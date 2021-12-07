ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΑ
Είναι βουλωμένη η ντουζιέρα ή η μπανιέρα σας; Μήπως ο νεροχύτης της κουζίνας σας μυρίζει άσχημα; Πρέπει να δράσετε γρήγορα. Ωστόσο, εάν μια αποχέτευση του σπιτιού σας έχει φράξει, δεν χρειάζεται να καταφύγετε αμέσως σε καθαριστικό σωλήνων. Οι παρακάτω συμβουλές και τα οικιακά μέσα καθαρισμού θα σας βοηθήσουν να καθαρίσετε τη φραγμένη αποχέτευση χωρίς να βλάψετε το περιβάλλον και να αποτρέψετε νέες αποφράξεις.
Καθαρισμός αποχετεύσεων: Τι είναι πραγματικά αποτελεσματικό
Λίπη και υπολείμματα τροφίμων στην κουζίνα, σαπούνι, προϊόντα περιποίησης και τρίχες στο μπάνιο: Καθημερινά διάφορα είδη τρέχουν από τις αποχετεύσεις σας τα οποία, με την πάροδο του χρόνου, σχηματίζουν εναποθέσεις στους σωλήνες. Εάν δεν αφαιρείτε τακτικά αυτές τις εναποθέσεις, τελικά δημιουργούν αποφράξεις και το νερό δεν μπορεί πλέον να διαφύγει.
Τα καταστήματα είναι γεμάτα κόκκους, τζελ και αφρούς που ισχυρίζονται ότι θα σας βοηθήσουν να καθαρίσετε τις αποχετεύσεις σας σε ελάχιστο χρόνο. Ωστόσο, τελικά, αυτά τα χημικά καθαριστικά έχουν συχνά μόνο ένα αποτέλεσμα: Τη μόνιμη απόφραξη του σιφονιού. Όμως, εάν η αποχέτευση του νιπτήρα ή του νεροχύτη είναι φραγμένη, δεν χρειάζεται να καταφύγετε αμέσως σε καθαριστικό σωλήνων: πολλά δοκιμασμένα οικιακά μέσα καθαρισμού μπορούν να σας βοηθήσουν επίσης να καθαρίσετε τις φραγμένες αποχετεύσεις και τους σωλήνες.
Καθαρισμός αποχετεύσεων με οικιακά μέσα
Τα εμπορικά διαθέσιμα απορρυπαντικά είναι συχνά επιθετικά και βλαβερά για το περιβάλλον και την υγεία. Εάν ο σωλήνας της αποχέτευσης δεν έχει φράξει εντελώς και το νερό μπορεί να αποστραγγιστεί αργά, ο ατμοκαθαριστής και τα φυσικά οικιακά μέσα καθαρισμού είναι μια περιβαλλοντικά ασφαλής εναλλακτική λύση για την απομάκρυνση των εναποθέσεων. Παρακάτω θα βρείτε τα πιο αποτελεσματικά οικιακά μέσα καθαρισμού:
- Ξύδι και baking powder: Ρίξτε 4 κουταλιές της σούπας baking powder στον φραγμένο σωλήνα της αποχέτευσης και ξεπλύνετε αμέσως με μισό φλιτζάνι (περίπου 100 ml) εκχύλισμα ξυδιού. Οι δύο παράγοντες προκαλούν μια χημική αντίδραση και αρχίζουν να αφρίζουν. Μόλις σταματήσει ο ήχος του αφρίσματος, ξεπλύνετε το σωλήνα με βραστό νερό για να καθαρίσετε τελείως την αποχέτευση.
- Ξύδι σε συνδυασμό με διττανθρακική σόδα ή σόδα πλύσης: Η διττανθρακική σόδα ή η σόδα πλύσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί για baking powder. Ρίξτε τέσσερις κουταλιές σόδα πλύσης ή διττανθρακική σόδα στην αποχέτευση, κατόπιν ρίξτε μισό φλιτζάνι εκχύλισμα ξυδιού και, μετά από λίγο (όταν σταματήσει ο ήχος του αφρίσματος), ξεπλύνετε με καυτό νερό.
Καθαρισμός αποχετεύσεων με ατμοκαθαριστή
Ένας ατμοκαθαριστής είναι επίσης ιδιαίτερα κατάλληλος για τον καθαρισμό των αποχετεύσεων. Με το συνδυασμό μιας ριπής ατμού και της υψηλής θερμοκρασίας, ακόμη και οι επίμονοι και λιπαροί ρύποι διαλύονται και απομακρύνονται σε μερικά δευτερόλεπτα. Ο ατμός εισέρχεται επίσης σε δυσπρόσιτες γωνίες. Με τον τρόπο αυτόν χαλαρώνουν οι μικροαποφράξεις και εξαφανίζονται οι δυσάρεστες οσμές.
Τι πρέπει να κάνετε:
- Κρατήστε το ακροφύσιο γωνιών (ακροφύσιο ισχύος) πάνω από την αποχέτευση και απελευθερώστε ατμό. Ενώ το κάνετε αυτό, κρατήστε ένα πανί μικροϊνών πάνω από την αποχέτευση για να προστατευτείτε από τυχόν πιτσιλίσματα ρύπων.
- Προσέξτε να μη διοχετεύσετε ατμό στα πλαστικά εξαρτήματα κάτω από το φίλτρο του νεροχύτη κατά τον καθαρισμό, καθώς αυτά μπορεί να καταστραφούν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες
Συμβουλή
Οι αποχετεύσεις σε κουζίνες και μπάνια πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με ατμό. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία εναποθέσεων και δυσάρεστων οσμών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ακροφύσιο γωνιών για να καθαρίσετε εύκολα την οπή υπερχείλισης του νιπτήρα ή του νεροχύτη.
Αν δεν γίνεται τίποτα: Βεντούζα και εύκαμπτο σύρμα
Η απόφραξη συχνά εντοπίζεται στο σιφόνι, δηλαδή στην καμπύλη U κάτω από την αποχέτευση. Σε περίπτωση ιδιαίτερα επίμονων αποφράξεων της αποχέτευσης, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια βεντούζα. Η συνεχώς μεταβαλλόμενη πίεση που δημιουργείται από τη βεντούζα μαλακώνει τους ρύπους που προκαλούνται από τις τρίχες, τα λίπη ή τα υπολείμματα τροφίμων. Για να το κάνετε αυτό, κρατήστε τη βεντούζα στο κέντρο πάνω από την αποχέτευση και σπρώξτε την σταθερά προς τα κάτω στον νιπτήρα ή στον νεροχύτη. Αφήστε το νερό να τρέξει στον νεροχύτη, μέχρι να καλυφθεί πλήρως η βεντούζα και, στη συνέχεια, μετακινήστε τη βεντούζα εμπρός-πίσω χωρίς να την ανασηκώσετε εντελώς από το νερό. Αφού κάνετε αυτό μερικές φορές, ελέγξτε αν το νερό ρέει ξανά μέσα από την αποχέτευση. Εάν όχι, επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να καθαρίσει η αποχέτευση.
Άλλα μηχανικά μέσα για τον καθαρισμό των αποφράξεων είναι τα σύρματα καθαρισμού ή οι βούρτσες αποχέτευσης ή/και τα εύκαμπτα σύρματα. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι επίσης σχετικά εύκολο να αφαιρέσετε το σιφόνι και να το καθαρίσετε ξεχωριστά.
Αποτροπή αποφράξεων της αποχέτευσης
Η προσθήκη μερικών μόνο βημάτων στην καθημερινή σας ρουτίνα μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε τις επίμονες αποφράξεις στο μπάνιο και την κουζίνα. Αυτές οι συμβουλές θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε τις φραγμένες αποχετεύσεις στο σπίτι σας:
- Τακτικό ξέπλυμα με βραστό νερό: Μικρές αποθέσεις στον σωλήνα αποχέτευσης ξεπλένονται και επομένως η αποχέτευση διατηρείται μόνιμα καθαρή.
- Μην πετάτε υπολείμματα τροφίμων στην αποχέτευση της κουζίνας.
- Προστατεύστε τις αποχετεύσεις του νιπτήρα, της ντουζιέρας και της μπανιέρας χρησιμοποιώντας μια τριχοπαγίδα.
- Συμπεριλάβετε τις αποχετεύσεις στη ρουτίνα καθαριότητάς σας: Εάν χρησιμοποιείτε ήδη τον ατμοκαθαριστή στην κουζίνα και το μπάνιο, μπορείτε επίσης να καθαρίσετε γρήγορα τις αποχετεύσεις σας με ατμό. Έτσι δεν θα χρειαστεί να δαπανήσετε πολλή ώρα για τον καθαρισμό στο μέλλον.