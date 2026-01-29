Ατμοκαθαριστής SC 4 EasyFix
Βολικός και αδιάλειπτος καθαρισμός με ατμό: Με τον ατμοκαθαριστή SC 4 EasyFix με ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και μόνιμα επαναγεμιζόμενη, αφαιρούμενη δεξαμενή νερού.
Ο ατμοκαθαριστής SC 4 EasyFix προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης, καθώς διαθέτει ενσωματωμένη θήκη αποθήκευσης καλωδίων, θήκη αποθήκευσης εξαρτημάτων και θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix εγγυάται άριστη εργονομία χάρη στην ευέλικτη άρθρωσή του και παρέχει αστραφτερά καθαρά αποτελέσματα. Χρησιμοποιώντας το βολικό σύστημα αγκίστρου και βρόχου, το πανί καθαρισμού δαπέδου μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να έρθεις σε επαφή με τη βρωμιά. Με τη χρήση της ρύθμισης ατμού σε δύο στάδια, η ένταση του ατμού μπορεί να προσαρμοστεί στην επιφάνεια και το ρύπο. Η μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων θα κάνει γρήγορα τα πλακάκια, τις εστίες, τους απορροφητήρες και ακόμη και τα μικρότερα κενά να λάμπουν σαν καινούργια - αφαιρώντας ακόμη και τους πιο επίμονους ρύπους. Το μόνιμα επαναγεμιζόμενο και αφαιρούμενο δοχείο νερού επιτρέπει τον αδιάλειπτο καθαρισμό. Ο SC 4 EasyFix καθαρίζει χωρίς χημικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν οπουδήποτε στο σπίτι. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή της Kärcher απομακρύνει το 99,999% των ιών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συνεχή αναπλήρωση, αφαιρούμενος κάδος νερού
Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο ακροφύσιο δαπέδου και βολική στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδου
Χώρος αποθήκευσης καλωδίου
Πολυχρηστικά αξεσουάρ
Πανί καθαρισμού δαπέδου και κάλυμμα από υψηλής ποιότητας μικροΐνες για το ακροφύσιο χειρός
Κλείδωμα στην κάνη για τα παιδιά
Έλεγχος της ροής ατμού στη χειρολαβή
Θέση αξεσουάρ και στάθμευσης
Διακόπτης On/Off πάνω στο μηχάνημα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.99% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 100
|Απόδοση θερμότητας (W)
|2000
|Μέγιστη πίεση ατμού (bar)
|max. 3,5
|Μήκος καλωδίου (m)
|4
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|4
|Χωρητικότητα λέβητα (l)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|0,8
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae).
Πεδίο προμήθειας
- Πανί γενικού καθαρισμού δαπέδου EasyFix: 1 Τεμάχιο(α)
- Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
- Σκόνη αφαλάτωσης: 3 Τεμάχιο(α)
- Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες
- Ακροφύσιο χειρός
- Στρογγυλή βούρτσα, μικρή (μαύρη): 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Έλεγχος ροής ατμού: στη λαβή (δύο βημάτων)
- Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2.2 m
- Ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες