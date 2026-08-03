Το εργαλείο καθαρισμού τζαμιών καθαρίζει σε βάθος τις γυάλινες επιφάνειες με έναν ατμοκαθαριστή. Έτσι, οι ατμοκαθαριστές Kärcher γίνονται πιο πολυμορφικοί και καθαρίζουν σε βάθος τζάμια και καθρέφτες.