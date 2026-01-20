Η εξαιρετική ευκολία στη χρήση, λόγω της χρωματικής κωδικοποίησης των στοιχείων ελέγχου, είναι ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της επικαθήμενης μπαταριοκίνητης μηχανής περιποίησης δαπέδου BD 50/70 R Classic. Η compact της κατασκευή κάνει πιο εύκολη τη μεταφορά της και εξασφαλίζει μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας. Αυτό κάνει τη μηχανή της κατηγορίας των 70 λίτρων μία πραγματική εναλλακτική στις μηχανές πεζού χειριστή. Πρακτικές λεπτομέρειες, όπως η λειτουργία "Home Base", η οποία διευκολύνει τη μεταφορά του χειρωνακτικού, χρησιμοποιώντας άγκιστρα ή εναλλακτικά την τσάντα κάδο και μία σφουγγαρίστρα πριν το σκούπισμα, η οποία ολοκληρώνει την ιδέα. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι μπαταρίες και ο φορτιστής πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.