ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
Η θαλπωρή που προσφέρουν τα ξύλα που καίγονται στο τζάκι είναι το τέλειο σκηνικό για τις ώρες χαλάρωσης στο σπίτι, με τις φλόγες που τρεμοπαίζουν να δημιουργούν μια χαλαρή κι ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ωστόσο, η θέρμανση με ξύλα έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα: Πριν ανάψετε την επόμενη φωτιά, πρέπει να καθαρίσετε το τζάκι και να απομακρύνετε την παλιά στάχτη.
Απομάκρυνση παλιάς στάχτης
Το σκούπισμα της στάχτης από το τζάκι με σκουπάκι και φαράσι είναι βρώμικη και δύσκολη δουλειά, γιατί η στάχτη είναι πολύ ελαφριά και γρήγορα σκορπίζεται παντού. Είναι λοιπόν λογικό να χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα για να απομακρύνετε τη στάχτη. Οι συμβατικές ηλεκτρικές σκούπες, ωστόσο, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτή τη δουλειά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται γι’ αυτήν.
Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω μια συμβατική ηλεκτρική σκούπα;
Οι οικιακές ηλεκτρικές σκούπες δεν είναι κατάλληλες για το καθάρισμα τζακιών. Τα λεπτά σωματίδια στάχτης μπλοκάρουν γρήγορα το φίλτρο και τον στρόβιλο αναρρόφησης, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια απόδοσης και, στη χειρότερη περίπτωση, βλάβη του κινητήρα. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα στάχτης, με την οποία δεν πετάγεται σκόνη και είναι εύχρηστη.
Τα φίλτρα για τις ηλεκτρικές σκούπες στάχτης έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε ακόμη και τα λεπτά σωματίδια στάχτης να μπορούν να αναρροφηθούν με αξιοπιστία. Επιπλέον, οι ηλεκτρικές σκούπες στάχτης πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφάλειας: Ένας μεταλλικός εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και ένας ανθεκτικός στη φλόγα δίσκος προστασίας εμποδίζουν τα υπολείμματα χόβολης να καταστρέψουν την ηλεκτρική σκούπα ή, στο χειρότερο σενάριο, ακόμη και να πυροδοτήσουν πυρκαγιά.
Προκειμένου να καθαριστεί αποτελεσματικά το φίλτρο, για να μη φράξει, οι ηλεκτρικές σκούπες στάχτης έχουν επίσης μια κατάλληλη λειτουργία καθαρισμού. Υπάρχουν μοντέλα στα οποία μπορείτε να πατήσετε ένα κουμπί για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα για να καθαρίσετε αποτελεσματικά το φίλτρο. Αυτό δεν δημιουργεί σκόνη για τον χρήστη αφού η σκόνη μεταφέρεται κατευθείαν πίσω στον δίσκο συλλογής.
Εργαστείτε με ασφάλεια με την ηλεκτρική σκούπα στάχτης
Πριν αρχίσετε τον καθαρισμό, η στάχτη πρέπει να έχει κρυώσει σε θερμοκρασία κάτω από τους 40°C. Χρησιμοποιήστε ένα σκαλιστήρι για να εξετάσετε αν είναι αναμμένα τα μεγάλα κομμάτια ξύλου. Ξεκινήστε να σκουπίζετε με την ηλεκτρική σκούπα μόνο όταν είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν κρυμμένα αναμμένα κάρβουνα στο τζάκι. Μόνο ο μεταλλικός σωλήνας χειρός χρησιμοποιείται για το σκούπισμα σε αυτή τη φάση – μη συνδέετε ακροφύσιο.
Μόλις αναρροφήσετε τη στάχτη στον δίσκο συλλογής, πρέπει να την αδειάσετε. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι αγοράζετε μοντέλα που ανοίγουν εύκολα και μπορούν να αδειάσουν με όσο το δυνατόν λιγότερη επαφή με τους ρύπους. Οι εύχρηστοι σύνδεσμοι ταχείας αποδέσμευσης, για παράδειγμα, διευκολύνουν την αφαίρεση της κεφαλής αναρρόφησης. Στη συνέχεια τοποθετήστε μια σακούλα απορριμμάτων πάνω από ολόκληρο τον δίσκο συλλογής και αναποδογυρίστε προσεκτικά. Με αυτό τον τρόπο, η σκόνη δεν θα διασκορπιστεί στον χώρο.
