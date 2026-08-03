Πλαίσιο με σύνδεση τύπου pocket με block system, 40 cm
Πλαίσιο με σύνδεση τύπου pocket από πολυαμίδιο με άρθρωση Block System.
Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με σύνδεση τύπου pocket, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού ή με λαβή με δεξαμενή. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης οριζόντιων και κάθετων επιφανειών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες
|Υλικό
|PA / Υαλόνημα / PP
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,4
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 110
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 110 x 160
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός