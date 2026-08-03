Πλαίσιο σφουγγαρίστρας 40cm
Γρήγορη και εύκολη στη χρήση: Υψηλής ποιότητας βάση με πτερύγιο 40 cm με σύστημα μπλοκαρίσματος και περιστροφή 360°.
Βάση στήριξης σφουγγαρίσματος με σύστημα μπλοκ και περιστρεφόμενη άρθρωση 360° σε έκδοση πλάτους 40 cm από την Kärcher. Η βάση σφουγγαρίσματος είναι ιδανική για χρήση με όλες τις λαβές με διάμετρο οπής μεταξύ 18 mm και 23 mm, όπως οι αλουμινένιες και τηλεσκοπικές λαβές μας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Εξάρτημα υφάσματος
|Πτερύγια
|Υλικό
|PA / Υαλόνημα / PP
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 110
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός