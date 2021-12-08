Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω μια συμβατική ηλεκτρική σκούπα;

Οι οικιακές ηλεκτρικές σκούπες δεν είναι κατάλληλες για το καθάρισμα τζακιών. Τα λεπτά σωματίδια στάχτης μπλοκάρουν γρήγορα το φίλτρο και τον στρόβιλο αναρρόφησης, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια απόδοσης και, στη χειρότερη περίπτωση, βλάβη του κινητήρα. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα στάχτης, με την οποία δεν πετάγεται σκόνη και είναι εύχρηστη.

Τα φίλτρα για τις ηλεκτρικές σκούπες στάχτης έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε ακόμη και τα λεπτά σωματίδια στάχτης να μπορούν να αναρροφηθούν με αξιοπιστία. Επιπλέον, οι ηλεκτρικές σκούπες στάχτης πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφάλειας: Ένας μεταλλικός εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και ένας ανθεκτικός στη φλόγα δίσκος προστασίας εμποδίζουν τα υπολείμματα χόβολης να καταστρέψουν την ηλεκτρική σκούπα ή, στο χειρότερο σενάριο, ακόμη και να πυροδοτήσουν πυρκαγιά.

Προκειμένου να καθαριστεί αποτελεσματικά το φίλτρο, για να μη φράξει, οι ηλεκτρικές σκούπες στάχτης έχουν επίσης μια κατάλληλη λειτουργία καθαρισμού. Υπάρχουν μοντέλα στα οποία μπορείτε να πατήσετε ένα κουμπί για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα για να καθαρίσετε αποτελεσματικά το φίλτρο. Αυτό δεν δημιουργεί σκόνη για τον χρήστη αφού η σκόνη μεταφέρεται κατευθείαν πίσω στον δίσκο συλλογής.