Ατμοκαθαριστής SC 4 Deluxe Iron
Το SC 4 Deluxe επιτρέπει τον άνετο, αδιάλειπτο καθαρισμό με ατμό, συμπεριλαμβανομένου του ατμοσίδερου πίεσης και της άριστης αποθήκευσης εξαρτημάτων απευθείας στη συσκευή.
Ο ατμοκαθαριστής με σίδερο SC 4 Deluxe καθαρίζει ισχυρά στα 4,0 bar και εξαλείφει έως και 99,999% των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ σε σκληρές επιφάνειες. Η δεξαμενή είναι αφαιρούμενη και μπορεί να ξαναγεμίζει μόνιμα, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτο καθαρισμό. Η εξαιρετικά μεγάλη ενσωματωμένη θήκη αποθήκευσης εξαρτημάτων εγγυάται την άνετη αποθήκευση των εξαρτημάτων, των καλωδίων και του εύκαμπτου σωλήνα απευθείας στη συσκευή. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη φωτιζόμενη λωρίδα LED για την ένδειξη του τρόπου λειτουργίας, το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτο σύνδεσμο για μέγιστη εργονομία, το πρακτικό σύστημα hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδου και τα διάφορα αξεσουάρ για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων στα πλακάκια, τις εστίες και τους απορροφητήρες, καθώς και στις ρωγμές και τους αρμούς. Χρησιμοποιώντας ρύθμιση ατμού σε τρία στάδια, η ροή ατμού μπορεί πάντα να προσαρμόζεται τέλεια στην επιφάνεια και το ρύπο. Το παρεχόμενο σίδερο πίεσης ατμού μειώνει επίσης το χρόνο σιδερώματος κατά περίπου 50%.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συνεχή αναπλήρωση, αφαιρούμενος κάδος νερούΑδιάκοπος καθαρισμός και άνετη συμπλήρωση νερού.
Βολική θέση αποθήκευσης εξαρτημάτων και θέσης στάθμευσηςΒολική αποθήκευση εξαρτημάτων, σωλήνα επέκτασης, καλωδίων και σωλήνα ατμού. Θέση στάθμευσης για εύκολη στάθμευση του ακροφυσίου δαπέδου κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
Ένδειξη LED στην οθόνη της συσκευήςΌταν η οθόνη LED ανάβει με κόκκινο χρώμα, η συσκευή εξακολουθεί να θερμαίνεται. Όταν ανάψει πράσινο, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
EasyFinish σίδερο πίεσης ατμού
- Ατμοσίδερο με ρύθμιση σταθερής θερμοκρασίας, αυτόματη διακοπής λειτουργίας και ελαφριά πλάκα. Εξοικονόμηση χρόνου έως και 50%.
Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο ακροφύσιο δαπέδου και βολική στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδου
- Βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε όλους τους τύπους σκληρών δαπέδων στο σπίτι χάρη στην ειδική τεχνολογία
- Αλλαγή πανιού χωρίς επαφή χωρίς επαφή με τη βρωμιά και βολική προσάρτηση του πανιού καθαρισμού δαπέδου χάρη στο σύστημα αγκίστρου και βρόχου.
- Εργονομικός αποτελεσματικός καθαρισμός και καλή επαφή στο πάτωμα ανεξάρτητα από το ύψος του χειριστή χάρη στην ευέλικτη άρθρωση.
Πολυχρηστικά αξεσουάρ
- Αποτελεσματικός καθαρισμός διαφορετικών επιφανειών με το εξάρτημα δαπέδου, το εξάρτημα χειρός, τη στρογγυλή βούρτσα και πολλά ακόμα.
Πανί καθαρισμού δαπέδου και κάλυμμα για το ακροφύσιο χειρός
- Για λεπτομερή καθαρισμό και βέλτιστη αφαίρεση ρύπων
Κλείδωμα στην κάνη για τα παιδιά
- Σύστημα κλειδώματος για παιδιά
Έλεγχος ροής ατμού σε τρία στάδια
- Η ροή ατμού μπορεί να προσαρμοστεί στην επιφάνεια και στο επίπεδο του ρύπου.
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του μηχανήματος καθαρισμού
- Εύκολη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.99% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 130
|Απόδοση θερμότητας (W)
|2200
|Μέγιστη πίεση ατμού (bar)
|4
|Μήκος καλωδίου (m)
|5
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|3
|Χωρητικότητα λέβητα (l)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|1,3
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae).
Πεδίο προμήθειας
- Πανί γενικού καθαρισμού δαπέδου EasyFix: 1 Τεμάχιο(α)
- Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
- Σκόνη αφαλάτωσης: 3 Τεμάχιο(α)
- Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες
- Ακροφύσιο χειρός
- Στρογγυλή βούρτσα, μικρή (μαύρη): 1 Τεμάχιο(α)
- Βούρτσα σχισμών
- EasyFinish σίδερο πίεσης ατμού
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Έλεγχος ροής ατμού: στη συσκευή (τρία βήματα)
- Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2.3 m
- Σιδερένια σύνδεση
- Ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες
- Σιδέρωμα
- Αρμοί πλακιδίων