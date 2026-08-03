Πλαίσιο 40cm με άγκιστρο και βρόχο
Υψηλής ποιότητας πλαστικό πλαίσιο με άγκιστρο και βρόχο της Kärcher σε πλάτος 40 cm. Γρήγορη και εύκολη στη χρήση.
Πλαστικό πλαίσιο Kärcher με άγκιστρο και βρόχο σε πλάτος 40 cm. Το πλαίσιο με συνδετήρα άγκιστρου και βρόχου είναι ιδανικό για χρήση με όλες τις λαβές με διάμετρο οπής μεταξύ 18 mm και 23 mm, όπως οι αλουμινένιες και τηλεσκοπικές λαβές μας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Εξάρτημα υφάσματος
|Αγκιστρο & βρόχος
|Υλικό
|PA / Υαλόνημα / PP
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (g)
|290
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 95
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός