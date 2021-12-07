ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Τα υπνοδωμάτια και τα σαλόνια που έχουν καθαριστεί καλά, συμβάλλουν στο πόσο άνετα νιώθετε στο ίδιο σας το σπίτι. Εάν είστε τακτικοί και ακολουθήσετε τις σωστές συμβουλές, μπορείτε να διατηρείτε το σπίτι σας καθαρό όλη την ώρα, καταβάλλοντας ελάχιστη προσπάθεια.
Τακτοποιημένο σπίτι, τακτοποιημένη σκέψη
Η καθαριότητα και η τάξη συχνά πηγαίνουν χέρι-χέρι. Ωστόσο, οι δύο παράμετροι πρέπει να εξετάζονται χωριστά. Το να προσπαθείτε να καθαρίσετε ένα ακατάστατο σπίτι είναι δύσκολο και χρονοβόρο χωρίς λόγο, γι' αυτό συνιστούμε να τακτοποιήσετε σχολαστικά τον χώρο σας προτού ξεκινήσετε το καθάρισμα.
Σωστή τακτοποίηση
Ο ευκολότερος τρόπος να διατηρήσετε ένα δωμάτιο τακτοποιημένο είναι να βάζετε τα πράγματα στη θέση τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η τακτοποίηση είναι ευκολότερη όταν γίνεται σταδιακά, καθώς με αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργείται μια εικόνα χάους εξαρχής. Θα πρέπει να τακτοποιείτε τα πράγματα που μπορούν να φύγουν γρήγορα από τη μέση, αντί να το αναβάλλετε και να τα σημειώνετε στη λίστα με αυτά που έχετε σκοπό να κάνετε ή να τα συμπεριλαμβάνετε στο πλάνο καθαριότητας. Κάθε αντικείμενο πρέπει να έχει τη θέση του μέσα στο σπίτι. Κατάλληλα μέσα αποθήκευσης, όπως κουτιά ή καλάθια, μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τις επιφάνειες ελεύθερες, αλλά και αυτά θα πρέπει να τακτοποιούνται κατά διαστήματα. Μην τοποθετείτε υπερβολικά πολλά αντικείμενα σε οριζόντιες επιφάνειες όπως τραπέζια, ράφια και περβάζια, διαφορετικά μπορεί να χρειαστεί πολλή υπομονή για να τα απομακρύνετε μετέπειτα.
Μινιμαλισμός
Έχουν γραφτεί ολόκληρα βιβλία σχετικά με το φλέγον θέμα του μινιμαλισμού, αλλά αρκούν λίγες μεμονωμένες παρατηρήσεις για να δείτε διαφορά. Όσο λιγότερα πράγματα έχετε τόσο λιγότερο χρόνο πρέπει να αφιερώσετε στην τακτοποίησή τους πριν από το καθάρισμα και τόσο πιο εύκολο είναι διατηρήσετε τον χώρο σας τακτοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακούγεται σχεδόν υπερβολικά εύκολο, αλλά συνήθως τα πράγματα δυσκολεύουν στην πρακτική εφαρμογή αυτής της συμβουλής. Όπως και στην περίπτωση της τακτοποίησης, θα πρέπει να καταπιάνεστε με το «ξεσκαρτάρισμα» των αντικειμένων σας σε δόσεις και να μην προσπαθείτε να κάνετε τα πάντα σε ένα σαββατοκύριακο.
Μπορεί να σας βοηθήσει να αναλογιστείτε γιατί πρέπει να κρατήσετε αυτά τα αντικείμενα: Είναι πραγματικά αναγκαίο να έχουμε όλα τα αναμνηστικά από τις διακοπές μας στο ράφι; Μήπως πρέπει να ξεφορτωθώ αυτά τα παλιά αστυνομικά μυθιστορήματα; Πότε ήταν η τελευταία φορά που φόρεσα αυτό το ρούχο; Δεν πρέπει απαραίτητα να κάνετε ολικό ξεσκαρτάρισμα – όπως η ειδική σε θέματα οργάνωσης Marie Kondo – το να πετάξετε απλά λίγα αντικείμενα μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά στον χρόνο που σας παίρνει το εβδομαδιαίο ξεσκόνισμα. Αφού ξεφορτωθείτε ορισμένα αντικείμενα, η διαδικασία τακτοποίησης γίνεται αισθητά ευκολότερη.
