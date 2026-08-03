Η κόκκινη σφουγγαρίστρα με βρόχους από μικροΐνες με άγκιστρο και θηλιές αναπτύχθηκε για χρήση ως σφουγγαρίστρα γενικής χρήσης για χώρους υγιεινής. Εντυπωσιάζει με την ομοιόμορφη και πυκνή κατανομή των βρόγχων της, οι οποίοι προσφέρουν εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης ρύπων. Ειδικότερα, οι βρόγχοι από πολυεστέρα με υψηλό ποσοστό μικροϊνών διευκολύνουν τον καθαρισμό μέχρι την άκρη και απομακρύνουν αξιόπιστα τη χαλαρή βρωμιά από τις γωνίες και τις άκρες. Χάρη στη χρωματική κωδικοποίηση, μπορεί να αντιστοιχιστεί με σαφήνεια στην αντίστοιχη περιοχή προς καθαρισμό, αποτρέποντας έτσι τη διασταυρούμενη μόλυνση. Η σφουγγαρίστρα με βρόχο από μικροΐνες είναι ιδανική για χρήση με τη μέθοδο του προεμποτισμού ή του ψεκασμού.