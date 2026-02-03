Ατμοκαθαριστής SC 4 EasyFix Iron
Ο ατμοκαθαριστής SC 4 EasyFix Iron με ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και ατμοσίδερο πίεσης. Περιλαμβάνει αφαιρούμενο δοχείο νερού που ξαναγεμίζει άμεσα για καθαρισμό χωρίς διακοπές.
Το εξαιρετικά βολικό SC 4 EasyFix Iron καθαρίζει χωρίς χημικά προϊόντα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε χώρο του σπιτιού. Με τη ρύθμιση ατμού δύο σταδίων, η ένταση του ατμού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την επιφάνεια και τους ρύπους. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή της Kärcher απομακρύνει το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων από τις σκληρές επιφάνειες στο σπίτι. Με τη χρήση των κατάλληλων εξαρτημάτων, η συσκευή καθαρίζει άψογα τα πλακάκια, τις εστίες, τους απορροφητήρες, ακόμα και τις μικρότερες χαραμάδες. Απομακρύνονται αξιόπιστα ακόμα και οι επίμονοι ρύποι. Το ατμοσίδερο ατμού μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για το σιδέρωμα κατά το ήμισυ. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix εντυπωσιάζει χάρη στον ευέλικτο σύνδεσμο για άψογη εργονομία και την τεχνολογία ελασμάτων για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Χάρη στο βολικό σύστημα hook-and-loop, το πανί δαπέδου μικροϊνών μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί εύκολα και γρήγορα από το ακροφύσιο δαπέδου χωρίς να έρθεις σε επαφή με τους ρύπους. Το αφαιρούμενο δοχείο νερού ξαναγεμίζει άμεσα για καθαρισμό χωρίς διακοπές. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό: Ενσωματωμένο τμήμα αποθήκευσης καλωδίου, τμήμα αποθήκευσης εξαρτημάτων, θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συνεχή αναπλήρωση, αφαιρούμενος κάδος νερούΑδιάκοπος καθαρισμός και άνετη συμπλήρωση νερού.
Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο ακροφύσιο δαπέδου και βολική στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδουΒέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε διάφορα σκληρά δάπεδα σε όλο το σπίτι χάρη στην αποτελεσματική τεχνολογία ελασμάτων. Αλλαγή πανιού χωρίς επαφή χωρίς επαφή με τη βρωμιά και βολική προσάρτηση του πανιού καθαρισμού δαπέδου χάρη στο σύστημα αγκίστρου και βρόχου. Εργονομικός αποτελεσματικός καθαρισμός και καλή επαφή στο πάτωμα ανεξάρτητα από το ύψος του χειριστή χάρη στην ευέλικτη άρθρωση.
Χώρος αποθήκευσης καλωδίουΑσφαλής αποθήκευση του καλωδίου και άλλων εξαρτημάτων.
EasyFinish σίδερο πίεσης ατμού
- Ατμοσίδερο με ρύθμιση σταθερής θερμοκρασίας, αυτόματη διακοπής λειτουργίας και ελαφριά πλάκα. Εξοικονόμηση χρόνου έως και 50%.
Πολυχρηστικά αξεσουάρ
- Αποτελεσματικός καθαρισμός διαφορετικών επιφανειών με το εξάρτημα δαπέδου, το εξάρτημα χειρός, τη στρογγυλή βούρτσα και πολλά ακόμα.
Πανί καθαρισμού δαπέδου και κάλυμμα για το ακροφύσιο χειρός
- Για λεπτομερή καθαρισμό και βέλτιστη αφαίρεση ρύπων
Κλείδωμα στην κάνη για τα παιδιά
- Σύστημα κλειδώματος για παιδιά
Έλεγχος της ροής ατμού στη χειρολαβή
- Ο ατμός ρυθμίζεται σύμφωνα με τον τύπο της επιφάνειας και τον ρύπο.
Θέση αξεσουάρ και στάθμευσης
- Πρακτική θήκη αξεσουάρ. Θέση στάθμευσης για το εξάρτημα δαπέδου.
Διακόπτης On/Off πάνω στο μηχάνημα
- Εύκολη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.99% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 100
|Απόδοση θερμότητας (W)
|2000
|Μέγιστη πίεση ατμού (bar)
|max. 3,5
|Μήκος καλωδίου (m)
|4
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|4
|Χωρητικότητα λέβητα (l)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|0,8
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae).
Πεδίο προμήθειας
- Πανί γενικού καθαρισμού δαπέδου EasyFix: 1 Τεμάχιο(α)
- Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
- Σκόνη αφαλάτωσης: 3 Τεμάχιο(α)
- Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες
- Ακροφύσιο χειρός
- Στρογγυλή βούρτσα, μικρή (μαύρη): 1 Τεμάχιο(α)
- EasyFinish σίδερο πίεσης ατμού
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Έλεγχος ροής ατμού: στη λαβή (δύο βημάτων)
- Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2.3 m
- Σιδερένια σύνδεση
- Ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες
- Σιδέρωμα