Μινιμαλισμός

Έχουν γραφτεί ολόκληρα βιβλία σχετικά με το φλέγον θέμα του μινιμαλισμού, αλλά αρκούν λίγες μεμονωμένες παρατηρήσεις για να δείτε διαφορά. Όσο λιγότερα πράγματα έχετε τόσο λιγότερο χρόνο πρέπει να αφιερώσετε στην τακτοποίησή τους πριν από το καθάρισμα και τόσο πιο εύκολο είναι διατηρήσετε τον χώρο σας τακτοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακούγεται σχεδόν υπερβολικά εύκολο, αλλά συνήθως τα πράγματα δυσκολεύουν στην πρακτική εφαρμογή αυτής της συμβουλής. Όπως και στην περίπτωση της τακτοποίησης, θα πρέπει να καταπιάνεστε με το «ξεσκαρτάρισμα» των αντικειμένων σας σε δόσεις και να μην προσπαθείτε να κάνετε τα πάντα σε ένα σαββατοκύριακο.

Μπορεί να σας βοηθήσει να αναλογιστείτε γιατί πρέπει να κρατήσετε αυτά τα αντικείμενα: Είναι πραγματικά αναγκαίο να έχουμε όλα τα αναμνηστικά από τις διακοπές μας στο ράφι; Μήπως πρέπει να ξεφορτωθώ αυτά τα παλιά αστυνομικά μυθιστορήματα; Πότε ήταν η τελευταία φορά που φόρεσα αυτό το ρούχο; Δεν πρέπει απαραίτητα να κάνετε ολικό ξεσκαρτάρισμα – όπως η ειδική σε θέματα οργάνωσης Marie Kondo – το να πετάξετε απλά λίγα αντικείμενα μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά στον χρόνο που σας παίρνει το εβδομαδιαίο ξεσκόνισμα. Αφού ξεφορτωθείτε ορισμένα αντικείμενα, η διαδικασία τακτοποίησης γίνεται αισθητά ευκολότερη.