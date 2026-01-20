Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/70 R Classic
Για περιοχή καθαρισμού έως 2.000 τ.μ. την ώρα, η μπαταριοκίνητη μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/70 R Classic με βούρτσα δίσκου. Μπαταρίες και φορτιστής πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά
Η εξαιρετική ευκολία στη χρήση, λόγω της χρωματικής κωδικοποίησης των στοιχείων ελέγχου, είναι ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της επικαθήμενης μπαταριοκίνητης μηχανής περιποίησης δαπέδου BD 50/70 R Classic. Η compact της κατασκευή κάνει πιο εύκολη τη μεταφορά της και εξασφαλίζει μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας. Αυτό κάνει τη μηχανή της κατηγορίας των 70 λίτρων μία πραγματική εναλλακτική στις μηχανές πεζού χειριστή. Πρακτικές λεπτομέρειες, όπως η λειτουργία "Home Base", η οποία διευκολύνει τη μεταφορά του χειρωνακτικού, χρησιμοποιώντας άγκιστρα ή εναλλακτικά την τσάντα κάδο και μία σφουγγαρίστρα πριν το σκούπισμα, η οποία ολοκληρώνει την ιδέα. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι μπαταρίες και ο φορτιστής πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη λειτουργία
Μηχανική βούρτσα δίσκου
Compact, λεπτή σχεδίαση
Προαιρετικά αξεσουάρ:
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|510
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|850
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|70 / 75
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|2805
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|2000
|Μπαταρία (V)
|24
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1650
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 2,3
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|1400
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|345
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|112
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)
- Μάκτρο, σχήματος V
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων