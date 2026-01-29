Ατμοκαθαριστής SC 4 EasyFix Plus
Καθαρίζει τα χαλιά με πλήρη ατμό: Ο ατμοκαθαριστής SC 4 EasyFix Plus με εξάρτημα χαλιών και πρακτικά αξεσουάρ. Ιδανικός για αδιάλειπτο καθαρισμό χάρη στο μόνιμα επαναγεμιζόμενο δοχείο νερού.
Ο βολικός ατμοκαθαριστής SC 4 EasyFix Plus με το βελτιωμένο σετ εξαρτημάτων για ακόμα πιο στοχευμένη απομάκρυνση ρύπων εξασφαλίζει υγιεινή καθαριότητα σε όλο το σπίτι. Η συσκευή καθαρίζει εντελώς χωρίς χημικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν παντού. Ακόμα και σε χαλιά - χάρη στο παρεχόμενο εξάρτημα χαλιών. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή Kärcher απομακρύνει το 99,999% των κοροναϊών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες του σπιτιού. Τα εκτεταμένα εξαρτήματά του καθαρίζουν σχολαστικά πλακάκια, εστίες, απορροφητήρες και ακόμη και τα πιο μικρά κενά. Ακόμη και η απομάκρυνση εξαιρετικά επίμονων ρύπων δεν αποτελεί πρόβλημα. Το εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix εγγυάται εξαιρετική εργονομία και τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Χρησιμοποιώντας το βολικό σύστημα αγκίστρωσης, το πανί δαπέδου από μικροΐνες μπορεί να προσαρτηθεί γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να έρθετε σε επαφή με τη βρωμιά. Η ρύθμιση ατμού σε δύο στάδια μπορεί να προσαρμοστεί βέλτιστα στην επιφάνεια και το επίπεδο ρύπανσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συνεχή αναπλήρωση, αφαιρούμενος κάδος νερού
Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο ακροφύσιο δαπέδου και βολική στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδου
Χώρος αποθήκευσης καλωδίου
Πολυλειτουργικά εξαρτήματα Premium
Πανί καθαρισμού δαπέδου και κάλυμμα για το ακροφύσιο χειρός
Κλείδωμα στην κάνη για τα παιδιά
Έλεγχος της ροής ατμού στη χειρολαβή
Θέση αξεσουάρ και στάθμευσης
Διακόπτης On/Off πάνω στο μηχάνημα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.99% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 100
|Απόδοση θερμότητας (W)
|2000
|Μέγιστη πίεση ατμού (bar)
|max. 3,5
|Μήκος καλωδίου (m)
|4
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|4
|Χωρητικότητα λέβητα (l)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|0,8
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae).
Πεδίο προμήθειας
- Πανί γενικού καθαρισμού δαπέδου EasyFix: 2 Τεμάχιο(α)
- Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
- Σκόνη αφαλάτωσης: 3 Τεμάχιο(α)
- Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες
- Ακροφύσιο χειρός
- Ακροφύσιο ισχύος
- Στρογγυλή βούρτσα, μικρή (μαύρη): 1 Τεμάχιο(α)
- Στρογγυλή βούρτσα μεγάλη
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m
- Εξάρτημα χαλιού
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Έλεγχος ροής ατμού: στη λαβή (δύο βημάτων)
- Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2.2 m
- Ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Φρεσκάρει τα δάπεδα με μοκέτα
- Σκληρά δάπεδα
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες