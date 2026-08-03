Βάση στήριξης σφουγγαρίσματος με σύστημα μπλοκ και περιστρεφόμενη άρθρωση 360° σε έκδοση πλάτους 40 cm από την Kärcher. Η βάση σφουγγαρίσματος είναι ιδανική για χρήση με όλες τις λαβές με διάμετρο οπής μεταξύ 18 mm και 23 mm, όπως οι αλουμινένιες και τηλεσκοπικές λαβές μας.