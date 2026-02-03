Ατμοκαθαριστής SC 5 EF Iron Select Bath Edition
Ο ατμοκαθαριστής SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition με πίεση ατμού 4,2 bar περιλαμβάνει σίδερο ατμού, λειτουργία VapoHydro, ακροφύσιο δαπέδου και άλλα εξαρτήματα.
Ο SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition δεν έχει μόνο όμορφη εμφάνιση, αλλά και πλήρη καθαριστική ισχύ: η εξαιρετική πίεση ατμού 4,2 bar το καθιστά τον καλύτερο ατμοκαθαριστή της κατηγορίας του. Η ρύθμιση ατμού σε τέσσερα στάδια επιτρέπει την προσαρμογή της ροής ατμού ανάλογα με τις ανάγκες. Ο βαθύς καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή Kärcher απομακρύνει το 99,999% των ιών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες του σπιτιού. Και χάρη σε μια μεγάλη γκάμα διαθέσιμων εξαρτημάτων, μπορεί να καθαρίσει τέλεια λείες επιφάνειες, απορροφητήρες, γωνίες και κενά. Το ιδιαίτερα πρακτικό σίδερο ατμού που περιλαμβάνεται επίσης επιταχύνει το σιδέρωμα κατά 50%. Η λειτουργία VapoHydro επιτρέπει επιπλέον την προσθήκη ζεστού νερού και την ευκολότερη απομάκρυνση και πλύσιμο των επίμονων λεκέδων. Το ευέλικτο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix διαθέτει εντυπωσιακή και αποτελεσματική τεχνολογία lamella. Χρησιμοποιώντας το σύστημα hook-and-loop, το πανί καθαρισμού δαπέδου μπορεί να συνδεθεί εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τη βρωμιά. Το δοχείο νερού μπορεί να αφαιρεθεί και να ξαναγεμιστεί. Διαθέτει επίσης ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης καλωδίων, χώρο αποθήκευσης αξεσουάρ και θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λειτουργία VapoHydroΠροσθέτει ζεστό νερό στον ατμό. Οι ρύποι αφαιρούνται πιο εύκολα και απλώς ξεπλένονται. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού.
Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο ακροφύσιο δαπέδου και βολική στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδουΒέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε διάφορα σκληρά δάπεδα σε όλο το σπίτι χάρη στην αποτελεσματική τεχνολογία ελασμάτων. Αλλαγή πανιού χωρίς επαφή χωρίς επαφή με τη βρωμιά και βολική προσάρτηση του πανιού καθαρισμού δαπέδου χάρη στο σύστημα αγκίστρου και βρόχου. Εργονομικός αποτελεσματικός καθαρισμός και καλή επαφή στο πάτωμα ανεξάρτητα από το ύψος του χειριστή χάρη στην ευέλικτη άρθρωση.
Συνεχή αναπλήρωση, αφαιρούμενος κάδος νερούΓια καθαρισμό χωρίς διακοπές και άνετη πλήρωση νερού.
Αξεσουάρ πολλαπλών χρήσεων - συμπεριλαμβανομένου του ατμοσίδερου
- Αποτελεσματικός καθαρισμός διαφορετικών επιφανειών με το εξάρτημα δαπέδου, το εξάρτημα χειρός, τη στρογγυλή βούρτσα και πολλά ακόμα.
- Ατμοσίδερο με ρύθμιση σταθερής θερμοκρασίας, αυτόματη διακοπής λειτουργίας και ελαφριά πλάκα. Εξοικονόμηση χρόνου έως και 50%.
Πανί καθαρισμού δαπέδου και κάλυμμα για το ακροφύσιο χειρός
- Για λεπτομερή καθαρισμό και βέλτιστη αφαίρεση ρύπων
Κλείδωμα στην κάνη για τα παιδιά
- Σύστημα κλειδώματος για παιδιά
Ρύθμιση ροής ατμού τεσσάρων σταδίων
- Ο ατμός ρυθμίζεται σύμφωνα με τον τύπο της επιφάνειας και τον ρύπο.
Θέση αξεσουάρ και στάθμευσης
- Πρακτική θήκη αξεσουάρ. Θέση στάθμευσης για το εξάρτημα δαπέδου.
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του μηχανήματος καθαρισμού
- Εύκολη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.
Χώρος αποθήκευσης καλωδίου
- Ασφαλής αποθήκευση του καλωδίου και άλλων εξαρτημάτων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.99% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 150
|Απόδοση θερμότητας (W)
|2250
|Μέγιστη πίεση ατμού (bar)
|max. 4,2
|Μήκος καλωδίου (m)
|6
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|3
|Χωρητικότητα λέβητα (l)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|1,5
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae).
Πεδίο προμήθειας
- Πανί γενικού καθαρισμού δαπέδου EasyFix: 1 Τεμάχιο(α)
- Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
- Σκόνη αφαλάτωσης: 3 Τεμάχιο(α)
- Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες
- Ακροφύσιο χειρός
- Ακροφύσιο παραθύρων Comfort
- Στρογγυλή βούρτσα, μικρή (μαύρη): 1 Τεμάχιο(α)
- Βούρτσα σχισμών XXL
- EasyFinish σίδερο πίεσης ατμού
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Έλεγχος ροής ατμού: στη συσκευή (τεσσάρων βημάτων)
- Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2.3 m
- Σιδερένια σύνδεση
- Ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- Λειτουργία VapoHydro
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες
- Σιδέρωμα