Καθαρισμός του νιπτήρα με ατμοκαθαριστή

Ο νιπτήρας μπορεί να καθαριστεί ιδιαίτερα καλά με έναν ατμοκαθαριστή. Το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι ο ατμός εισέρχεται σε μέρη με δύσκολη πρόσβαση με το χέρι. Για παράδειγμα, στην οπή υπερχείλισης του νιπτήρα συσσωρεύονται ρύποι με την πάροδο του χρόνου, οι οποίοι είναι δύσκολο να αφαιρεθούν με το χέρι. Το λεπτό ακροφύσιο του ατμοκαθαριστή παρέχει ατμό στην οπή και οι ρύποι καταλήγουν αυτόματα στην αποχέτευση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε την αποχέτευση.

Οι ρύποι συσσωρεύονται στις οπές αερισμού βρύσης και τους ρυθμιστές ροής στις βρύσες, οι οποίοι μπορούν επίσης να καθαριστούν με το λεπτό ακροφύσιο ή με μια μικρή στρογγυλή βούρτσα στον ατμοκαθαριστή. Για να το κάνετε αυτό, κρατήστε ένα πανί σε κάποια απόσταση πάνω από την περιοχή που καθαρίζετε με τον ατμοκαθαριστή, για να προστατευτείτε από το πιτσίλισμα. Οι ρύποι θα ξεκολλήσουν και θα πέσουν μέσα στον νιπτήρα. Ωστόσο, εάν η βρύση έχει πολλά άλατα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους.

Ο υπόλοιπος νιπτήρας μπορεί να καθαριστεί με το ακροφύσιο χειρός με το πανί καθαρισμού από μικροΐνες ή τη στρογγυλή βούρτσα. Στη συνέχεια, στεγνώστε καλά τα πάντα με ένα πανί μικροϊνών.