Πανέτα με σύνδεση τύπου pocket, μπλε, 40 cm
Πανέτα από μικροΐνες και πολυπροπυλένιο με στήριξη από πολυεστέρα για αντιολισθητικές επιφάνειες R10/11.
Σύστημα πανέτας με σύνδεση τύπο pocket, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε προεμποτισμένη, είτε εμποτισμένη με σταθμό εμποτισμού είτε με λαβή με δεξαμενή. Ιδανικό για το πλύσιμο αντιολισθητικών ή πορώδων επιφανειών, κατάλληλο για την απομάκρυνση βαθιά ριζωμένων ρύπων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες
|Υλικό
|50% PP / 40% PET / 10% PA
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 140
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 140 x 15
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός