Καθαρισμός αποχετεύσεων: Τι είναι πραγματικά αποτελεσματικό

Λίπη και υπολείμματα τροφίμων στην κουζίνα, σαπούνι, προϊόντα περιποίησης και τρίχες στο μπάνιο: Καθημερινά διάφορα είδη τρέχουν από τις αποχετεύσεις σας τα οποία, με την πάροδο του χρόνου, σχηματίζουν εναποθέσεις στους σωλήνες. Εάν δεν αφαιρείτε τακτικά αυτές τις εναποθέσεις, τελικά δημιουργούν αποφράξεις και το νερό δεν μπορεί πλέον να διαφύγει.

Τα καταστήματα είναι γεμάτα κόκκους, τζελ και αφρούς που ισχυρίζονται ότι θα σας βοηθήσουν να καθαρίσετε τις αποχετεύσεις σας σε ελάχιστο χρόνο. Ωστόσο, τελικά, αυτά τα χημικά καθαριστικά έχουν συχνά μόνο ένα αποτέλεσμα: Τη μόνιμη απόφραξη του σιφονιού. Όμως, εάν η αποχέτευση του νιπτήρα ή του νεροχύτη είναι φραγμένη, δεν χρειάζεται να καταφύγετε αμέσως σε καθαριστικό σωλήνων: πολλά δοκιμασμένα οικιακά μέσα καθαρισμού μπορούν να σας βοηθήσουν επίσης να καθαρίσετε τις φραγμένες αποχετεύσεις και τους σωλήνες.