Η ισχυρή κίνηση πρόσφυσης, η οποία σε βοηθά να ανέβεις σε πλαγιές χωρίς κόπο, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της μηχανής περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp Pack. Το μηχάνημα που λειτουργεί με ώθηση και μπαταρία έχει πολύ στιβαρό σχεδιασμό. Για παράδειγμα, εξαρτήματα που δέχονται υψηλή καταπόνηση όπως το μάκτρο και η κεφαλή δισκοβούρτσας είναι κατασκευασμένα από συμπαγές και ανθεκτικό αλουμίνιο. Η δοκιμασμένη ιδέα λειτουργίας με κλιπ ελατηρίου στο πίσω μέρος της λαβής, η απλή αύξηση της πίεσης επαφής της βούρτσας από 40 σε 68 κιλά για πολύ επίμονους ρύπους ή για επίστρωση, καθώς και η μεταβλητή ταχύτητα μεταφοράς και καθαρισμού έως και τα 5 km/h, είναι πολύ άνετα για τον χρήστη. Το μεγάλο πλάτος εργασίας των 80 εκατοστών και ο κάδος 100 λίτρων επιτρέπουν μακροχρόνιες και αποτελεσματικές εφαρμογές καθαρισμού και επιδόσεις επιφάνειας έως και 4800 m² την ώρα. Η νέα ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 160 Ah με εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα κύκλου και την επιλογή ενδιάμεσης φόρτισης διασφαλίζει τη μέγιστη διαθεσιμότητα του μηχανήματος και με ρεύμα φόρτισης 50 Ampere η μπαταρία μπορεί επίσης να φορτιστεί πολύ πιο γρήγορα.