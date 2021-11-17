Καθαρισμός παραθύρων με χημικά προϊόντα καθαρισμού

Εάν τα τζάμια των παραθύρων είναι πολύ λερωμένα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιο απορρυπαντικό για να τα καθαρίσετε. Εκτός από τα εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα καθαρισμού τζαμιών, υπάρχουν ειδικά συμπυκνωμένα προϊόντα καθαρισμού παραθύρων, τα οποία αναμειγνύονται με νερό πριν από τη χρήση. Με αυτά, αποκολλούνται ακόμα και οι επίμονοι ρύποι, όπως λίπη, υπολείμματα εντόμων, λιπαρότητα δέρματος και καυσαέριο. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα: Αφήνουν μια προστατευτική μεμβράνη πάνω στο τζάμι, πράγμα που σημαίνει ότι η βροχή φεύγει καλύτερα και τα τζάμια λερώνονται ξανά μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Συμβουλή 2: Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά με οικονομία

Εάν προσθέτετε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού στο διάλυμα καθαρισμού, μπορεί να σχηματιστεί μια λιπαρή μεμβράνη πάνω στο παράθυρο. Γι’ αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα χημικά προϊόντα καθαρισμού τζαμιών ή τα οικιακά μέσα καθαρισμού με φειδώ και στη σωστή δοσολογία: έτσι αποφεύγονται οι γραμμές.