Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίσματος με πλαίσιο με σύστημα ταινίας ιμάντα, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού είτε με λαβή με δεξαμενή. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό με την υψηλότερη δυνατή εργονομία.