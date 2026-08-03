Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με πτερύγια, για χρήση με ρολό, σφιγκτήρα ή επίπεδη στυφτήρα. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης.