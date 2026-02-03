Ατμοκαθαριστής SC 3 EasyFix Go!Further
Ο SC 3 Easy Fix Go!Further είναι ένας ατμοκαθαριστής σε μαύρο χρώμα, σε περιορισμένη έκδοση, με 35% ανακυκλωμένο περιεχόμενο⁴⁾ και αποκλειστικά αξεσουάρ, όπως τα πανιά καθαρισμού δαπέδων Re!Fibe.
Ο ατμοκαθαριστής που κάνει ένα βήμα παραπέρα – η περιορισμένη έκδοση του μαύρου SC 3 EasyFix Go!Further, κατασκευασμένο από 35% ανακυκλωμένο πλαστικό⁴⁾ με αποκλειστικά εξαρτήματα, προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και υψηλό επίπεδο άνεσης. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μετά από χρόνο προθέρμανσης μόλις 30 δευτερολέπτων και απομακρύνει έως και 99,999% των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από σκληρές επιφάνειες. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με ευέλικτη άρθρωση και τεχνολογία lamella εξασφαλίζει μέγιστη εργονομία κατά τη χρήση και τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Τα πανιά καθαρισμού δαπέδου Re!Fibe που περιλαμβάνονται είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα με τεχνολογία CiCLO®⁵⁾ και μπορούν να συνδεθούν εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου χρησιμοποιώντας το βολικό κούμπωμα με γάντζο και βρόχο και να αφαιρεθούν χωρίς να έρθουν σε επαφή με τη βρωμιά. Ένα άλλο αποκλειστικό εξάρτημα είναι το εύκαμπτο ακροφύσιο χειρός, το οποίο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό επίμονων λεκέδων σε ευθείες και, κυρίως, καμπύλες επιφάνειες, όπως νεροχύτες και μπανιέρες. Το μόνιμα επαναγεμιζόμενο δοχείο νερού επιτρέπει την αδιάκοπη εργασία, ενώ το φυσίγγιο αφαλάτωσηςαφαιρεί αυτόματα τα άλατα από το νερό, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύντομος χρόνος θέρμανσης
Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο ακροφύσιο δαπέδου και βολική στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδου
Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
Ατμός χωρίς διακοπή και ενσωματωμένη κασέτα αφαίρεσης αλάτων
Πολυχρηστικά αξεσουάρ
Πανί καθαρισμού δαπέδου και κάλυμμα για το ακροφύσιο χειρός
Κλείδωμα στην κάνη για τα παιδιά
Έλεγχος της ροής ατμού στη χειρολαβή
Θέση αξεσουάρ και στάθμευσης
Διακόπτης On/Off πάνω στο μηχάνημα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.99% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 75
|Απόδοση θερμότητας (W)
|1900
|Μέγιστη πίεση ατμού (bar)
|max. 3,5
|Μήκος καλωδίου (m)
|4
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|1
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae). / ³⁾ Σε σύγκριση με την ίδια συσκευή χωρίς φυσίγγιο. Η τακτική αντικατάσταση του φυσίγγιου αφαλάτωσης κατά το διάστημα συντήρησης είναι απαραίτητη. Ελάχιστη παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος με βάση εσωτερική δοκιμή αντοχής με σκληρότητα νερού 20 °dH και ανθρακική σκληρότητα 15 °dH. / ⁴⁾ Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα. / ⁵⁾ Εκτός από το κούμπωμα με βέλκρο. / ⁶⁾ Κάθε φορά που πλένονται τα υφάσματα, αποκολλούνται μικροΐνες, οι οποίες καταλήγουν στους ωκεανούς μας. Η αποσύνθεση των ινών πολυεστέρα με την τεχνολογία CICLO® είναι 94,3 % σε 3,7 χρόνια, ενώ η αποσύνθεση των κανονικών ινών πολυεστέρα είναι μόνο 4,9 % σε 3,7 χρόνια (σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D6691). Αυτό το ύφασμα δεν είναι κομποστοποιήσιμο. Απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάθεση αποβλήτων. Το λογότυπο και τα σήματα CiCLO® είναι σήματα κατατεθέντα της Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Πεδίο προμήθειας
- Re!Fibe EasyFix πανί καθαρισμού δαπέδων γενικής χρήσης: 2 Τεμάχιο(α)
- Εύκαμπτο ακροφύσιο χειρός από ύφασμα: 1 Τεμάχιο(α)
- Φυσίγγιο αφαλάτωσης: 1 Τεμάχιο(α)
- Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες
- Εύκαμπτο ακροφύσιο χειρός
- Στρογγυλή βούρτσα, μικρή (μαύρη): 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Έλεγχος ροής ατμού: στη λαβή (δύο βημάτων)
- Κάδος: μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2.2 m
- Ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες