Οι θηλιές αυτού του πανιού σφουγγαρίσματος είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από μικροΐνες υψηλής ποιότητας. Σε συνδυασμό με την ομοιόμορφη κατανομή τους σε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια του πανιού, αυτό εγγυάται τη βέλτιστη δύναμη διάλυσης ρύπων και απορρόφησης υγρασίας της σφουγγαρίστρας. Αυτό την καθιστά ιδανική για τον καθαρισμό σε όλους τους χώρους με μεγάλο όγκο ρύπων, καθώς και σε ανώμαλα δάπεδα - και στη βιομηχανία. Το έξυπνο πτερύγιο αποτρέπει οποιαδήποτε επαφή του προσωπικού καθαρισμού με το δέρμα κατά τη διάρκεια ή μετά τον καθαρισμό. Επιπλέον, η σφουγγαρίστρα μικροϊνών διαθέτει συνολικά 4 θηλιές στα χρώματα μπλε, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο. Με αυτό το σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης η σφουγγαρίστρα μπορεί να αντιστοιχιστεί σαφώς σε ένα συγκεκριμένο σημείο προς καθαρισμό και η διασταυρούμενη μόλυνση αποτρέπεται αποτελεσματικά - οι βρόγχοι που δεν χρειάζονται απλά κόβονται. Η σφουγγαρίστρα μικροϊνών είναι ιδανική για χρήση στο σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με καροτσάκι διπλού κάδου ή καροτσάκι και πρέσα ενός κάδου.