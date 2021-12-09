ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
Μια καθαρή τουαλέτα είναι κάτι που πολλοί θεωρούν βασική ανάγκη, αλλά ο καθαρισμός της είναι μια από πιο δυσάρεστες δουλειές του νοικοκυριού. Με τη σωστή διαδικασία και μερικές συμβουλές, μπορείτε να καθαρίσετε και να απολυμάνετε την τουαλέτα σας σε ελάχιστο χρόνο.
Συνήθεις ρύποι: Άλατα νερού και πουρί
Όπως συμβαίνει σε πολλά άλλα μέρη του μπάνιου, τα άλατα συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου και στην τουαλέτα. Τη μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζει αυτό που λέμε πουρί, το οποίο σχηματίζεται από τα άλατα και τα ούρα. Το πουρί σχηματίζεται κυρίως γύρω από τα άκρα της τουαλέτας και στην καμπύλη της επιφάνειας της τουαλέτας. Άλλα σωματίδια ρύπων και βακτήρια μπορούν εύκολα να συσσωρευθούν στην τραχιά επιφάνεια των αλάτων, προκαλώντας καφέ-κίτρινες κηλίδες. Οι μικρές αποθέσεις μπορούν να αφαιρεθούν με το χέρι με μια βούρτσα. Εάν χρησιμοποιείτε τακτικά το πιγκάλ, ιδανικά κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την τουαλέτα, συνήθως δεν σχηματίζεται το επίμονο πουρί. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν το νερό σας είναι σκληρό.
Ποιο καθαριστικό βοηθάει με τα άλατα και το πουρί;
Εάν σχηματίζονται εναποθέσεις παρά τον τακτικό καθαρισμό με τη βούρτσα, πρέπει να τα αφαιρέσετε με το κατάλληλο καθαριστικό. Τα άλατα και το πουρί αποτελούν μόλυνση με μέταλλα και αντιμετωπίζονται με όξινα απορρυπαντικά (με pH <7). Τα εμπορικά διαθέσιμα καθαριστικά τουαλέτας έχουν ιδιαίτερα χαμηλό pH, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα όξινα. Πρώτα απλώστε το απορρυπαντικό και αφήστε το να δράσει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στη συνέχεια τρίψτε καλά με μια βούρτσα: η φυσική κίνηση των τριχών βοηθά στην απομάκρυνση των επίμονων εναποθέσεων. Τέλος, ξεπλύνετε αρκετές φορές μέχρι να αφαιρεθούν εντελώς το απορρυπαντικό και οι ρύποι.
Συμβουλή
Μην ξεχάσετε να σηκώσετε το καπάκι και το κάθισμα της τουαλέτας κατά τον καθαρισμό, για να αποφύγετε τα ανεπιθύμητα πιτσιλίσματα.
Καθαρισμός της τουαλέτας με οικιακά μέσα καθαρισμού
Εναλλακτικά, η τουαλέτα μπορεί επίσης να καθαριστεί με διάφορα οικιακά μέσα καθαρισμού. Η σκόνη για τα ρούχα είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής επιλογή, με πολύ καλή δράση απέναντι στο πουρί και τα άλατα, χάρη στα αποσκληρυντικά και τα λευκαντικά που περιέχει. Για να την χρησιμοποιήσετε, απλά πασπαλίστε το εσωτερικό της τουαλέτας με σκόνη για τα ρούχα, αφήστε την να δράσει για περίπου 15 λεπτά και, κατόπιν, καθαρίστε με το πιγκάλ. Τέλος, ξεβγάλτε και η τουαλέτα σας θα αστράφτει, σαν καινούργια.
Ένα άλλο δημοφιλές οικιακό μέσο καθαρισμού είναι το μείγμα ξυδιού και διττανθρακικής σόδας. Για να το χρησιμοποιήσετε, ρίξτε μισό λίτρο ξύδι και 2-3 κουταλιές της σούπας διττανθρακική σόδα μέσα στην τουαλέτα και απλώστε το στην τουαλέτα. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 100 ml εκχύλισμα ξυδιού ή baking powder αντί για διττανθρακική σόδα. Αφήστε το μείγμα να δράσει για περίπου 15 λεπτά και στη συνέχεια τρίψτε με το πιγκάλ, για να αφαιρέσετε τα άλατα και του πουρί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ταμπλέτες καθαρισμού τεχνητής οδοντοστοιχίας ή κόκα-κόλα. Ωστόσο, θα πρέπει να αφήσετε αυτά τα οικιακά μέσα καθαρισμού να δράσουν για περίπου 30 λεπτά.
Τα ήπια καθαριστικά είναι αρκετά για το εξωτερικό
Το σκούπισμα της εξωτερικής επιφάνειας με ένα νωπό πανί και ήπιο απορρυπαντικό είναι αρκετό για να καθαρίσει το εξωτερικό της λεκάνης της τουαλέτας και το ίδιο ισχύει για το κάθισμα και το καπάκι της τουαλέτας. Όταν το κάνετε αυτό, πρέπει να αποφύγετε το τρίψιμο, καθώς και καθαριστικά που περιέχουν χλώριο ή οξέα συχνά προκαλούν κίτρινο αποχρωματισμό ή κάνουν το χρώμα να κολλήσει στο κάθισμα. Τα άλατα και το πουρί, επίσης, προκαλούν αποχρωματισμό. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο ο τακτικός καθαρισμός βοηθά να διατηρείται το κάθισμα καθαρό μακροπρόθεσμα.
Πώς να μη βουλώνει η τουαλέτα
Δεν πρέπει να ρίχνετε μέσα στην τουαλέτα υπολείμματα τροφίμων, τρίχες και σερβιέτες, καθώς μπορούν εύκολα να φράξουν την αποχέτευση. Δεν πρέπει να ρίχνετε μέσα στην τουαλέτα χαρτομάντηλα και χαρτοπετσέτες γιατί, σε αντίθεση με το χαρτί υγείας, δεν διαλύονται στο νερό. Εάν φράξει η αποχέτευση, θα χρειαστείτε μια βεντούζα ή ένα αποφρακτικό σύρμα. Στο χειρότερο σενάριο, θα πρέπει να πληρώσετε ακριβά για να έρθει ένας υδραυλικός.