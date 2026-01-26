Ο SC 3 EasyFix είναι ο ταχύτερος ατμοκαθαριστής της εποχής του και είναι έτοιμος να ξεκινήσει μετά από χρόνο προθέρμανσης μόλις 30 δευτερολέπτων. Η μόνιμα επαναγεμιζόμενη δεξαμενή νερού επιτρέπει τον αδιάλειπτο καθαρισμό. Το φυσίγγιο αφαίρεσης αλάτων που χρησιμοποιείται αφαλατώνει αυτόνομα το νερό, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Ο SC 3 EasyFix καθαρίζει χωρίς χημικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν οπουδήποτε στο σπίτι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους σκληρών επιφανειών του νοικοκυριού. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή της Kärcher απομακρύνει το 99,999% των ιών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού. Τα εκτεταμένα εξαρτήματά του καθαρίζουν υγιεινά πλακάκια, εστίες, απορροφητήρες και ακόμη και τα μικρότερα κενά - συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης των επίμονων ρύπων. Διαθέτει επίσης το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτη άρθρωση για εξαιρετική εργονομία και για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Χρησιμοποιώντας το βολικό σύστημα αγκίστρου και βρόχου, το πανί καθαρισμού δαπέδου μπορεί να συνδεθεί χωρίς κόπο στο ακροφύσιο δαπέδου και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να έρθεις σε επαφή με τη βρωμιά. Με τη χρήση της ρύθμισης ατμού σε δύο στάδια, η ένταση του ατμού μπορεί να προσαρμοστεί τέλεια στην επιφάνεια και το ρύπο. πρόσθετες λεπτομέρειες: αποθήκευση αξεσουάρ και θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου.