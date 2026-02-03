Ο SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition δεν έχει μόνο όμορφη εμφάνιση, αλλά και πλήρη καθαριστική ισχύ: η εξαιρετική πίεση ατμού 4,2 bar το καθιστά τον καλύτερο ατμοκαθαριστή της κατηγορίας του. Η ρύθμιση ατμού σε τέσσερα στάδια επιτρέπει την προσαρμογή της ροής ατμού ανάλογα με τις ανάγκες. Ο βαθύς καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή Kärcher απομακρύνει το 99,999% των ιών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες του σπιτιού. Και χάρη σε μια μεγάλη γκάμα διαθέσιμων εξαρτημάτων, μπορεί να καθαρίσει τέλεια λείες επιφάνειες, απορροφητήρες, γωνίες και κενά. Το ιδιαίτερα πρακτικό σίδερο ατμού που περιλαμβάνεται επίσης επιταχύνει το σιδέρωμα κατά 50%. Η λειτουργία VapoHydro επιτρέπει επιπλέον την προσθήκη ζεστού νερού και την ευκολότερη απομάκρυνση και πλύσιμο των επίμονων λεκέδων. Το ευέλικτο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix διαθέτει εντυπωσιακή και αποτελεσματική τεχνολογία lamella. Χρησιμοποιώντας το σύστημα hook-and-loop, το πανί καθαρισμού δαπέδου μπορεί να συνδεθεί εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τη βρωμιά. Το δοχείο νερού μπορεί να αφαιρεθεί και να ξαναγεμιστεί. Διαθέτει επίσης ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης καλωδίων, χώρο αποθήκευσης αξεσουάρ και θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου.