Τεχνικά στοιχεία

Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾ Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.99% των βακτηρίων²⁾ Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²) περίπου 75 Απόδοση θερμότητας (W) 1900 Μέγιστη πίεση ατμού (bar) max. 3,5 Μήκος καλωδίου (m) 4 Χρόνος θέρμανσης (min) 0,5 Χωρητικότητα δεξαμενής (l) 1 Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1 Τάση (V) 220 / 240 Συχνότητα ( Hz ) 50 / 60 Χρώμα μαύρο Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 3,1 Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 4,6 Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae). / ³⁾ Σε σύγκριση με την ίδια συσκευή χωρίς φυσίγγιο. Η τακτική αντικατάσταση του φυσίγγιου αφαλάτωσης κατά το διάστημα συντήρησης είναι απαραίτητη. Ελάχιστη παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος με βάση εσωτερική δοκιμή αντοχής με σκληρότητα νερού 20 °dH και ανθρακική σκληρότητα 15 °dH. / ⁴⁾ Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα. / ⁵⁾ Εκτός από το κούμπωμα με βέλκρο. / ⁶⁾ Κάθε φορά που πλένονται τα υφάσματα, αποκολλούνται μικροΐνες, οι οποίες καταλήγουν στους ωκεανούς μας. Η αποσύνθεση των ινών πολυεστέρα με την τεχνολογία CICLO® είναι 94,3 % σε 3,7 χρόνια, ενώ η αποσύνθεση των κανονικών ινών πολυεστέρα είναι μόνο 4,9 % σε 3,7 χρόνια (σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D6691). Αυτό το ύφασμα δεν είναι κομποστοποιήσιμο. Απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάθεση αποβλήτων. Το λογότυπο και τα σήματα CiCLO® είναι σήματα κατατεθέντα της Intrinsic Advanced Materials, LLC.