ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ SI 4 EasyFix IRON
Η μονάδα σιδερώματος SI 4 EasyFix Iron για άνετο σιδέρωμα και αδιάλειπτο καθάρισμα χάρη στο σίδερο πίεσης ατμού και τo επαναγεμιζόμενο δοχείο νερού. Περιλαμβάνεται ενεργή σιδερώστρα.
Η Kärcher κάνει τον καθαρισμό με ατμό και το σιδέρωμα με ατμό πιο αποτελεσματικό. Η μονάδα σιδερώματος SI 4 EasyFix Iron μειώνει το συνηθισμένο χρόνο σιδερώματος στο μισό χάρη στο σίδερο πίεσης ατμού και τη σιδερώστρα. Η ενεργή σιδερώστρα διαθέτει λειτουργία μαξιλαριού αέρα και ενεργή εξαγωγή ατμού. Αυτό σημαίνει ότι ο ατμός μπορεί να διεισδύσει καλύτερα στα ρούχα - και ακόμη και τα δύσκολα στο σιδέρωμα υφάσματα μπορούν να σιδερωθούν χωρίς τσαλακώματα. Η λειτουργία ατμοκαθαριστή προσφέρει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ευκολίας, καθαρίζει χωρίς χημικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά οπουδήποτε. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή της Kärcher απομακρύνει το 99,999% των κοροναϊών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες των νοικοκυριών. Πλακάκια, εστίες, απορροφητήρες και ακόμη και τα μικρότερα κενά γίνονται αστραφτερά καθαρά χάρη στα ειδικά εξαρτήματα. Ακόμη και οι επίμονοι ρύποι εξαλείφονται στη στιγμή. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτη άρθρωση εγγυάται εξαιρετική εργονομία και εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Χάρη στο βολικό σύστημα αγκίστρωσης, το πανί δαπέδου από μικροΐνες μπορεί να προσαρτηθεί γρήγορα και εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με ρύπους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενεργή εξαγωγή ατμούΕνεργή αναρρόφηση ατμού για βελτιωμένη διείσδυση ατμού Η λειτουργία αναρρόφησης επιβεβαιώνει ότι τα ρούχα στεγνώνουν και επίσης τα διορθώνει στη σιδερώστρα
Το πολυλειτουργικό πακέτο Ατμοκαθαριστή συνδυασμένο με σιδερώστραΧρησιμοποιώντας τον καθαριστή ατμού σε σε συνδυασμό με τη σιδερώστρα, το σιδέρωμα γίνεται περισσότερο αποτελεσματικό. Το υψηλής πίεσης σιδέρωμα στον ατμό κάνει το σιδέρωμα πολύ πιο εύκολο και μειώνει το χρόνο στο μισό. Αυτό το πολύ-εργαλείο είναι κατάλληλο για το σιδέρωμα και για τον καθαρισμό μέσα στο σπίτι.
Δυνατότητα φυσητήραΕυαίσθητα υφάσματα μπορούν επίσης να σιδερωθούν εύκολα και άνετα στον αέρα χωρίς ζάρωμα. Ήπιο για ευαίσθητα υφάσματα, σιδερώνει χωρίς να αφήνει σημάδια. Κάνει το σιδέρωμα δύσκολων στο σιδέρωμα ρούχων εύκολο.
Πρωτοποριακή τεχνολογία εξαερισμού
- Χωρίς ενοχλητικά σημάδια
- Χωρίς σημάδια από νερό
- Χωρίς ενοχλητικό εξερχόμενο αέρα για τον χρήστη
Φιλικό προς το χρήστη κλασσικός σχεδιασμός
- Κατάλληλα σχεδιασμένη για πουκάμισα και μπλούζες
- Ουδέτερη χρήση
- Κατάλληλο για δεξιόχειρες και για αριστερόχειρες.
Ενσωματωμένη ηλεκτρική πρίζα στη σιδερώστρα
- Ο ατμοκαθαριστής μπορεί να συνδεθεί απευθείας στη σιδερώστρα.
Σταθερό πλαίσιο με κλείδωμα ασφαλείας
- Η ρύθμιση του ύψους σε επτά επίπεδα επιτρέπει ευελιξία στο ύψος εργασίας μεταξύ 72 και 99 εκατοστά.
- Βάση που δε γλιστράει
- Υψηλή σταθερότητα
Διαρκής παροχή ατμού και αφαιρούμενο δοχείο νερού
- Διαρκής παροχή ατμού για εργασία χωρίς διακοπές. Το δοχείο αφαιρείται εύκολα και μπορείτε να το γεμίσετε από βρύση.
Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο ακροφύσιο δαπέδου και βολική στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδου
- Βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε διάφορα σκληρά δάπεδα σε όλο το σπίτι χάρη στην αποτελεσματική τεχνολογία ελασμάτων.
- Αλλαγή πανιού χωρίς επαφή χωρίς επαφή με τη βρωμιά και βολική προσάρτηση του πανιού καθαρισμού δαπέδου χάρη στο σύστημα αγκίστρου και βρόχου.
- Εργονομικός αποτελεσματικός καθαρισμός και καλή επαφή στο πάτωμα ανεξάρτητα από το ύψος του χειριστή χάρη στην ευέλικτη άρθρωση.
Άνετο σύστημα αποθήκευσης καλωδίου
- Κατάλληλο για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες
- Δυνατότητα ρύθμισης
- Πρακτική σύνδεση του καλωδίου του ατμοσίδερου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|100
|Απόδοση θερμότητας (W)
|2000
|Μέγιστη πίεση ατμού (bar)
|3,5
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|4
|Χωρητικότητα λέβητα (l)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|0,8
|Μήκος καλωδίου (m)
|4
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Μήκος καλωδίου σιδερώστρας (m)
|2,1
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|12,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|22,8
|Επιφάνειες σιδερώματος (Μ x Π) (mm)
|1200 x 380
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1450 x 462 x 960
Πεδίο προμήθειας
- Πανί γενικού καθαρισμού δαπέδου EasyFix: 1 Τεμάχιο(α)
- Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
- Σκόνη αφαλάτωσης: 3 Τεμάχιο(α)
- Στρογγυλή βούρτσα, μικρή (μαύρη): 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
- Ακροφύσιο χειρός
- Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες
- EasyFinish σίδερο πίεσης ατμού
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Έλεγχος ροής ατμού: στη λαβή (δύο βημάτων)
- Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
- Σιδερώστρα με λειτουργία ροής αέρα και θερμαινόμενη επιφάνεια σιδερώματος
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2.3 m
- Σιδερένια σύνδεση
- Ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες
- Σιδέρωμα
- Ανανέωση ρούχων και υφασμάτων