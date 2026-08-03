Σύστημα σφουγγαρίστρας ψεκασμού με βάση με άγκιστρο και βρόχο
Σύστημα σφουγγαρίσματος με σύστημα ψεκασμού με άγκιστρο και βρόγχο στερέωσης για υγρό καθαρισμό των δαπέδων και για την επάλειψη απολυμαντικών για στοχευμένη απολύμανση των δαπέδων.
Ιδανικό για υγρό καθαρισμό και για την επάλειψη απολυμαντικών για στοχευμένη απολύμανση δαπέδων: Το σύστημα ψεκασμού σφουγγαρίσματος με άγκιστρο και βρόχο για χρήση με υφάσματα μίας χρήσης ή σφουγγαρίστρες που πλένονται. Το διάλυμα καθαρισμού ή το απολυμαντικό ψεκάζονται στο δάπεδο ακριβώς μπροστά από τη σφουγγαρίστρα, γεγονός που καθιστά δυνατό τον γρήγορο καθαρισμό βάσει αναγκών ή την απολύμανση μικρών επιφανειών. Οι φιάλες με χρωματική κωδικοποίηση διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων υγιεινής. Το σετ περιλαμβάνει μια κίτρινη φιάλη 0,66 λίτρων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Αγκιστρο & βρόχος
|Υλικό
|Αλουμίνιο / Σιλικόνη / PP
|Τύπος λαβής
|Σταθερό
|Μήκος λαβής (mm)
|1550
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|1,2
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 95
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 95 x 1550
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός