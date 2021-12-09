Αποτελεσματικά οικιακά μέσα καθαρισμού για τον καθαρισμό της μπανιέρας και της ντουζιέρας

Το ξύδι και το υγρό πιάτων αποδεικνύονται επίσης ένα αποτελεσματικό μείγμα για την καταπολέμηση των υπολειμμάτων σαπουνιού. Ανακατέψτε τα μαζί με λίγο νερό σε ένα δοχείο ή ένα μπουκάλι ψεκασμού. Εφαρμόστε γενναία ποσότητα από το μείγμα ξυδιού και υγρού πιάτων στις επιφάνειες με ένα σφουγγάρι ή ένα μπουκάλι ψεκασμού και αφήστε το να δράσει για μερικά λεπτά. Στη συνέχεια, τρίψτε δυνατά, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα σαπουνιού και ξεπλύνετε τις επιφάνειες με καθαρό νερό. Γυαλίστε τις γυάλινες επιφάνειες με υγρό τζαμιών ή αφαιρέστε τις εναποθέσεις με ατμοκαθαριστή. Οι επικαλύψεις των εξαρτημάτων είναι συχνά ευαίσθητες στα οξέα, οπότε μην αφήσετε το μείγμα να δράσει για πολλή ώρα και ξεπλύνετε μετά με άφθονο καθαρό νερό. Το κιτρικό οξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση. Προσθέστε 3-5 κουταλιές της σούπας σε 1 λίτρο νερό και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το για να επεξεργαστείτε τις επιφάνειες. Το πλεονέκτημα του κιτρικού οξέος είναι ότι είναι άοσμο, σε αντίθεση με το ξύδι.

Αντί για υγρό πιάτων, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε baking powder ή διττανθρακική σόδα. Προσθέστε αρκετό ξύδι για να σχηματιστεί ένας πολτός. Στη συνέχεια τρίψτε την πάστα πάνω στα λερωμένα σημεία και αφήστε την να δράσει για 10 έως 15 λεπτά. Κατόπιν, τρίψτε με ένα σφουγγάρι, μέχρι να διαλυθούν τα υπολείμματα σαπουνιού, και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Προσοχή: Τα πέτρινα πλακίδια είναι ευαίσθητα στα οξέα. Επομένως, μη χρησιμοποιείτε ξύδι ή κιτρικό οξύ με αυτά.