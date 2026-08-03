Πλαστικό πλαίσιο Kärcher με αγκίστρι και βρόχο με σύστημα μπλοκ. Το στήριγμα πλάτους 40 cm με συνδετήρα με άγκιστρο και βρόχο είναι ιδανικό για χρήση με όλες τις λαβές με διάμετρο οπής μεταξύ 18 mm και 23 mm, όπως οι αλουμινένιες και τηλεσκοπικές λαβές μας.