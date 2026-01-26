Ατμοκαθαριστής SC 3 EasyFix
Ο ατμοκαθαριστής SC 3 EasyFix με ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και φυσίγγιο αφαίρεσης αλάτων επιτρέπει τον αδιάλειπτο καθαρισμό χάρη στη μόνιμα επαναγεμιζόμενη δεξαμενή νερού. Θερμαίνεται σε μόλις 30 δευτερόλεπτα.
Ο SC 3 EasyFix είναι ο ταχύτερος ατμοκαθαριστής της εποχής του και είναι έτοιμος να ξεκινήσει μετά από χρόνο προθέρμανσης μόλις 30 δευτερολέπτων. Η μόνιμα επαναγεμιζόμενη δεξαμενή νερού επιτρέπει τον αδιάλειπτο καθαρισμό. Το φυσίγγιο αφαίρεσης αλάτων που χρησιμοποιείται αφαλατώνει αυτόνομα το νερό, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Ο SC 3 EasyFix καθαρίζει χωρίς χημικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν οπουδήποτε στο σπίτι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους σκληρών επιφανειών του νοικοκυριού. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή της Kärcher απομακρύνει το 99,999% των ιών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού. Τα εκτεταμένα εξαρτήματά του καθαρίζουν υγιεινά πλακάκια, εστίες, απορροφητήρες και ακόμη και τα μικρότερα κενά - συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης των επίμονων ρύπων. Διαθέτει επίσης το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτη άρθρωση για εξαιρετική εργονομία και για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Χρησιμοποιώντας το βολικό σύστημα αγκίστρου και βρόχου, το πανί καθαρισμού δαπέδου μπορεί να συνδεθεί χωρίς κόπο στο ακροφύσιο δαπέδου και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να έρθεις σε επαφή με τη βρωμιά. Με τη χρήση της ρύθμισης ατμού σε δύο στάδια, η ένταση του ατμού μπορεί να προσαρμοστεί τέλεια στην επιφάνεια και το ρύπο. πρόσθετες λεπτομέρειες: αποθήκευση αξεσουάρ και θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύντομος χρόνος θέρμανσης
Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο ακροφύσιο δαπέδου και βολική στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδου
Ατμός χωρίς διακοπή και ενσωματωμένη κασέτα αφαίρεσης αλάτων
Πολυχρηστικά αξεσουάρ
Πανί καθαρισμού δαπέδου και κάλυμμα για το ακροφύσιο χειρός
Κλείδωμα στην κάνη για τα παιδιά
Έλεγχος της ροής ατμού στη χειρολαβή
Θέση αξεσουάρ και στάθμευσης
Διακόπτης On/Off πάνω στο μηχάνημα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.99% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 75
|Απόδοση θερμότητας (W)
|1900
|Μέγιστη πίεση ατμού (bar)
|max. 3,5
|Μήκος καλωδίου (m)
|4
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|1
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae). / ³⁾ Ο ελάχιστος συντελεστής κατά τον οποίο παρατείνεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος, βάσει εσωτερικών δοκιμών με σκληρότητα νερού 20 °dH και ανθρακική σκληρότητα 15 °dH.
Πεδίο προμήθειας
- Πανί γενικού καθαρισμού δαπέδου EasyFix: 1 Τεμάχιο(α)
- Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
- Φυσίγγιο αφαλάτωσης: 1 Τεμάχιο(α)
- Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες
- Ακροφύσιο χειρός
- Στρογγυλή βούρτσα, μικρή (μαύρη): 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Έλεγχος ροής ατμού: στη λαβή (δύο βημάτων)
- Κάδος: μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2.2 m
- Ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες