Η Kärcher κάνει τον καθαρισμό με ατμό και το σιδέρωμα με ατμό πιο αποτελεσματικό. Η μονάδα σιδερώματος SI 4 EasyFix Iron μειώνει το συνηθισμένο χρόνο σιδερώματος στο μισό χάρη στο σίδερο πίεσης ατμού και τη σιδερώστρα. Η ενεργή σιδερώστρα διαθέτει λειτουργία μαξιλαριού αέρα και ενεργή εξαγωγή ατμού. Αυτό σημαίνει ότι ο ατμός μπορεί να διεισδύσει καλύτερα στα ρούχα - και ακόμη και τα δύσκολα στο σιδέρωμα υφάσματα μπορούν να σιδερωθούν χωρίς τσαλακώματα. Η λειτουργία ατμοκαθαριστή προσφέρει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ευκολίας, καθαρίζει χωρίς χημικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά οπουδήποτε. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή της Kärcher απομακρύνει το 99,999% των κοροναϊών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες των νοικοκυριών. Πλακάκια, εστίες, απορροφητήρες και ακόμη και τα μικρότερα κενά γίνονται αστραφτερά καθαρά χάρη στα ειδικά εξαρτήματα. Ακόμη και οι επίμονοι ρύποι εξαλείφονται στη στιγμή. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτη άρθρωση εγγυάται εξαιρετική εργονομία και εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Χάρη στο βολικό σύστημα αγκίστρωσης, το πανί δαπέδου από μικροΐνες μπορεί να προσαρτηθεί γρήγορα και εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με ρύπους.