Πρόσθετες δυνατότητες εφαρμογής
Μια ηλεκτρική σκούπα στάχτης μπορεί να έχει περισσότερες χρήσης από το σκούπισμα της στάχτης από το τζάκι. Ο καθαρισμός μιας σόμπας πέλετ ή μιας ξυλόσομπας με μια τέτοια σκούπα είναι και εύκολος και βολικός. Η ηλεκτρική σκούπα στάχτης μπορεί εύκολα να αφαιρέσει την κρύα στάχτη και την κάπνα από τζάκια εξωτερικού χώρου και ψησταριές με κάρβουνο.
Ορισμένες ηλεκτρικές σκούπες στάχτης διαθέτουν ένα επιπλέον ακροφύσιο για παρκέ, το οποίο σας επιτρέπει να σκουπίζετε ροκανίδια, μικρά κομμάτια ξύλου και ρύπους γύρω από το τζάκι. Μια τέτοια συσκευή είναι μια πρακτική βοήθεια στις εργασίες ανακαίνισης, είτε πρόκειται για στερεούς ρύπους είτε για λεπτή σκόνη, μια ισχυρή ηλεκτρική σκούπα στάχτης απλώς σκουπίζει τα πάντα.
Καθαρισμός επίμονων ρύπων από το καπνισμένο τζάμι της σόμπας
Εάν η σόμπα σας έχει γυάλινο τζάμι, πρέπει επίσης να το καθαρίζετε τακτικά. Ο σχολαστικός καθαρισμός συχνά παρουσιάζει πρόβλημα, επειδή οι γυμνές φλόγες αφήνουν πίσω τους ιδιαίτερα επίμονα κατάλοιπα στο τζάμι. Οι συμβατικές μέθοδοι καθαρισμού, όπως το σκούπισμα και το τρίψιμο με βούρτσα και νερό, εφημερίδες ή χημικά καθαριστικά, συνήθως δεν έχουν πολύ καλό αποτέλεσμα, ενώ είναι επίσης επίπονες και χρονοβόρες.
Μπορείτε να επιτύχετε καλύτερο αποτέλεσμα ευκολότερα με έναν ατμοκαθαριστή. Ο καυτός ατμός, μαζί με τη φυσική επίδραση των πανιών και του εξαρτήματος βούρτσας, έχει πολύ καλό αποτέλεσμα σε αυτή τη δουλειά. Στη συνέχεια, σκουπίστε το τζάμι με ένα στεγνό πανί. Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία, μπορείτε να αποφύγετε εντελώς τη χρήση πρόσθετων απορρυπαντικών.
Συμβουλές για τη μείωση του σχηματισμού αιθάλης
Τα ξύλα που δεν είναι έτοιμα για χρήση όταν αγοράζονται, πρέπει να αποθηκευτούν και να στεγνώσουν προτού καούν στο τζάκι. Τα νωπά ξύλα έχουν μειωμένη ενεργειακή αξία, με αποτέλεσμα τον αυξημένο σχηματισμό καπνού και αιθάλης: Η εστία και ο γύρω χώρος της λερώνονται πιο γρήγορα και το τζάκι πρέπει να καθαρίζεται συχνότερα. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία κατά την καύση ξύλου σε ένα τζάκι ορίζεται ακόμη και από τη νομοθεσία – δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 τοις εκατό.
Για να το ελέγξετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή μέτρησης ή ένα «κόλπο», όπως το τεστ του νυχιού, για το οποίο ωστόσο απαιτείται κάποια εμπειρία. Εάν, πιέζοντας με το νύχι σας στην κομμένη όψη, εκεί όπου φαίνονται οι δακτύλιοι του δέντρου, μένει εγκοπή, τότε το ξύλο θα πρέπει να αφεθεί να στεγνώσει για μερικούς ακόμη μήνες. Ένας ιδανικός χώρος αποθήκευσης είναι ένα μέρος προστατευμένο από τα καιρικά φαινόμενα με καλή κυκλοφορία αέρα, όπως η στοίβαξη σε ένα υπόστεγο ή γκαράζ στον κήπο.