Ακροφύσιο καθαρισμού παραθύρων
Το εργαλείο καθαρισμού τζαμιών καθαρίζει σε βάθος τις γυάλινες επιφάνειες, τα τζάμια ή τους καθρέπτες με τη χρήση ατμοκαθαριστή.
Το εργαλείο καθαρισμού τζαμιών καθαρίζει σε βάθος τις γυάλινες επιφάνειες με έναν ατμοκαθαριστή. Έτσι, οι ατμοκαθαριστές Kärcher γίνονται πιο πολυμορφικοί και καθαρίζουν σε βάθος τζάμια και καθρέφτες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λεπίδα μάκτρου υψηλής ποιότητας
- Καθαρισμός γυάλινων επιφανειών, τζαμιών, καθρεφτών χωρίς γραμμές και βέλτιστη απομάκρυνση του ατμού και των ρύπων.
Ανοίγματα ατμού στο ακροφύσιο
- Ο υαλοπίνακας ψεκαζεται με ατμό, γεγονός που συμβάλλει στη βέλτιστη απομάκρυνση της βρωμιάς.
Μικρός και ελαφρύς σχεδιασμός
- Απλός χειρισμός για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|255 x 43 x 130
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες