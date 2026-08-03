Σύστημα πανέτας με σύνδεση τύπο pocket, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε προεμποτισμένη, είτε εμποτισμένη με σταθμό εμποτισμού είτε με λαβή με δεξαμενή. Ιδανικό για το πλύσιμο αντιολισθητικών ή πορώδων επιφανειών, κατάλληλο για την απομάκρυνση βαθιά ριζωμένων ρύπων.