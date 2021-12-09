Καθαρισμός της τουαλέτας με οικιακά μέσα καθαρισμού

Εναλλακτικά, η τουαλέτα μπορεί επίσης να καθαριστεί με διάφορα οικιακά μέσα καθαρισμού. Η σκόνη για τα ρούχα είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής επιλογή, με πολύ καλή δράση απέναντι στο πουρί και τα άλατα, χάρη στα αποσκληρυντικά και τα λευκαντικά που περιέχει. Για να την χρησιμοποιήσετε, απλά πασπαλίστε το εσωτερικό της τουαλέτας με σκόνη για τα ρούχα, αφήστε την να δράσει για περίπου 15 λεπτά και, κατόπιν, καθαρίστε με το πιγκάλ. Τέλος, ξεβγάλτε και η τουαλέτα σας θα αστράφτει, σαν καινούργια.

Ένα άλλο δημοφιλές οικιακό μέσο καθαρισμού είναι το μείγμα ξυδιού και διττανθρακικής σόδας. Για να το χρησιμοποιήσετε, ρίξτε μισό λίτρο ξύδι και 2-3 κουταλιές της σούπας διττανθρακική σόδα μέσα στην τουαλέτα και απλώστε το στην τουαλέτα. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 100 ml εκχύλισμα ξυδιού ή baking powder αντί για διττανθρακική σόδα. Αφήστε το μείγμα να δράσει για περίπου 15 λεπτά και στη συνέχεια τρίψτε με το πιγκάλ, για να αφαιρέσετε τα άλατα και του πουρί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ταμπλέτες καθαρισμού τεχνητής οδοντοστοιχίας ή κόκα-κόλα. Ωστόσο, θα πρέπει να αφήσετε αυτά τα οικιακά μέσα καθαρισμού να δράσουν για περίπου 30 λεπτά.