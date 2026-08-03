Χειρολαβή με δοχείο για καθαρισμό χωρίς κάδο με πλαίσιο με σύστημα ταινίας ιμάντα. Ιδανικό για δυσπρόσιτα περιβάλλοντα όπως σκάλες και ακριβή καθαρισμό απρόβλεπτων ρύπων ή σε συνδυασμό με καθαρισμό με εξοπλισμό.