Frame Velook Lampo D23mm 40cm

Πλαίσιο Lampo με σύστημα ταινιών και κλιπς γενικής χρήσης, με Jack Lampo για λαβές ø 23 mm.

Σύστημα σφουγγαρίσματος με πλαίσιο με σύστημα ταινιών, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο κατά ζήτηση με σταθμό εμποτισμού ή με κοντάρι με δεξαμενή. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα ADVANCED
Τύπος δαπέδου Σκληρά δάπεδα
Εξάρτημα υφάσματος Αγκιστρο & βρόχος
Υλικό PA / Υαλόνημα / PP
Πλάτος εργασίας (cm) 40
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,3
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,4
Διαστάσεις (L × W) (mm) 385 x 95
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 385 x 95 x 230

Εξοπλισμός

  • Σύνδεση MultiLink
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
Εξαρτήματα