Ο βολικός ατμοκαθαριστής SC 4 EasyFix Plus με το βελτιωμένο σετ εξαρτημάτων για ακόμα πιο στοχευμένη απομάκρυνση ρύπων εξασφαλίζει υγιεινή καθαριότητα σε όλο το σπίτι. Η συσκευή καθαρίζει εντελώς χωρίς χημικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν παντού. Ακόμα και σε χαλιά - χάρη στο παρεχόμενο εξάρτημα χαλιών. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή Kärcher απομακρύνει το 99,999% των κοροναϊών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες του σπιτιού. Τα εκτεταμένα εξαρτήματά του καθαρίζουν σχολαστικά πλακάκια, εστίες, απορροφητήρες και ακόμη και τα πιο μικρά κενά. Ακόμη και η απομάκρυνση εξαιρετικά επίμονων ρύπων δεν αποτελεί πρόβλημα. Το εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix εγγυάται εξαιρετική εργονομία και τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Χρησιμοποιώντας το βολικό σύστημα αγκίστρωσης, το πανί δαπέδου από μικροΐνες μπορεί να προσαρτηθεί γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να έρθετε σε επαφή με τη βρωμιά. Η ρύθμιση ατμού σε δύο στάδια μπορεί να προσαρμοστεί βέλτιστα στην επιφάνεια και το επίπεδο ρύπανσης.