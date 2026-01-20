pillars-banner

Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/70 R Classic

Για περιοχή καθαρισμού έως 2.000 τ.μ. την ώρα, η μπαταριοκίνητη μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/70 R Classic με βούρτσα δίσκου. Μπαταρίες και φορτιστής πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά

Η εξαιρετική ευκολία στη χρήση, λόγω της χρωματικής κωδικοποίησης των στοιχείων ελέγχου, είναι ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της επικαθήμενης μπαταριοκίνητης μηχανής περιποίησης δαπέδου BD 50/70 R Classic. Η compact της κατασκευή κάνει πιο εύκολη τη μεταφορά της και εξασφαλίζει μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας. Αυτό κάνει τη μηχανή της κατηγορίας των 70 λίτρων μία πραγματική εναλλακτική στις μηχανές πεζού χειριστή. Πρακτικές λεπτομέρειες, όπως η λειτουργία "Home Base", η οποία διευκολύνει τη μεταφορά του χειρωνακτικού, χρησιμοποιώντας άγκιστρα ή εναλλακτικά την τσάντα κάδο και μία σφουγγαρίστρα πριν το σκούπισμα, η οποία ολοκληρώνει την ιδέα. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι μπαταρίες και ο φορτιστής πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/70 R Classic: Εύκολη λειτουργία
Εύκολη λειτουργία
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/70 R Classic: Μηχανική βούρτσα δίσκου
Μηχανική βούρτσα δίσκου
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/70 R Classic: Compact, λεπτή σχεδίαση
Compact, λεπτή σχεδίαση
Προαιρετικά αξεσουάρ:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm) 510
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm) 850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l) 70 / 75
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h) 2805
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h) 2000
Μπαταρία (V) 24
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h) max. 2,5
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm) 180
Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg) 13 / 20
Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm) 1650
Κατανάλωση νερού (l/min) max. 2,3
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) 1400
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg) 345
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 112
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 1310 x 590 x 1060

Πεδίο προμήθειας

  • Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)
  • Μάκτρο, σχήματος V

Εξοπλισμός

  • Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
  • Αυτόματη διακοπή νερού
  • Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
  • Σύστημα 2 κάδων
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/70 R Classic
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/70 R Classic
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/70 R Classic
Videos
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού