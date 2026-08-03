Σετ ακροφυσίου ισχύος
Το σετ ακροφυσίου ισχύος περιλαμβάνει ένα ακροφύσιο ισχύος και ένα εξάρτημα προέκτασης. Ιδανικό για ξεκούραστο καθαρισμό φιλικό προς το περιβάλλον σε δυσπρόσιτα σημεία, π.χ. γωνίες και εσοχές.
Το ακροφύσιο ισχύος και το εξάρτημα προέκτασης που περιλαμβάνονται στο σετ αυξάνουν σημαντικά την ισχύ καθαρισμού του μικρού ακροφυσίου. Η δέσμη ατμού είναι ακόμα πιο αποτελεσματική και εξασφαλίζει ξεκούραστο, φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό σε δυσπρόσιτα σημεία, π.χ. γωνίες, ακμές και εσοχές. Κατάλληλο για πολλές εφαρμογές στην κουζίνα, το μπάνιο και το WC.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πιο στενή οπή για την έξοδο του ατμού
- Η καθαριστική ισχύς της δέσμης ατμού έχει αυξηθεί.
- Η αυξημένη καθαριστική ισχύς επιτρέπει την εύκολη απομάκρυνση των ρύπων από τις εσοχές και τις γωνίες.
Εξάρτημα προέκτασης για το μικρό ακροφύσιο
- Ξεκούραστη πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|107 x 21 x 21
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)