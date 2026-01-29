Ο ατμοκαθαριστής SC 4 EasyFix προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης, καθώς διαθέτει ενσωματωμένη θήκη αποθήκευσης καλωδίων, θήκη αποθήκευσης εξαρτημάτων και θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix εγγυάται άριστη εργονομία χάρη στην ευέλικτη άρθρωσή του και παρέχει αστραφτερά καθαρά αποτελέσματα. Χρησιμοποιώντας το βολικό σύστημα αγκίστρου και βρόχου, το πανί καθαρισμού δαπέδου μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να έρθεις σε επαφή με τη βρωμιά. Με τη χρήση της ρύθμισης ατμού σε δύο στάδια, η ένταση του ατμού μπορεί να προσαρμοστεί στην επιφάνεια και το ρύπο. Η μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων θα κάνει γρήγορα τα πλακάκια, τις εστίες, τους απορροφητήρες και ακόμη και τα μικρότερα κενά να λάμπουν σαν καινούργια - αφαιρώντας ακόμη και τους πιο επίμονους ρύπους. Το μόνιμα επαναγεμιζόμενο και αφαιρούμενο δοχείο νερού επιτρέπει τον αδιάλειπτο καθαρισμό. Ο SC 4 EasyFix καθαρίζει χωρίς χημικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν οπουδήποτε στο σπίτι. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή της Kärcher απομακρύνει το 99,999% των ιών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού.