Ιδανικό για υγρό καθαρισμό και για την επάλειψη απολυμαντικών για στοχευμένη απολύμανση δαπέδων: Το σύστημα ψεκασμού σφουγγαρίσματος με άγκιστρο και βρόχο για χρήση με υφάσματα μίας χρήσης ή σφουγγαρίστρες που πλένονται. Το διάλυμα καθαρισμού ή το απολυμαντικό ψεκάζονται στο δάπεδο ακριβώς μπροστά από τη σφουγγαρίστρα, γεγονός που καθιστά δυνατό τον γρήγορο καθαρισμό βάσει αναγκών ή την απολύμανση μικρών επιφανειών. Οι φιάλες με χρωματική κωδικοποίηση διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων υγιεινής. Το σετ περιλαμβάνει μια κίτρινη φιάλη 0,66 λίτρων.