Το ακροφύσιο ισχύος και το εξάρτημα προέκτασης που περιλαμβάνονται στο σετ αυξάνουν σημαντικά την ισχύ καθαρισμού του μικρού ακροφυσίου. Η δέσμη ατμού είναι ακόμα πιο αποτελεσματική και εξασφαλίζει ξεκούραστο, φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό σε δυσπρόσιτα σημεία, π.χ. γωνίες, ακμές και εσοχές. Κατάλληλο για πολλές εφαρμογές στην κουζίνα, το μπάνιο και το WC.