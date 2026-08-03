Σφουγγαρίστρα από μικροίνες 40x13cm
Σφουγγαρίστρα γενικής χρήσης από μικροΐνες με θηλιές και πτερύγιο. Για χρήση με το σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με κουβά και πρέσα της Kärcher.
Οι θηλιές αυτού του πανιού σφουγγαρίσματος είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από μικροΐνες υψηλής ποιότητας. Σε συνδυασμό με την ομοιόμορφη κατανομή τους σε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια του πανιού, αυτό εγγυάται τη βέλτιστη δύναμη διάλυσης ρύπων και απορρόφησης υγρασίας της σφουγγαρίστρας. Αυτό την καθιστά ιδανική για τον καθαρισμό σε όλους τους χώρους με μεγάλο όγκο ρύπων, καθώς και σε ανώμαλα δάπεδα - και στη βιομηχανία. Το έξυπνο πτερύγιο αποτρέπει οποιαδήποτε επαφή του προσωπικού καθαρισμού με το δέρμα κατά τη διάρκεια ή μετά τον καθαρισμό. Επιπλέον, η σφουγγαρίστρα μικροϊνών διαθέτει συνολικά 4 θηλιές στα χρώματα μπλε, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο. Με αυτό το σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης η σφουγγαρίστρα μπορεί να αντιστοιχιστεί σαφώς σε ένα συγκεκριμένο σημείο προς καθαρισμό και η διασταυρούμενη μόλυνση αποτρέπεται αποτελεσματικά - οι βρόγχοι που δεν χρειάζονται απλά κόβονται. Η σφουγγαρίστρα μικροϊνών είναι ιδανική για χρήση στο σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με καροτσάκι διπλού κάδου ή καροτσάκι και πρέσα ενός κάδου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Δομή δαπέδου
|Ομαλή και εξαιρετικά δομημένη
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Πτερύγια
|Υλικό
|80% PET / 20% PA
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Τύπος κατασκευής
|Υφασμένο ύφασμα από PET με ραμμένους βρόγχους
|Δομή υφάσματος
|Σωρός βρόχου
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Θερμοκρασία μηχανήματος στέγνωσης (°C)
|60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 300
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός