Ο SC 5 EasyFix Iron όχι είναι μόνο ευπαρουσίαστος, αλλά υπόσχεται και πλήρη καθαριστική ισχύ: Η εξαιρετική πίεση ατμού 4,2 bar το καθιστά τον καλύτερο ατμοκαθαριστή στην κατηγορία του. Η ρύθμιση ατμού τεσσάρων βημάτων επιτρέπει τη ρύθμιση της ροής ατμού ανάλογα με τις ανάγκες. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή Kärcher απομακρύνει το 99,999% των ιών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού. Και χάρη σε μια μεγάλη γκάμα διαθέσιμων εξαρτημάτων, μπορεί να καθαρίσει τέλεια λείες επιφάνειες, απορροφητήρες, γωνίες και κενά. Το ιδιαίτερα πρακτικό σίδερο πίεσης ατμού που επίσης περιλαμβάνεται επιταχύνει το σιδέρωμα κατά 50%. Η λειτουργία VapoHydro επιτρέπει επιπλέον την προσθήκη ζεστού νερού και την ευκολότερη απομάκρυνση και πλύση των επίμονων ρύπων. Το εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix διαθέτει εντυπωσιακή και αποδοτική τεχνολογία. Χρησιμοποιώντας το σύστημα αγκίστρωσης και βρόχου, το πανί καθαρισμού δαπέδου μπορεί να συνδεθεί άνετα στο ακροφύσιο δαπέδου χωρίς να έρθεις σε επαφή με τη βρωμιά. Το δοχείο νερού μπορεί να αφαιρεθεί και να γεμίσει μόνιμα. Διαθέτει επίσης ενσωματωμένη θήκη αποθήκευσης καλωδίων, θήκη αποθήκευσης εξαρτημάτων, θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου.