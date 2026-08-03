Πλαίσιο σφουγγαρίστρας 40cm

Γρήγορη και εύκολη στη χρήση: Υψηλής ποιότητας βάση με πτερύγιο 40 cm με σύστημα μπλοκαρίσματος και περιστροφή 360°.

Βάση στήριξης σφουγγαρίσματος με σύστημα μπλοκ και περιστρεφόμενη άρθρωση 360° σε έκδοση πλάτους 40 cm από την Kärcher. Η βάση σφουγγαρίσματος είναι ιδανική για χρήση με όλες τις λαβές με διάμετρο οπής μεταξύ 18 mm και 23 mm, όπως οι αλουμινένιες και τηλεσκοπικές λαβές μας.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα CLASSIC
Εξάρτημα υφάσματος Πτερύγια
Υλικό PA / Υαλόνημα / PP
Πλάτος εργασίας (cm) 40
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W) (mm) 400 x 110
Πλαίσιο σφουγγαρίστρας 40cm
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
Εξαρτήματα