία χειρισμού με χρωματική κωδικοποίηση
  • Τα στοιχεία λειτουργίας με χρωματική κωδικοποίηση απλοποιούν τον χειρισμό και συντομεύουν τον χρόνο εκπαίδευσης του μηχανήματος.
Έξυπνο σύστημα Home Base
  • Επιλογές για τοποθέτηση εξοπλισμού χειρωνακτικού καθαρισμού, όπως άγκιστρα, δοχεία, σφουγγαρίστρα κ.λπ.
Οικονομικά προσιτή μηχανή από την κλασική σειρά
  • Εξαιρετική σχέση ποιότητας και χρηματικής αξίας.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm) 810
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm) 1090
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l) 100 / 100
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h) max. 4000
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h) 2400
Τύπος μπαταρίας Li-Ion
Μπαταρία (V/Ah) 25,6 / 180
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h) max. 3
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h) περίπου 4
Ταχύτητα οδήγησης (km/h) max. 5
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm) 180
Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm) 1650
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 65
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) max. 1900
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg) 435
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 110,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 1500 x 835 x 1065

Πεδίο προμήθειας

  • Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

  • Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
  • Σύστημα 2 κάδων
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Πεδία εφαρμογής
  • Ιδανικό για τον καθαρισμό καταστημάτων λιανικής πώλησης, εμπορικών κέντρων και καταστήματα υλικού
  • Ιδανικό στη βιομηχανία, στον τομέα των μεταφορών και στα αεροδρόμια
  • Ιδανικό για εφαρμογές καθαρισμού σε πισίνες, αθλητικές αίθουσες και εμπορικά κέντρα
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού