Ατμοκαθαριστής SC 2 Deluxe
Το συμπαγές SC 2 Deluxe με τον φωτιζόμενο δακτύλιο LED για την ένδειξη της λειτουργίας είναι το εισαγωγικό μοντέλο για καθαρισμό με ατμό χωρίς χημικά. Ιδανικό για όλες τις σκληρές επιφάνειες σε όλο το σπίτι.
Ο συμπαγής και ελαφρύς ατμοκαθαριστής SC 2 Deluxe εισαγωγικού επιπέδου παρέχει ρύθμιση ατμού σε δύο στάδια για την προσαρμογή της έντασης του ατμού στην επιφάνεια και το επίπεδο ρύπων. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή της Kärcher απομακρύνει έως και 99,999% των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τυπικές σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού - και μάλιστα χωρίς χημικά. Τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν στην τσάντα εξαρτημάτων. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτη άρθρωση εγγυάται εξαιρετική εργονομία και εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Χάρη στο βολικό σύστημα αγκίστρου και βρόχου, το πανί καθαρισμού δαπέδου μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους. Χρησιμοποιώντας τα διάφορα εξαρτήματα, τα πλακάκια, οι εστίες, οι απορροφητήρες και ακόμη και τα μικρότερα κενά καθαρίζονται με υγιεινό τρόπο. Ακόμη και οι επίμονοι ρύποι μπορούν να απομακρυνθούν αξιόπιστα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ένδειξη LED στην οθόνη της συσκευήςΌταν η οθόνη LED ανάβει με κόκκινο χρώμα, η συσκευή εξακολουθεί να θερμαίνεται. Όταν ανάψει πράσινο, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο ακροφύσιο δαπέδου και βολική στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδουΒέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε διάφορα σκληρά δάπεδα σε όλο το σπίτι χάρη στην αποτελεσματική τεχνολογία ελασμάτων. Αλλαγή πανιού χωρίς επαφή χωρίς επαφή με τη βρωμιά και βολική προσάρτηση του πανιού καθαρισμού δαπέδου χάρη στο σύστημα αγκίστρου και βρόχου. Εργονομικός αποτελεσματικός καθαρισμός και καλή επαφή στο πάτωμα ανεξάρτητα από το ύψος του χειριστή χάρη στην ευέλικτη άρθρωση.
Αποθήκευση αξεσουάρ και θέση στάθμευσηςΌλα τα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων επέκτασης, μπορούν να αποθηκευτούν σε μια πολύ μεγάλη τσάντα ή απευθείας στη συσκευή.
Κλείδωμα στην κάνη για τα παιδιά
- Σύστημα κλειδώματος για παιδιά
Πολυχρηστικά αξεσουάρ
- Στοχευμένη καθαριότητα διαφορετικών επιφανειών και εύκολη στάθμευση του εξαρτήματος δαπέδου, εξαρτήματος χειρός, στρογγυλής βούρτσας κτλ.
Πανί καθαρισμού δαπέδου και κάλυμμα για το ακροφύσιο χειρός
- Για λεπτομερή καθαρισμό και βέλτιστη αφαίρεση ρύπων
Έλεγχος της ροής ατμού στη χειρολαβή
- Ο ατμός ρυθμίζεται σύμφωνα με τον τύπο της επιφάνειας και τον ρύπο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.99% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 75
|Απόδοση θερμότητας (W)
|1500
|Μέγιστη πίεση ατμού (bar)
|max. 3,2
|Μήκος καλωδίου (m)
|4
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|6,5
|Χωρητικότητα λέβητα (l)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae).
Πεδίο προμήθειας
- Τσάντα αξεσουάρ
- Πανί γενικού καθαρισμού δαπέδου EasyFix: 1 Τεμάχιο(α)
- Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
- Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες
- Ακροφύσιο χειρός
- Στρογγυλή βούρτσα, μικρή (μαύρη): 1 Τεμάχιο(α)
- Βούρτσα σχισμών
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Έλεγχος ροής ατμού: στη λαβή (δύο βημάτων)
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2.2 m
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες
- Αρμοί πλακιδίων