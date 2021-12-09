ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ο νιπτήρας είναι η καρδιά του μπάνιου. Χρησιμοποιείται πολύ σε καθημερινή βάση, έτσι είναι απαραίτητο να καθαρίζεται τακτικά. Ακολουθούν κάποιες συμβουλές για τον καλύτερο καθαρισμό των νιπτήρων και των μπαταριών.
Καθαρισμός νιπτήρων και μπαταριών: Τι πρέπει να έχετε υπόψη
Οι περισσότεροι νιπτήρες είναι κατασκευασμένοι από κεραμικό, χυτό μέταλλο ή ατσάλι με εμαγιέ επικάλυψη. Το κεραμικό είναι ιδιαίτερα στιβαρό και εύκολο στη συντήρηση, ενώ το ατσάλι με εμαγιέ επικάλυψη είναι ανθεκτικό σε χτυπήματα και γρατσουνιές. Ωστόσο, οι νιπτήρες από χυτό μέταλλο, ιδίως οι φθηνότεροι, είναι πολύ πιθανό να γδαρθούν.
Ανεξάρτητα από το υλικό, η χρήση πολύ μεγάλης ποσότητας απορρυπαντικού ή καθαριστικού ή το έντονο τρίψιμο με σκληρά σφουγγάρια μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια του νιπτήρα. Να είστε προσεκτικοί και με τις βρύσες: οι περισσότερες μπαταρίες μπάνιου περιλαμβάνουν έναν ευαίσθητο ορειχάλκινο πυρήνα, ο οποίος φέρει μόνο μια λεπτή επικάλυψη από νικέλιο ή χρώμιο. Εάν η γυαλιστερή επίστρωση καταστραφεί, ο πυρήνας θα σκουριάσει. Επομένως, χρησιμοποιείτε μόνο ελάχιστο ή και καθόλου απορρυπαντικό - ιδανικά, μη χρησιμοποιείτε καθόλου απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τις βρύσες. Τέλος, οι περισσότεροι ρύποι, όπως υπολείμματα οδοντόκρεμας ή καλλυντικών, μπορούν να αφαιρεθούν με καθαρό νερό. Μετά από αυτό, στεγνώστε τον νιπτήρα και τις βρύσες με ένα μαλακό πανί.
Συμβουλή
Έχετε ένα πανί μικροϊνών ή ένα μαλακό πανί κοντά στον νιπτήρα, έτσι ώστε να το έχετε πάντα πρόχειρο για να στεγνώνετε στα γρήγορα τον νιπτήρα και τις μπαταρίες μετά από κάθε χρήση. Η σωστή συντήρηση των επιφανειών έχει ως συνέπεια να παραμένουν καθαρές για περισσότερο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τις καθαρίζετε τόσο συχνά.
Καθαρισμός νιπτήρων με οικιακά μέσα καθαρισμού
Το baking powder είναι ένα εξαιρετικό οικιακό μέσο καθαρισμού για να διατηρήσετε καθαρούς τους νιπτήρες: Πασπαλίστε με αυτό τον βρεγμένο νιπτήρα, αφήστε το να δράσει για λίγο και μετά σκουπίστε με ένα πανί.
Το ξύδι έχει επίσης εξαιρετική καθαριστική δύναμη: Αναμείξτε με νερό σε αναλογία 1:1, εφαρμόστε στο νιπτήρα και τις μπαταρίες και χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε. Το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι το ξύδι βοηθά στην απομάκρυνση των αλάτων. Για σημαντικές εναποθέσεις αλάτων, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αδιάλυτο εκχύλισμα ξυδιού. Μουλιάστε με αυτό ένα βαμβακερό ύφασμα και τοποθετήστε το πάνω από το σημείο με τα σκληρά άλατα. Αφήστε το να δράσει για 10 έως 15 λεπτά, στη συνέχεια καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα μαλακό σφουγγάρι και καθαρό νερό. Στη συνέχεια στεγνώστε καλά με ένα πανί μικροϊνών. Το κιτρικό οξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του ξυδιού.
Προσοχή: Το ξύδι ή το κιτρικό οξύ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε νιπτήρες από χυτό μέταλλο, επειδή το οξύ μπορεί να φθείρει την επιφάνεια.
Συμβουλή
Οι ελαφριές γρατσουνιές στο κεραμικό μπορούν να γυαλιστούν με οδοντόκρεμα. Απλά απλώστε την επάνω στη γρατσουνιά και τρίψτε με μια παλιά οδοντόβουρτσα. Στη συνέχεια, σκουπίστε ξανά με ένα πανί μικροϊνών: σύντομα ο νιπτήρας σας θα λάμπει σαν καινούργιος.
Καθαρισμός νιπτήρων με καθαριστικό
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καθαριστικό, καθαρίστε τον νιπτήρα με ένα όξινο απολυμαντικό (pH 0-4). Ιδανικά, εφαρμόστε το καθαριστικό σε ένα υγρό πανί μικροϊνών και χρησιμοποιήστε το για να σκουπίσετε όλο τον νιπτήρα. Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. Το καθαριστικό μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στον νιπτήρα και στη συνέχεια να σκουπιστεί με ένα πανί. Ωστόσο, μην ψεκάζετε ποτέ το καθαριστικό απευθείας πάνω στις μπαταρίες, καθώς ο ορειχάλκινος πυρήνας μπορεί να υποστεί ζημιά εάν τον διαπεράσει το σπρέι.
Καθαρισμός του νιπτήρα με ατμοκαθαριστή
Ο νιπτήρας μπορεί να καθαριστεί ιδιαίτερα καλά με έναν ατμοκαθαριστή. Το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι ο ατμός εισέρχεται σε μέρη με δύσκολη πρόσβαση με το χέρι. Για παράδειγμα, στην οπή υπερχείλισης του νιπτήρα συσσωρεύονται ρύποι με την πάροδο του χρόνου, οι οποίοι είναι δύσκολο να αφαιρεθούν με το χέρι. Το λεπτό ακροφύσιο του ατμοκαθαριστή παρέχει ατμό στην οπή και οι ρύποι καταλήγουν αυτόματα στην αποχέτευση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε την αποχέτευση.
Οι ρύποι συσσωρεύονται στις οπές αερισμού βρύσης και τους ρυθμιστές ροής στις βρύσες, οι οποίοι μπορούν επίσης να καθαριστούν με το λεπτό ακροφύσιο ή με μια μικρή στρογγυλή βούρτσα στον ατμοκαθαριστή. Για να το κάνετε αυτό, κρατήστε ένα πανί σε κάποια απόσταση πάνω από την περιοχή που καθαρίζετε με τον ατμοκαθαριστή, για να προστατευτείτε από το πιτσίλισμα. Οι ρύποι θα ξεκολλήσουν και θα πέσουν μέσα στον νιπτήρα. Ωστόσο, εάν η βρύση έχει πολλά άλατα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους.
Ο υπόλοιπος νιπτήρας μπορεί να καθαριστεί με το ακροφύσιο χειρός με το πανί καθαρισμού από μικροΐνες ή τη στρογγυλή βούρτσα. Στη συνέχεια, στεγνώστε καλά τα πάντα με ένα πανί μικροϊνών.