Μηχανή αναρρόφησης τζαμιών και επιφανειών WVP 10 Adv
Η μηχανή αναρρόφησης WVP 10 τροφοδοτείται με μπαταρίες είναι πάντα άνετη ανεξάρτητα από το πώς την κρατάτε. Ιδανική για όλες τις λεπτές επιφάνειες, όπως παράθυρα ή πλακάκια.
Είτε επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη φορητή μηχανή αναρόφφησης WVP 10 για να καθαρίσετε τα τζάμια, είτε για να καθαρίσετε κεραμίδια, καθρέφτες, ντουλάπια, μετρητές ή οποιαδήποτε άλλη ομαλή επιφάνεια δεν υπάρχει θέμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα επιτευχθεί καθαρισμός χωρίς σημάδια σε οποιοδήποτε σημείο. Αυτό εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, από τον κινητήρα υψηλών ταχυτήτων, ο οποίος μπορεί να παράγει πολύ υψηλότερη απόδοση αναρρόφησης από ό,τι συμβαίνει στις συμβατικές μηχανές αναρρόφησης. Το μηχάνημα δεν τροφοδοτείται μόνο με μπαταρία, είναι ελαφρύ και ανθεκτικό, αλλά εντυπωσιάζει και με τις έξυπνες λεπτομέρειες του, όπως το δοχείο ακάθαρτου νερού 200 χιλιοστών που είναι απλό και γρήγορο για να αδειάσει και να καθαριστεί εύκολα στο πλυντήριο πιάτων. Διαθέτει επίσης ένα χειροκίνητα ρυθμιζόμενο διαχωριστικό για τέλεια αποτελέσματα μέχρι τις άκρες. Το WVP 10 παρέχεται μαζί με μπαταρία (χρόνος λειτουργίας 30 λεπτών), καθαριστικά μέσα, φορτιστή μπαταρίας, φιάλη ψεκασμού και πανί καθαρισμού μικροϊνών. Η έκδοση WVP 10 Adv διαθέτει επίσης μια δεύτερη ανταλλάξιμη μπαταρία, καθώς και την αντικατάσταση του απλούστερου φορτιστή με ένα γρήγορο φορτιστή. Έτσι, η ηλεκτρική σκούπα WVP 10 Adv επιτρέπει σχεδόν αδιάλειπτη λειτουργία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ελαφριά, εργονομική συσκευή γενικής χρήσηςΚατάλληλη για όλους τους τύπους λείων επιφανειών, π.χ. οριζόντιες, κάθετες, ακόμα και υπερυψωμένες. Άνετος χειρισμός και εύκολη λειτουργία. Ασφαλής, ευχάριστος χειρισμός χάρη στη λαβή από καουτσούκ.
Αφαιρούμενη, αντικαταστάσιμη μπαταρίαΔυνατότητα εξωτερικής φόρτισης της μπαταρίας και, σε συνδυασμό με μια εφεδρική μπαταρία, εκτέλεσης της εργασίας χωρίς διακοπή. Ένδειξη κατάστασης φόρτισης με 3 λυχνίες LED πάνω από τον διακόπτη ON/OFF.
Εύκολο καθάρισμα ακμώνΤελικό αποτέλεσμα χωρίς γραμμές ακόμα και στις ακμές χάρη στο χειροκίνητα ρυθμιζόμενο διαχωριστικό.
Δοχείο ακάθαρτου νερού μεγάλης χωρητικότητας
- Λόγω της μη αναγκαιότητας συχνού αδειάσματος του δοχείου οι διακοπές της εργασίας περιορίζονται και, κατά συνέπεια, η παραγωγικότητα αυξάνεται.
- Λόγω της μη αναγκαιότητας συχνού αδειάσματος του δοχείου οι διακοπές της εργασίας περιορίζονται και, κατά συνέπεια, η παραγωγικότητα αυξάνεται.
Έκδοση WVP 10 Adv με ταχυφορτιστή
- Ο ταχυφορτιστής και η δεύτερη μπαταρία επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού σχεδόν χωρίς διακοπή.
Έκδοση WVP 10 Adv με πρόσθετο στενό ακροφύσιο αναρρόφησης
- Κατάλληλο ειδικά για μικρούς χώρους στους οποίους δεν μπορεί να φτάσει το κλασικό ακροφύσιο.
Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου
- Για διαστήματα εργασίας διάρκειας περίπου 30 λεπτών τη φορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρρόφησης (mm)
|280
|Πλάτος εργασίας στενού ακροφυσίου αναρρόφησης (mm)
|170
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (ml)
|200
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min)
|50
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|35
|Τύπος μπαταρίας
|Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
|Τάση μπαταρίας (V)
|3,7
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,3
|Βάρος μαζί με την μπαταρία (kg)
|1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|280 x 130 x 335
Πεδίο προμήθειας
- Συμπυκνωμένο καθαριστικό επιφανειών CA 30 R (1 × 500 mL)
- Φιάλη ψεκασμού (500 ml)
- Πανί μικροϊνών εσωτερικού χώρου: 1 x
- Πανί μικροϊνών, εξωτερικού χώρου: 1 x
- Μπαταρία
- Περιλαμβάνεται ανταλλάξιμη μπαταρία
- Σταθμός ταχείας φόρτισης
- Ξύστρα απομάκρυνσης ρύπων
Εξοπλισμός
- Πλάτος ακροφυσίου αναρρόφησης: 280 mm, 170 mm
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Πεδία εφαρμογής
- Κατασκευαστική βιομηχανία
- Καταστήματα λιανικής
- Κτίρια γραφείων
- Κλάδος φιλοξενίας
- Εστιατόρια και υπηρεσίες τροφοδοσίας
- Υγειονομική περίθαλψη