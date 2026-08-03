Είτε επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη φορητή μηχανή αναρόφφησης WVP 10 για να καθαρίσετε τα τζάμια, είτε για να καθαρίσετε κεραμίδια, καθρέφτες, ντουλάπια, μετρητές ή οποιαδήποτε άλλη ομαλή επιφάνεια δεν υπάρχει θέμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα επιτευχθεί καθαρισμός χωρίς σημάδια σε οποιοδήποτε σημείο. Αυτό εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, από τον κινητήρα υψηλών ταχυτήτων, ο οποίος μπορεί να παράγει πολύ υψηλότερη απόδοση αναρρόφησης από ό,τι συμβαίνει στις συμβατικές μηχανές αναρρόφησης. Το μηχάνημα δεν τροφοδοτείται μόνο με μπαταρία, είναι ελαφρύ και ανθεκτικό, αλλά εντυπωσιάζει και με τις έξυπνες λεπτομέρειες του, όπως το δοχείο ακάθαρτου νερού 200 χιλιοστών που είναι απλό και γρήγορο για να αδειάσει και να καθαριστεί εύκολα στο πλυντήριο πιάτων. Διαθέτει επίσης ένα χειροκίνητα ρυθμιζόμενο διαχωριστικό για τέλεια αποτελέσματα μέχρι τις άκρες. Το WVP 10 παρέχεται μαζί με μπαταρία (χρόνος λειτουργίας 30 λεπτών), καθαριστικά μέσα, φορτιστή μπαταρίας, φιάλη ψεκασμού και πανί καθαρισμού μικροϊνών. Η έκδοση WVP 10 Adv διαθέτει επίσης μια δεύτερη ανταλλάξιμη μπαταρία, καθώς και την αντικατάσταση του απλούστερου φορτιστή με ένα γρήγορο φορτιστή. Έτσι, η ηλεκτρική σκούπα WVP 10 Adv επιτρέπει σχεδόν αδιάλειπτη λειτουργία.