Το εξαιρετικά βολικό SC 4 EasyFix Iron καθαρίζει χωρίς χημικά προϊόντα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε χώρο του σπιτιού. Με τη ρύθμιση ατμού δύο σταδίων, η ένταση του ατμού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την επιφάνεια και τους ρύπους. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή της Kärcher απομακρύνει το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων από τις σκληρές επιφάνειες στο σπίτι. Με τη χρήση των κατάλληλων εξαρτημάτων, η συσκευή καθαρίζει άψογα τα πλακάκια, τις εστίες, τους απορροφητήρες, ακόμα και τις μικρότερες χαραμάδες. Απομακρύνονται αξιόπιστα ακόμα και οι επίμονοι ρύποι. Το ατμοσίδερο ατμού μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για το σιδέρωμα κατά το ήμισυ. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix εντυπωσιάζει χάρη στον ευέλικτο σύνδεσμο για άψογη εργονομία και την τεχνολογία ελασμάτων για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Χάρη στο βολικό σύστημα hook-and-loop, το πανί δαπέδου μικροϊνών μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί εύκολα και γρήγορα από το ακροφύσιο δαπέδου χωρίς να έρθεις σε επαφή με τους ρύπους. Το αφαιρούμενο δοχείο νερού ξαναγεμίζει άμεσα για καθαρισμό χωρίς διακοπές. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό: Ενσωματωμένο τμήμα αποθήκευσης καλωδίου, τμήμα αποθήκευσης εξαρτημάτων, θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου.