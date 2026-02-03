Ο SC 3 EasyFix Plus είναι ο ταχύτερος ατμοκαθαριστής της εποχής του και είναι έτοιμος να ξεκινήσει μετά από χρόνο προθέρμανσης μόλις 30 δευτερολέπτων. Το φυσίγγιο αφαίρεσης αλάτων που χρησιμοποιείται αφαλατώνει αυτόνομα το νερό, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Ο Kärcher SC 3 EasyFix Plus καθαρίζει χωρίς χημικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν οπουδήποτε στο σπίτι. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή της Kärcher απομακρύνει το 99,999% των κοροναϊών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές οικιακές επιφάνειες. Τα εκτεταμένα εξαρτήματά του καθαρίζουν υγιεινά πλακάκια, εστίες, απορροφητήρες και ακόμη και τα μικρότερα κενά - συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης της επίμονης βρωμιάς. Διαθέτει επίσης το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτη άρθρωση για εξαιρετική εργονομία και τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Χρησιμοποιώντας το βολικό σύστημα αγκίστρου και βρόχου, το πανί δαπέδου από μικροΐνες μπορεί να συνδεθεί χωρίς κόπο στο ακροφύσιο δαπέδου και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με ρύπους. Χρησιμοποιώντας ρύθμιση ατμού σε δύο στάδια, η ένταση του ατμού μπορεί να προσαρμοστεί τέλεια στην επιφάνεια και τη βρωμιά.