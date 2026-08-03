Σφουγγαρίστρα από βαμβάκι 40x13 cm
Οι θηλιές και τα εξωτερικά περιθώρια αυτού του πανιού σφουγγαρίσματος είναι κατασκευασμένα κυρίως από μαλακό βαμβάκι. Με πτερύγιο για χρήση με το σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με κουβά και πρέσα της Kärcher.
Απλή, ανέπαφη χρήση χάρη στο πτερύγιο και ιδανική για πολύ μεγάλους όγκους ρύπων, επίσης σε ανώμαλα δάπεδα: Η βαμβακερή σφουγγαρίστρα από την Kärcher. Οι βρόγχοι και τα εξωτερικά κρόσσια του πανιού της σφουγγαρίστρας έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι, η ομοιόμορφη κατανομή των βρόγχων εξασφαλίζει βέλτιστη πρόσληψη ρύπων και απορρόφηση υγρασίας και, σε συνδυασμό με τα στενά τοποθετημένα εξωτερικά κρόσσια, πολύ καλή πρόσληψη χονδροειδών ρύπων με ταυτόχρονη καλή συμπεριφορά ολίσθησης. Επιπλέον, το πανί διαθέτει συνολικά 4 θηλιές στα χρώματα μπλε, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο. Με αυτό το σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης η σφουγγαρίστρα μπορεί να αντιστοιχιστεί σαφώς σε ένα συγκεκριμένο σημείο προς καθαρισμό και η διασταυρούμενη μόλυνση αποτρέπεται αποτελεσματικά - οι βρόγχοι που δεν χρειάζονται απλά κόβονται. Η βαμβακερή σφουγγαρίστρα είναι ιδανική για χρήση στο σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με καροτσάκι διπλού κάδου ή καροτσάκι ενός κάδου και πρέσα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Δομή δαπέδου
|Ομαλή και ελαφριά δομή
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Πτερύγια
|Υλικό
|70% Cotton / 30% PET
|Υλικό υφάσματος
|Μίγμα βαμβακιού
|Τύπος κατασκευής
|Υφασμένο ύφασμα από PET με ραμμένους βρόγχους
|Δομή υφάσματος
|Σωρός βρόχου
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 250
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός