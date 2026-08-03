Απλή, ανέπαφη χρήση χάρη στο πτερύγιο και ιδανική για πολύ μεγάλους όγκους ρύπων, επίσης σε ανώμαλα δάπεδα: Η βαμβακερή σφουγγαρίστρα από την Kärcher. Οι βρόγχοι και τα εξωτερικά κρόσσια του πανιού της σφουγγαρίστρας έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι, η ομοιόμορφη κατανομή των βρόγχων εξασφαλίζει βέλτιστη πρόσληψη ρύπων και απορρόφηση υγρασίας και, σε συνδυασμό με τα στενά τοποθετημένα εξωτερικά κρόσσια, πολύ καλή πρόσληψη χονδροειδών ρύπων με ταυτόχρονη καλή συμπεριφορά ολίσθησης. Επιπλέον, το πανί διαθέτει συνολικά 4 θηλιές στα χρώματα μπλε, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο. Με αυτό το σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης η σφουγγαρίστρα μπορεί να αντιστοιχιστεί σαφώς σε ένα συγκεκριμένο σημείο προς καθαρισμό και η διασταυρούμενη μόλυνση αποτρέπεται αποτελεσματικά - οι βρόγχοι που δεν χρειάζονται απλά κόβονται. Η βαμβακερή σφουγγαρίστρα είναι ιδανική για χρήση στο σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με καροτσάκι διπλού κάδου ή καροτσάκι ενός κάδου και πρέσα.