Πλαίσιο 40cm με άγκιστρο και βρόχο και σύστημα μπλοκ
Με σύστημα μπλοκ που είναι εφοδιασμένο με υψηλής ποιότητας πλαστικό στήριγμα με άγκιστρο και βρόχο σε πλάτος 40 cm από την Kärcher. Γρήγορη και εύκολη στη χρήση.
Πλαστικό πλαίσιο Kärcher με αγκίστρι και βρόχο με σύστημα μπλοκ. Το στήριγμα πλάτους 40 cm με συνδετήρα με άγκιστρο και βρόχο είναι ιδανικό για χρήση με όλες τις λαβές με διάμετρο οπής μεταξύ 18 mm και 23 mm, όπως οι αλουμινένιες και τηλεσκοπικές λαβές μας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED
|Εξάρτημα υφάσματος
|Αγκιστρο & βρόχος
|Υλικό
|PA / Υαλόνημα / PP
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,3
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 95
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 100 x 45
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Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός