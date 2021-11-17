ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Kärcher
Ο καθαρισμός των παραθύρων είναι μία από τις λιγότερο δημοφιλείς δουλειές του σπιτιού. Απαιτεί χειρωνακτική εργασία, είναι χρονοβόρα και το αποτέλεσμα σπάνια είναι ικανοποιητικό αφού συχνά παραμένουν γραμμές πάνω στα παράθυρα. Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για να καθαρίσετε τα παράθυρα γρήγορα και χωρίς γραμμές.
Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε τα παράθυρά σας;
Τα μεγάλα και πολλά παράθυρα πλημμυρίζουν το σπίτι με φως και το κάνουν φιλόξενο. Ωστόσο, ιδιαίτερα όταν υπάρχει έντονη γύρη, μετά από κακοκαιρία με πολλή βροχή και σε παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας με πολλή σκόνη, τα παράθυρα φαίνονται σαν να μην έχουν καθαριστεί για μήνες μετά από μόλις λίγες ημέρες. Στο εσωτερικό, τα παράθυρα έχουν επίσης πολλά να αντιμετωπίσουν. Ιδιαίτερα τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα συχνά αφήνουν αποτυπώματα και κηλίδες στα τζάμια των παραθύρων. Ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι, τα παράθυρα πρέπει να καθαρίζονται, τόσο από μέσα όσο και από έξω, περίπου κάθε δύο μήνες.
Συμβουλή 1: Επιλέξτε την κατάλληλη ώρα
Δεν πρέπει ποτέ να καθαρίζετε τα παράθυρα όταν η ηλιακή ακτινοβολία πέφτει απευθείας πάνω τους ή όταν κάνει πολλή ζέστη. Διαφορετικά, το γυαλί θα στεγνώσει πολύ γρήγορα και θα εμφανιστούν γραμμές. Επομένως, ο πιο κατάλληλος καιρός για να καθαρίσετε τα παράθυρά σας είναι τις συννεφιασμένες αλλά ξηρές ημέρες.
Καθαρισμός παραθύρων με νερό και οικιακά μέσα καθαρισμού
Πολλά είδη ρύπων μπορούν επίσης να αφαιρεθούν αποτελεσματικά από τα τζάμια και το πλαίσιο των παραθύρων με καθαρό νερό. Για τον σκοπό αυτό, απλώς σκουπίστε τις γυάλινες επιφάνειες και το πλαίσιο με ένα υγρό πανί μικροϊνών ή ένα βαμβακερό πανί χωρίς χνούδι και στη συνέχεια στεγνώστε τα. Εάν υπάρχουν επίμονοι ρύποι που έχουν παραμείνει για αρκετές εβδομάδες, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε οικιακά μέσα καθαρισμού ή χημικά προϊόντα καθαρισμού. Αυτά είναι τα καλύτερα οικιακά μέσα καθαρισμού παραθύρων:
- Ξύδι: Προσθέστε 1 φλιτζάνι ξύδι σε 1 λίτρο νερό. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε αυτό το μείγμα για να καθαρίσετε τα παράθυρα ως συνήθως. Σημείωση: Πριν από αυτό, πρέπει να καλύψετε τα πέτρινα περβάζια των παραθύρων, για παράδειγμα, από μάρμαρο. Διαφορετικά, το ξύδι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνειά τους.
- Κιτρικό οξύ: Προσθέστε 2 έως 3 κουταλιές της σούπας σκόνη κιτρικού οξέος σε 1 λίτρο νερό και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε αυτό το διάλυμα για να καθαρίσετε τα πάντα με ένα πανί μικροϊνών.
- Υγρό πιάτων: Μπορείτε επίσης να επιτύχετε καταπληκτικά αποτελέσματα διαλύοντας λίγο υγρό πιάτων χωρίς βάλσαμο σε χλιαρό νερό. Ο όγκος του υγρού πιάτων εξαρτάται από το πόσο λερωμένο είναι το τζάμι.
- Μαύρο τσάι με λεμόνι: Αναμείξτε 1 μεγάλο φλιτζάνι δυνατό μαύρο τσάι με περίπου 3 λίτρα νερό στον κάδο και προσθέστε τον χυμό από μισό λεμόνι. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα πανί μικροϊνών για να καθαρίσετε τα τζάμια των παραθύρων. Οι τανίνες του τσαγιού αποκολλούν το λίπος και ακόμη και τη νικοτίνη, ενώ το κιτρικό οξύ είναι αποτελεσματικό για τα άλατα.
- Οινόπνευμα: Προσθέστε λίγο μετουσιωμένο οινόπνευμα στο χλιαρό νερό καθαρισμού. Προσθέστε λίγο μετουσιωμένο οινόπνευμα σε 5 λίτρα ζεστό νερό. Προσοχή: Φοράτε γάντια κατά τον καθαρισμό για να μην πάθετε ξηροδερμία στα χέρια.
Για να στεγνώσετε τα παράθυρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μάκτρο με χείλος από καουτσούκ, ένα καθαρό πανί από μικροΐνες ή άλλο πανί που δεν αφήνει χνούδια. Έτσι, επιτυγχάνετε εγγυημένη γυαλάδα χωρίς γραμμές. Εάν δεν έχετε εύκαιρο κάποιο απορροφητικό πανί, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εφημερίδα για να στεγνώσετε τα τζάμια: Τσαλακώστε χαλαρά μερικές σελίδες από μια εφημερίδα και χρησιμοποιήστε τα για να σκουπίσετε την επιφάνεια των τζαμιών.
Καθαρισμός παραθύρων με χημικά προϊόντα καθαρισμού
Εάν τα τζάμια των παραθύρων είναι πολύ λερωμένα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιο απορρυπαντικό για να τα καθαρίσετε. Εκτός από τα εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα καθαρισμού τζαμιών, υπάρχουν ειδικά συμπυκνωμένα προϊόντα καθαρισμού παραθύρων, τα οποία αναμειγνύονται με νερό πριν από τη χρήση. Με αυτά, αποκολλούνται ακόμα και οι επίμονοι ρύποι, όπως λίπη, υπολείμματα εντόμων, λιπαρότητα δέρματος και καυσαέριο. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα: Αφήνουν μια προστατευτική μεμβράνη πάνω στο τζάμι, πράγμα που σημαίνει ότι η βροχή φεύγει καλύτερα και τα τζάμια λερώνονται ξανά μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Συμβουλή 2: Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά με οικονομία
Εάν προσθέτετε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού στο διάλυμα καθαρισμού, μπορεί να σχηματιστεί μια λιπαρή μεμβράνη πάνω στο παράθυρο. Γι’ αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα χημικά προϊόντα καθαρισμού τζαμιών ή τα οικιακά μέσα καθαρισμού με φειδώ και στη σωστή δοσολογία: έτσι αποφεύγονται οι γραμμές.
Όλα εξαρτώνται από τη σωστή τεχνική
Καθαρίστε τα παράθυρα όπως οι επαγγελματίες, ακόμα και όταν είστε στο σπίτι. Επειδή, για τον καθαρισμό των παραθύρων, πάνω απ’ όλα, χρειάζεστε τη σωστή τεχνική:
- Βήμα 1: Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα διαλύματος καθαρισμού με νερό και απορρυπαντικό ή οικιακό μέσο καθαρισμού στο παράθυρο χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι ή μια φιάλη ψεκασμού. Εάν δεν υπάρχει επαρκής υγρασία, το μάκτρο δεν γλιστρά σωστά πάνω στην επιφάνεια.
- Βήμα 2: Χρησιμοποιήστε το μάκτρο για να σκουπίσετε το υγρό με κινήσεις πάνω-κάτω, σχηματίζοντας τον αριθμό 8. Έπειτα, σκουπίστε με ένα πανί.
