Πλαστικό πλαίσιο Kärcher με άγκιστρο και βρόχο σε πλάτος 40 cm. Το πλαίσιο με συνδετήρα άγκιστρου και βρόχου είναι ιδανικό για χρήση με όλες τις λαβές με διάμετρο οπής μεταξύ 18 mm και 23 mm, όπως οι αλουμινένιες και τηλεσκοπικές λαβές μας.