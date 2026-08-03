Κιτ ray

Κιτ Ray: 1 λαβή με δεξαμενή, 1 x 40 cm πλαίσιο Velook , 1 x επίπεδη σφουγγαρίστρα Soft Striat με περίγραμμα.

Λαβή με δεξαμενή για καθαρισμό χωρίς κάδο με πλαίσιο με σύστημα ταινίας ιμάντα. Ιδανικό για δυσπρόσιτα περιβάλλοντα όπως σκάλες και ακριβή καθαρισμό απροσδόκητης βρωμιάς ή σε συνδυασμό με καθαρισμό με εξοπλισμό.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πλάτος εργασίας (cm) 40
Εξάρτημα υφάσματος Αγκιστρο & βρόχος
Υλικό Αλουμίνιο / PP / ελαστικό / Ατσάλι / POM
Τύπος λαβής Σταθερό
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg) 0,9
Βάρος συσκευασίας (kg) 2,3
Διαστάσεις (L × W) (mm) 400 x 90
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 400 x 90 x 1580
Κιτ ray
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός
Εξαρτήματα