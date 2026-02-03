Ατμοκαθαριστής SC 3 EasyFix Plus
Ο SC 3 EasyFix Plus με ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και φυσίγγιο αφαίρεσης αλάτων επιτρέπει τον αδιάλειπτο καθαρισμό χάρη στο επαναγεμιζόμενο δοχείο νερού. Θερμαίνεται σε μόλις 30 δευτερόλεπτα.
Ο SC 3 EasyFix Plus είναι ο ταχύτερος ατμοκαθαριστής της εποχής του και είναι έτοιμος να ξεκινήσει μετά από χρόνο προθέρμανσης μόλις 30 δευτερολέπτων. Το φυσίγγιο αφαίρεσης αλάτων που χρησιμοποιείται αφαλατώνει αυτόνομα το νερό, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Ο Kärcher SC 3 EasyFix Plus καθαρίζει χωρίς χημικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν οπουδήποτε στο σπίτι. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή της Kärcher απομακρύνει το 99,999% των κοροναϊών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές οικιακές επιφάνειες. Τα εκτεταμένα εξαρτήματά του καθαρίζουν υγιεινά πλακάκια, εστίες, απορροφητήρες και ακόμη και τα μικρότερα κενά - συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης της επίμονης βρωμιάς. Διαθέτει επίσης το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτη άρθρωση για εξαιρετική εργονομία και τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Χρησιμοποιώντας το βολικό σύστημα αγκίστρου και βρόχου, το πανί δαπέδου από μικροΐνες μπορεί να συνδεθεί χωρίς κόπο στο ακροφύσιο δαπέδου και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με ρύπους. Χρησιμοποιώντας ρύθμιση ατμού σε δύο στάδια, η ένταση του ατμού μπορεί να προσαρμοστεί τέλεια στην επιφάνεια και τη βρωμιά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύντομος χρόνος θέρμανσηςΜε χρόνο προθέρμανσης μόλις 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση σε χρόνο μηδέν.
Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο ακροφύσιο δαπέδου και βολική στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδουΒέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε διάφορα σκληρά δάπεδα σε όλο το σπίτι χάρη στην αποτελεσματική τεχνολογία ελασμάτων. Αλλαγή πανιού χωρίς επαφή χωρίς επαφή με τη βρωμιά και βολική προσάρτηση του πανιού καθαρισμού δαπέδου χάρη στο σύστημα αγκίστρου και βρόχου. Εργονομικός αποτελεσματικός καθαρισμός και καλή επαφή στο πάτωμα ανεξάρτητα από το ύψος του χειριστή χάρη στην ευέλικτη άρθρωση.
Ατμός χωρίς διακοπή και ενσωματωμένη κασέτα αφαίρεσης αλάτωνΟ κάδος μπορεί να αναπληρωθεί γρήγορα και εύκολα για αδιάκοπη χρήση. Η έξυπνη κασέτα αφαίρεσης αλάτων απομακρύνει αυτόματα τα άλατα από το νερό, παρατείνοντας δραματικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
Πολυχρηστικά αξεσουάρ
- Αποτελεσματικός καθαρισμός διαφορετικών επιφανειών με το εξάρτημα δαπέδου, το εξάρτημα χειρός, τη στρογγυλή βούρτσα και πολλά ακόμα.
Πανί καθαρισμού δαπέδου και κάλυμμα για το ακροφύσιο χειρός
- Για λεπτομερή καθαρισμό και βέλτιστη αφαίρεση ρύπων
Κλείδωμα στην κάνη για τα παιδιά
- Σύστημα κλειδώματος για παιδιά
Έλεγχος της ροής ατμού στη χειρολαβή
- Ο ατμός ρυθμίζεται σύμφωνα με τον τύπο της επιφάνειας και τον ρύπο.
Θέση αξεσουάρ και στάθμευσης
- Πρακτική θήκη αξεσουάρ. Θέση στάθμευσης για το εξάρτημα δαπέδου.
Διακόπτης On/Off πάνω στο μηχάνημα
- Εύκολη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.99% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 75
|Απόδοση θερμότητας (W)
|1900
|Μέγιστη πίεση ατμού (bar)
|max. 3,5
|Μήκος καλωδίου (m)
|4
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|1
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae). / ³⁾ Ο ελάχιστος συντελεστής κατά τον οποίο παρατείνεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος, βάσει εσωτερικών δοκιμών με σκληρότητα νερού 20 °dH και ανθρακική σκληρότητα 15 °dH.
Πεδίο προμήθειας
- Πανί γενικού καθαρισμού δαπέδου EasyFix: 2 Τεμάχιο(α)
- Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
- Φυσίγγιο αφαλάτωσης: 1 Τεμάχιο(α)
- Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες
- Ακροφύσιο χειρός
- Ακροφύσιο ισχύος
- Στρογγυλή βούρτσα, μικρή (μαύρη): 1 Τεμάχιο(α)
- Στρογγυλή βούρτσα μεγάλη
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m
- Εξάρτημα χαλιού
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Έλεγχος ροής ατμού: στη λαβή (δύο βημάτων)
- Κάδος: μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2.2 m
- Ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες
- Φρεσκάρει τα δάπεδα με μοκέτα