Έπιπλα που δεν απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα
Κατά την επιλογή επίπλων και επενδύσεων δαπέδου, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη πώς καθαρίζονται. Τα ανοιχτά ράφια δείχνουν πολύ κομψά, αλλά οι πολλές επιφάνειες προσφέρονται για τη συσσώρευση και κατακάθιση της σκόνης. Τα κλειστά ντουλάπια και συρτάρια είναι ευκολότερο να διατηρηθούν καθαρά, αρκεί να μην τα γεμίσετε υπερβολικά. Για ορισμένα αντικείμενα απαιτείται συγκεκριμένος χώρος αποθήκευσης, π.χ. συνιστάται ένα ράφι να προορίζεται για την αλληλογραφία ώστε να μην την αφήνετε πάνω στην τραπεζαρία. Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ιδιαιτέρως συχνά θα πρέπει να έχουν τη θέση τους στο σπίτι και να είναι εύκολα προσβάσιμα. Το υλικό και ο σχεδιασμός των επιφανειών παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Σε ορισμένα έπιπλα, ακόμα και η πιο λεπτή στρώση σκόνης γίνεται αμέσως ορατή: Οι σκουρόχρωμες, λείες και μονόχρωμες επιφάνειες σκονίζονται ιδιαίτερα γρήγορα. Συμβουλή: Η σκόνη που συσσωρεύεται σε επιφάνειες από φυσικό ξύλο ή επιφάνειες με όψη ξύλου είναι γενικά λιγότερο ορατή.
Εργασίες καθαρισμού σε χώρους διαβίωσης και ύπνου
Συμβουλές για ξεσκόνισμα
Κάντε εικόνα τη σκηνή: Το σπίτι λαμποκοπά, είναι φρεσκοκαθαρισμένο από άκρη σε άκρη, τα παράθυρα και οι πόρτες παραμένουν κλειστά αφού ανοιχτούν διάπλατα για να αεριστεί ο χώρος – και πάλι, μόλις λίγη ώρα αργότερα, μια πολύ λεπτή στρώση σκόνης «κάθεται» στα έπιπλα, τα φυτά εσωτερικού χώρου και το δάπεδο. Δυστυχώς, το ξεσκόνισμα, το καθάρισμα με απλή σκούπα ή το σκούπισμα με ηλεκτρική δεν είναι παρά ένα προληπτικό μέτρο, καθώς είναι αναπόφευκτο να συσσωρευτεί σκόνη εκεί που ζουν άνθρωποι.
Από πού προέρχεται η σκόνη;
Εξετάζοντας τη σκόνη στο μικροσκόπιο, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για ένα μείγμα σωματιδίων διαφορετικού μεγέθους, τα οποία αναμειγνύονται και συνενώνονται μεταξύ τους. Αυτό το μείγμα περιέχει τα πάντα, από νεκρά κύτταρα δέρματος μέχρι ίνες χαλιών, τρίχες κατοικίδιων και λεπτόκοκκη σκόνη – σωστό γεύμα για ανεπιθύμητους επισκέπτες όπως ψωκόπτερα που τρέφονται με παλιά βιβλία, ακάρεα σκόνης, βακτήρια και σπόρους μούχλας. Ανάλογα με το μέγεθος και το βάρος των σωματιδίων, η σκόνη είτε θα μεταφέρεται σε κάθε γωνιά μέσω της κυκλοφορίας του αέρα είτε θα αιωρείται διαρκώς χωρίς να κατακαθίσει πουθενά.
Η σύνθεση της οικιακής σκόνης διαφέρει ανάλογα με τον χώρο, την τοποθεσία του οικιστικού κτιρίου, τον αριθμό των ατόμων που μένουν σε αυτό και τον τρόπο ζωής τους. Το μεγαλύτερο μέρος των ρύπων μεταφέρεται εντός του σπιτιού με τα παπούτσια μας. Συνεπώς, αξίζει να έχετε χαλάκια με ανοιχτό πλέγμα ή χαλάκια από ίνες καρύδες, ύφασμα ή καουτσούκ τα οποία θα λειτουργούν ως παγίδες ρύπων. Όταν τοποθετούνται στην είσοδο, δεσμεύουν το μεγαλύτερο μέρος των ρύπων που διαφορετικά θα κατέληγαν στον διάδρομο ή σε άλλους χώρους διαβίωσης εντός του σπιτιού. Μέσω του αέρα, στο σπίτι μεταφέρονται επίσης αιθάλη, σπόροι μούχλας και γύρη.
Πρώτα σκούπισμα με ηλεκτρική ή ξεσκόνισμα;
Οι απόψεις διίστανται όσον αφορά το ερώτημα αν είναι καλύτερο να ξεσκονίζετε ή να σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα πρώτα. Εάν σκουπίσετε πρώτα, η σκόνη από το ξεσκόνισμα των επίπλων και των αντικειμένων μπορεί να καταλήξει στο καθαρό δάπεδο. Από την άλλη, κατά το σκούπισμα με ηλεκτρική παράγεται σκόνη που ανακυκλοφορεί στον αέρα και η οποία μπορεί να καταλήξει σε επιφάνειες που ξεσκονίστηκαν πριν από λίγο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, φαίνεται να έχει περισσότερο νόημα να γίνεται πρώτα το ξεσκόνισμα και μετά το σκούπισμα του δαπέδου. Κατά τη διάρκεια του ξεσκονίσματος, ρύποι άλλου τύπου, όπως ψίχουλα και τρίχες, πέφτουν στο δάπεδο και μπορούν στη συνέχεια να σκουπιστούν με την ηλεκτρική. Εάν ανοίξετε τα παράθυρα για να δημιουργηθεί ρεύμα ενώ σκουπίζετε, το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης που αιωρείται στον αέρα, θα μεταφερθεί κατευθείαν προς τα έξω.
Σωστό ξεσκόνισμα
- Ιδανικά, η σκόνη πρέπει να αφαιρείται με ένα στεγνό, μαλακό βαμβακερό πανί. Εναλλακτικά, υπάρχουν ειδικά πανάκια ηλεκτροστατικής δράσης που μαγνητίζουν και παγιδεύουν τη σκόνη πιο αποτελεσματικά.
- Εάν διπλώσετε το πανάκι δύο φορές, προκύπτουν οκτώ ίσες πλευρές τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε διαδοχικά κατά το ξεσκόνισμα. Αυτό σημαίνει ότι το πανί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προτού χρειαστεί πλύσιμο.
- Μην ξεχνάτε να ξεσκονίζετε μικρές επιφάνειες, όπως κορνίζες και πλαίσια πόρτας, καλοριφέρ και τα φύλλα των φυτών εσωτερικού χώρου. Ξεσκονίστε μεθοδικά, από πάνω προς τα κάτω.
- Το ξεσκόνισμα με υγρό πανί μπορεί να φαντάζει λογικό στην αρχή, αλλά με αυτόν τον τρόπο συχνά η σκόνη εξαπλώνεται στις τριγύρω επιφάνειες. Εάν εξακολουθείτε να θέλετε να ξεσκονίσετε με ένα υγρό πανί, αυτό δεν πρέπει να είναι πολύ βρεγμένο, διαφορετικά θα μείνει νερό στην επιφάνεια.
Πόσο συχνά πρέπει να ξεσκονίζετε;
Η συχνότητα με την οποία πρέπει να ξεσκονίζετε εξαρτάται πρωτίστως από τον βαθμό καθαριότητας που θέλετε να πετύχετε. Ωστόσο, οι συνθήκες διαβίωσης παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Εάν ζείτε μόνοι σας και περνάτε πολύ χρόνο εκτός σπιτιού, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε το ίδιο συχνά το φτερό ξεσκονίσματος όπως μια τετραμελής οικογένεια. Κατά κανόνα, το ξεσκόνισμα πρέπει να γίνεται μία φορά την εβδομάδα. Η σκόνη θα εξακολουθήσει να είναι ορατή, αλλά το επίπεδο των ρύπων θα είναι αποδεκτό για τους περισσότερους ανθρώπους.