- Βήμα 3: Χρησιμοποιώντας ένα δέρμα σαμουά, ύφασμα μικροϊνών ή πετσέτα κουζίνας, γυαλίστε το τζάμι του παραθύρου και αφαιρέστε τις τελευταίες σταγόνες νερού, ιδιαίτερα στις άκρες.
Σωστός καθαρισμός πλαισίων παραθύρων
Όταν καθαρίζετε τα παράθυρα, μην ξεχνάτε τα πλαίσια. Άλλωστε, εκτίθενται και αυτά στις καιρικές συνθήκες όπως ακριβώς και τα τζάμια των παραθύρων. Αρχικά, αφαιρέστε τους στερεούς ρύπους με μια βούρτσα ή ένα στεγνό πανί. Στη συνέχεια, καθαρίστε καλά το πλαίσιο με ένα υγρό πανί ή ένα μαλακό σφουγγάρι. Στην περίπτωση πολύ επίμονων ρύπων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να προσέξετε το υλικό του πλαισίου:
- Για το ξύλο, υπάρχουν προϊόντα φροντίδας που το προστατεύουν από τις καιρικές συνθήκες.
- Τα πλαστικά πλαίσια μπορούν να καθαριστούν με αντιστατικά προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για πλαστικό.
Εάν υπάρχει δυνατότητα, μπορείτε ταυτόχρονα να αφαιρέσετε τυχόν στερεούς ρύπους και από το περβάζι του παραθύρου και να το καθαρίσετε καλά.
Γρήγορος καθαρισμός χωρίς γραμμές με το σύστημα καθαρισμού τζαμιών Window Vac χωρίς καλώδιο
Με το σύστημα καθαρισμού τζαμιών Window Vac, ο καθαρισμός των παραθύρων γίνεται εξαιρετικά εύκολος:
- Ψεκάστε αρκετή ποσότητα μείγματος απορρυπαντικού και νερού πάνω στο τζάμι.
- Αφαιρέστε τους ρύπους τρίβοντας με ένα πανί μικροϊνών ή μια τσόχα καθαρισμού.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για να αναρροφήσετε την υγρασία. Το ακάθαρτο νερό διοχετεύεται απευθείας μέσα στο δοχείο – και δεν καταλήγει πάνω στο δάπεδο.
Στο τέλος, έχετε παράθυρα χωρίς γραμμές. Εάν εξακολουθείτε να βλέπετε γραμμές πάνω στο τζάμι, αυτό μπορεί να οφείλεται στο μάκτρο της συσκευής:
- Το μάκτρο του Window Vac φθείρεται μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Ως αποτέλεσμα,
η επιφάνεια γίνεται ανομοιόμορφη και αυτό προκαλεί τον σχηματισμό γραμμών πάνω στις επιφάνειες των τζαμιών. Ένα μικρό κόλπο: Γυρίστε το μάκτρο μία φορά έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο πλευρές.
- Μια άλλη αιτία για τον σχηματισμό γραμμών μπορεί να είναι τα μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης και οι ρύποι που συσσωρεύονται στο μάκτρο και το κάνουν ανομοιόμορφο. Πριν καθαρίσετε τα παράθυρα με αναρρόφηση, μπορείτε να τραβήξετε το χείλος του μάκτρου πάνω από την τσόχα καθαρισμού της φιάλης ψεκασμού, προκειμένου να αφαιρέσετε αυτά τα σωματίδια και να διασφαλίσετε ότι η επιφάνεια του χείλους είναι όσο το δυνατόν πιο λεία.
Η διαδικασία με το Window Vac χωρίς καλώδιο είναι πάντα η ίδια, ανεξάρτητα από το πού το χρησιμοποιείτε. Τα πεδία εφαρμογής είναι πολλά και διαφορετικά:
- Παράθυρα/παράθυρα με δικτυωτό
- Καθρέπτες
- Καμπίνες ντους
- Γυάλινα τραπέζια
- Πλακίδια
- Θερμοκήπια
- Γυάλινες πόρτες
- Άλλες λείες επιφάνειες
Συμβουλή 3: Τζαμοκαθαριστής χωρίς καλώδιο
Ο τζαμοκαθαριστής χωρίς καλώδιο είναι ένα πρακτικό πρόσθετο του Window Vac. Με τη δονούμενη τσόχα, μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα όλες τις λείες επιφάνειες. Χάρη στην αυτόματη ύγρανση του πανιού σκουπίσματος, οι γύρω επιφάνειες διατηρούνται στεγνές κατά τον ψεκασμό ενώ τα χέρια και το δάπεδο παραμένουν στεγνά. Επίσης, εξοικονομείται χρόνος καθώς δεν απαιτείται ψεκασμός. Επιπλέον, η δόνηση διευκολύνει και τον καθαρισμό, που σημαίνει ότι οι επιφάνειες μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και χωρίς τρίψιμο.
Καθαρισμός τζαμιών με ατμοκαθαριστή
Εάν έχετε ατμοκαθαριστή στο σπίτι, μην τον χρησιμοποιείτε μόνο για να καθαρίζετε καθρέφτες και γυάλινες επιφάνειες - μπορείτε επίσης να τον χρησιμοποιείτε για να καθαρίζετε τα παράθυρά σας:
- Βήμα 1: Απελευθερώστε ατμό πάνω στο τζάμι με το ακροφύσιο χειρός και το πανί καθαρισμού με μικροΐνες και αποκολλήστε τους ρύπους τρίβοντας. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να απελευθερώσετε ατμό πάνω στο λερωμένο παράθυρο με το μικρό ακροφύσιο ή το προαιρετικό ακροφύσιο καθαρισμού τζαμιών. Ο ατμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να καθαριστούν τα επίμονα σημάδια.
- Βήμα 2: Μπορείτε να αφαιρέσετε τα υπολείμματα νερού χρησιμοποιώντας ένα μάκτρο ή ένα Window Vac. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό πανί για να στεγνώσετε τις άκρες και τα πλαίσια των παραθύρων.
Το νερό που διαφεύγει ως ατμός από τον ατμοκαθαριστή είναι απιονισμένο και επομένως λειτουργεί ως αποσταγμένο νερό. Αυτό σημαίνει ότι δεν αφήνει γραμμές πάνω στο τζάμι. Ωστόσο, εάν παρ’ όλα αυτά εμφανιστούν γραμμές μετά τον καθαρισμό, αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή δεν έχουν αφαιρεθεί τα υπολείμματα απορρυπαντικού. Σε αυτήν την περίπτωση: Κάντε υπομονή και σκουπίστε το τζάμι μερικές ακόμη φορές μέχρι να αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα.
Το πλήρες πακέτο: Κουρτίνες και περσίδες
Εάν θέλετε να καθαρίσετε καλά τα παράθυρά σας, δεν πρέπει να καθαρίσετε μόνο τα πλαίσια και τα τζάμια αλλά να πλύνετε καλά και τις κουρτίνες και να ξεσκονίσετε το εσωτερικό των περσίδων.
- Αφού στεγνώσετε τις κουρτίνες στο στεγνωτήριο, κρεμάστε τις απευθείας στο κουρτινόξυλο: αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τις σιδερώσετε, ανάλογα με το υλικό.
- Ξεσκονίστε καλά τις περσίδες με ένα υγρό πανί. Επίσης πολύ αποτελεσματικός είναι ο καθαρισμός με ξύστρα σιλικόνης που θα έχετε τυλίξει σε πανί μικροϊνών.
- Μια πρακτική εναλλακτική λύση για τον καθαρισμό των περσίδων είναι ο ατμοκαθαριστής, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της σκόνης και των ρύπων από τα πηχάκια και τα κενά.