Ο συμπαγής και ελαφρύς ατμοκαθαριστής SC 2 Deluxe εισαγωγικού επιπέδου παρέχει ρύθμιση ατμού σε δύο στάδια για την προσαρμογή της έντασης του ατμού στην επιφάνεια και το επίπεδο ρύπων. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή της Kärcher απομακρύνει έως και 99,999% των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τυπικές σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού - και μάλιστα χωρίς χημικά. Τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν στην τσάντα εξαρτημάτων. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτη άρθρωση εγγυάται εξαιρετική εργονομία και εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Χάρη στο βολικό σύστημα αγκίστρου και βρόχου, το πανί καθαρισμού δαπέδου μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους. Χρησιμοποιώντας τα διάφορα εξαρτήματα, τα πλακάκια, οι εστίες, οι απορροφητήρες και ακόμη και τα μικρότερα κενά καθαρίζονται με υγιεινό τρόπο. Ακόμη και οι επίμονοι ρύποι μπορούν να απομακρυνθούν αξιόπιστα.