Ο ατμοκαθαριστής με σίδερο SC 4 Deluxe καθαρίζει ισχυρά στα 4,0 bar και εξαλείφει έως και 99,999% των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ σε σκληρές επιφάνειες. Η δεξαμενή είναι αφαιρούμενη και μπορεί να ξαναγεμίζει μόνιμα, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτο καθαρισμό. Η εξαιρετικά μεγάλη ενσωματωμένη θήκη αποθήκευσης εξαρτημάτων εγγυάται την άνετη αποθήκευση των εξαρτημάτων, των καλωδίων και του εύκαμπτου σωλήνα απευθείας στη συσκευή. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη φωτιζόμενη λωρίδα LED για την ένδειξη του τρόπου λειτουργίας, το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτο σύνδεσμο για μέγιστη εργονομία, το πρακτικό σύστημα hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδου και τα διάφορα αξεσουάρ για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων στα πλακάκια, τις εστίες και τους απορροφητήρες, καθώς και στις ρωγμές και τους αρμούς. Χρησιμοποιώντας ρύθμιση ατμού σε τρία στάδια, η ροή ατμού μπορεί πάντα να προσαρμόζεται τέλεια στην επιφάνεια και το ρύπο. Το παρεχόμενο σίδερο πίεσης ατμού μειώνει επίσης το χρόνο σιδερώματος κατά περίπου 50%.