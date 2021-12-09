ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ
Με την πάροδο του χρόνου, επίμονοι ρύποι συσσωρεύονται στο κεραμικό υλικό, τα πλακίδια και την καμπίνα της ντουζιέρας και της μπανιέρας. Τα «υπολείμματα σαπουνιού», όπως λέγονται, σχηματίζονται από το συνδυασμό νερού που περιέχει άλατα και σαπούνι και συχνά δεν μπορούν να αφαιρεθούν με εμπορικά διαθέσιμα απορρυπαντικά. Όμως, με τις κατάλληλες συσκευές και με μερικά κόλπα, θα έχετε εγγυημένη επιτυχία.
Πώς σχηματίζονται τα υπολείμματα σαπουνιού;
Τα υπολείμματα σαπουνιού σχηματίζονται όταν τα λιπαρά οξέα του συμβατικού σαπουνιού αντιδρούν με τα άλατα του σκληρού νερού. Η χρήση προϊόντων περιποίησης, όπως σαμπουάν ή αφρόλουτρο στο μπάνιο ή στο ντους προκαλεί τη σταδιακή συσσώρευση αυτών των επικαθίσεων, σχηματίζοντας μια λιπαρή, ελαφρώς λαδερή στρώση σε πλακίδια, κεραμικές, γυάλινες και πλαστικές επιφάνειες. Το νερό από μόνο του δεν αρκεί για να την ξεφορτωθείτε και, ακόμη και μετά τον καθαρισμό με τα συνήθη απορρυπαντικά, εξακολουθεί να υπάρχει συχνά μια ελαφρώς λιπαρή στρώση στην επιφάνεια. Γι’ αυτό, η καλύτερη επιλογή σας είναι ένα ειδικό απορρυπαντικό. Εάν προτιμάτε να το αποφύγετε, οι επίμονοι ρύποι μπορούν επίσης να αντιμετωπιστούν με τον ατμοκαθαριστή ή με οικιακά μέσα καθαρισμού.
Αφαίρεση υπολειμμάτων σαπουνιού με ατμοκαθαριστή
Τα υπολείμματα σαπουνιού και οι ρύποι στην μπανιέρα και τη ντουζιέρα μπορούν να αφαιρεθούν απλά με καυτό ατμό. Ένας ατμοκαθαριστής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες, ακόμη και σε πέτρινα πλακάκια, έτσι ολόκληρη η καμπίνα του ντους ή η μπανιέρα, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, μπορεί να καθαριστεί με ένα μόνο βήμα.
Δείτε πώς γίνεται:
- Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο χειρός με ένα πανί καθαρισμού μικροϊνών για να καθαρίσετε. Ένα σκληρό κάλυμμα από μικροΐνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες που δεν είναι ευαίσθητες.
- Ενώ απελευθερώνετε ατμό, τρίψτε το ακροφύσιο χειρός στα λερωμένα σημεία στα πλακάκια, στις γυάλινες και στις κεραμικές επιφάνειες. Τα υπολείμματα σαπουνιού διαλύονται και απορροφώνται από το πανί μικροϊνών. Για να ασχοληθείτε με μεγαλύτερες περιοχές, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ακροφύσιο δαπέδου, για να επιταχύνετε τη διαδικασία ακόμη περισσότερο.
- Καθαρίστε τα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας μια μικρή στρογγυλή βούρτσα ενώ απελευθερώνετε ατμό, για να αφαιρέσετε τις εναποθέσεις αλάτων.
- Η αποχέτευση μπορεί να καθαριστεί με ατμό, επίσης, εάν είναι απαραίτητο.
- Αφού καθαρίσετε όλες τις επιφάνειες, στεγνώστε τις με ένα πανί μικροϊνών ή με το Window Vac, και αμέσως όλα είναι ξανά καθαρά και αστραφτερά.
Αποτελεσματικά οικιακά μέσα καθαρισμού για τον καθαρισμό της μπανιέρας και της ντουζιέρας
Το ξύδι και το υγρό πιάτων αποδεικνύονται επίσης ένα αποτελεσματικό μείγμα για την καταπολέμηση των υπολειμμάτων σαπουνιού. Ανακατέψτε τα μαζί με λίγο νερό σε ένα δοχείο ή ένα μπουκάλι ψεκασμού. Εφαρμόστε γενναία ποσότητα από το μείγμα ξυδιού και υγρού πιάτων στις επιφάνειες με ένα σφουγγάρι ή ένα μπουκάλι ψεκασμού και αφήστε το να δράσει για μερικά λεπτά. Στη συνέχεια, τρίψτε δυνατά, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα σαπουνιού και ξεπλύνετε τις επιφάνειες με καθαρό νερό. Γυαλίστε τις γυάλινες επιφάνειες με υγρό τζαμιών ή αφαιρέστε τις εναποθέσεις με ατμοκαθαριστή. Οι επικαλύψεις των εξαρτημάτων είναι συχνά ευαίσθητες στα οξέα, οπότε μην αφήσετε το μείγμα να δράσει για πολλή ώρα και ξεπλύνετε μετά με άφθονο καθαρό νερό. Το κιτρικό οξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση. Προσθέστε 3-5 κουταλιές της σούπας σε 1 λίτρο νερό και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το για να επεξεργαστείτε τις επιφάνειες. Το πλεονέκτημα του κιτρικού οξέος είναι ότι είναι άοσμο, σε αντίθεση με το ξύδι.
Αντί για υγρό πιάτων, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε baking powder ή διττανθρακική σόδα. Προσθέστε αρκετό ξύδι για να σχηματιστεί ένας πολτός. Στη συνέχεια τρίψτε την πάστα πάνω στα λερωμένα σημεία και αφήστε την να δράσει για 10 έως 15 λεπτά. Κατόπιν, τρίψτε με ένα σφουγγάρι, μέχρι να διαλυθούν τα υπολείμματα σαπουνιού, και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
Προσοχή: Τα πέτρινα πλακίδια είναι ευαίσθητα στα οξέα. Επομένως, μη χρησιμοποιείτε ξύδι ή κιτρικό οξύ με αυτά.
Αφαίρεση υπολειμμάτων σαπουνιού με απορρυπαντικό
Τα υπολείμματα σαπουνιού μπορούν να αφαιρεθούν αποτελεσματικά με απορρυπαντικό. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε:
1. Για να αποφευχθεί η απορρόφηση απορρυπαντικού από τους αρμούς των πλακιδίων, θα πρέπει πρώτα να τους υγράνετε με υγρό σκούπισμα.
2. Στη συνέχεια, πρέπει να αφαιρέσετε την περίσσεια νερού από τα πλακίδια, για να μην αραιωθεί η συγκέντρωση του απορρυπαντικού. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Window Vac γι’ αυτή τη δουλειά.
3. Εφαρμόστε ένα αλκαλικό απορρυπαντικό (αναραίωτο) στην επιφάνεια τμηματικά με ένα μαλακό σφουγγάρι που δεν χαράζει ή μια βούρτσα και αφήστε το να δράσει για 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια τρίψτε ξανά την επιφάνεια. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα απολυμαντικό κατά των υπολειμμάτων σαπουνιού.
4. Κατόπιν, καθαρίστε με καθαρό νερό μέχρι να αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού.
Εύκολη πρόληψη: Αποφυγή υπολειμμάτων σαπουνιού και αλάτων
Δεν πρέπει να αναβάλλετε την αφαίρεση των αλάτων από το μπάνιο. Εάν καθαρίζετε τακτικά και έχετε κατά νου μερικά πράγματα, μπορείτε να αποφύγετε το πολύωρο τρίψιμο στο μέλλον. Αυτές οι συμβουλές θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε την συχνή δημιουργία υπολειμμάτων σαπουνιού στην καμπίνα της ντουζιέρας ή στην μπανιέρα σας:
· Ξεπλύνετε όλες τις επιφάνειες με κρύο νερό μετά από κάθε ντους ή μπάνιο. Έτσι, θα αφαιρεθούν άμεσα τα υπολείμματα σαπουνιού.
· Πάντα στεγνώνετε τα τοιχώματα της καμπίνας της ντουζιέρας ή της μπανιέρας μετά τη χρήση με ένα πανί, έναν ελαστικό καθαριστή τζαμιών ή ένα Window Vac, έτσι ώστε τα υπολείμματα και οι εναποθέσεις αλάτων να μην προλάβουν να σχηματιστούν από την αρχή.
· Εάν έχετε κουρτίνα ντουζιέρας, τινάξτε την και στεγνώστε την μετά το ντους.
· Για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν άλατα στις μπαταρίες , θα πρέπει επίσης να τις στεγνώσετε με ένα πανί μικροϊνών.
Επιπλέον, αυτό αποτρέπει τον σχηματισμό μούχλας στα μπάνια όπου η καμπίνα ντους είναι τοποθετημένη στο ίδιο επίπεδο με το πλακάκι.
Ηλεκτρική υποστήριξη: Τζαμοκαθαριστής χωρίς καλώδιο
Ένας παλμικός τζαμοκαθαριστής χωρίς καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τον καθαρισμό των τζαμιών, αλλά και για τον εύκολο καθαρισμό πλακιδίων και καμπίνων ντουζιέρας. Το απορρυπαντικό στο ενσωματωμένο δοχείο εφαρμόζεται στη συνέχεια απευθείας μέσω του πανιού καθαρισμού και η παλμική κίνηση αφαιρεί τους ρύπους από τις λείες επιφάνειες χωρίς να χρειάζεται κουραστικό τρίψιμο. Διατίθενται κατάλληλα πανιά καθαρισμού ανάλογα με το εύρος της εφαρμογής. Τα ειδικά πανιά για πλακίδια περιέχουν ένα μείγμα από σκληρές και απορροφητικές ίνες, οι οποίες είναι ιδανικές για χρήση σε μπάνια.