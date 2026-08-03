Frame wet system Light Lampo D23mm 40cm

Πλαίσιο Wet System Light Lampo από πολυαμίδιο με σφιγκτήρες συγκράτησης πτερυγίων με 3 οπές, με Jack Lampo για λαβές ø 23 mm.

Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με πτερύγια, για χρήση με ρολό, σφιγκτήρα ή επίπεδη στυφτήρα. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα CLASSIC
Τύπος δαπέδου Σκληρά δάπεδα
Εξάρτημα υφάσματος Πτερύγια
Υλικό PA / Υαλόνημα / PP
Πλάτος εργασίας (cm) 40
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,6
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W) (mm) 405 x 105
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 405 x 105 x 230

Εξοπλισμός

  • Σύνδεση MultiLink
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
Εξαρτήματα