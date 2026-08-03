Κιτ ray
Κιτ Ray: 1 λαβή με δεξαμενή, 1 x 40 cm πλαίσιο Velook , 1 x επίπεδη σφουγγαρίστρα Soft Striat με περίγραμμα.
Λαβή με δεξαμενή για καθαρισμό χωρίς κάδο με πλαίσιο με σύστημα ταινίας ιμάντα. Ιδανικό για δυσπρόσιτα περιβάλλοντα όπως σκάλες και ακριβή καθαρισμό απροσδόκητης βρωμιάς ή σε συνδυασμό με καθαρισμό με εξοπλισμό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Αγκιστρο & βρόχος
|Υλικό
|Αλουμίνιο / PP / ελαστικό / Ατσάλι / POM
|Τύπος λαβής
|Σταθερό
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,9
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|2,3
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 90
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 90 x 1580
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός