Κιτ Ray Infinity
Kit Ray Infinity: 1 λαβή με δεξαμενή με διπλή εργονομική λαβή περιστροφής, 1 x 40 cm πλαίσιο Velook, 1 x επίπεδη σφουγγαρίστρα Soft Striat με περίγραμμα.
Χειρολαβή με δοχείο για καθαρισμό χωρίς κάδο με πλαίσιο με σύστημα ταινίας ιμάντα. Ιδανικό για δυσπρόσιτα περιβάλλοντα όπως σκάλες και ακριβή καθαρισμό απρόβλεπτων ρύπων ή σε συνδυασμό με καθαρισμό με εξοπλισμό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Αγκιστρο & βρόχος
|Υλικό
|Αλουμίνιο / χάλυβας / PP / καουτσούκ / POM
|Τύπος λαβής
|Σταθερό
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,9
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|1,6
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 90
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 90 x 1580
Εξοπλισμός
- Σύνδεση Ergo
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Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός