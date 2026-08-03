Ατμοκαθαριστής SG 4/2 Classic
Πολύ συμπαγής και εύκολος στη χρήση: Ο ατμοκαθαριστής SG 4/2 Classic της Kärcher με μοναδικό σχεδιασμό κουτιού all-in-one και λειτουργία VapoHydro για καθαρισμό και απολύμανση χωρίς χημικά.
Χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό του κουτιού all-in-one, είναι πολύ συμπαγές, στιβαρό και ανθεκτικό, είναι επίσης εκτενώς εξοπλισμένο και πολύ εύκολο στη χρήση: Ο ατμοκαθαριστής SG 4/2 Classic εντυπωσιάζει με εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, εξαιρετική τιμή/ αναλογία απόδοσης και μέγιστη απόδοση. Το ελαφρύ μηχάνημα, με βάρος μόνο 7,5 κιλά, είναι ο πιο συμπαγής επαγγελματικός ατμοκαθαριστής στην κατηγορία του, είναι έτοιμο για χρήση σε μόλις 3 λεπτά και με πίεση ατμού 4 bar προσφέρει βαθύ καθαρισμό και απολύμανση χωρίς τη χρήση χημικών. Πάγκοι, εξοπλισμός διανομής, πλακάκια, εστίες, φούρνοι και πολλά άλλα καθαρίζονται σχολαστικά μέχρι τη μικρότερη σχισμή – ανεξάρτητα από το επίπεδο μόλυνσης. Σε ιδιαίτερα επίμονες περιπτώσεις, η λειτουργία VapoHydro βοηθά με το ζεστό νερό και αφαιρεί αποτελεσματικά τη μεγάλη μόλυνση και τα λίπη, το δοχείο νερού μπορεί να αφαιρεθεί και να γεμίσει ανά πάσα στιγμή. Αξεσουάρ όπως ο σωλήνας ατμού, το ακροφύσιο χειρός, το ακροφύσιο πίδακα, το ακροφύσιο ισχύος, η στρογγυλή βούρτσα, η επίπεδη βούρτσα, η ξύστρα ατμού και το κάλυμμα μικροϊνών αποθηκεύονται όλα απευθείας στο μηχάνημα – ένα ακροφύσιο δαπέδου διατίθεται επίσης προαιρετικά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγής σχεδιασμός κουτιού όλα σε έναΜακροχρόνιο, στιβαρό και συνεπώς πολύ οικονομικό μηχάνημα. Εξοικονόμηση χώρου, άνετη αποθήκευση των εξαρτημάτων στο ίδιο το μηχάνημα. Μεταφέρεται εύκολα με το ένα χέρι χάρη στο χαμηλό βάρος (7,5 κιλά).
Απλός τρόπος λειτουργίαςΒολικός διακόπτης πίεσης για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ατμοκαθαριστή. Οι λυχνίες LED υποδεικνύουν την ετοιμότητα για χρήση, την έλλειψη νερού και το διάστημα σέρβις.
Λειτουργία VapoHydroΙσχυρός συνδυασμός καθαρισμού ατμού και ζεστού νερού. Ο διασπασμένος ρύπος ξεπλένεται εύκολα. Αυξάνει την καθαριστική ισχύ σε πολύ επίμονους ρύπους.
Ολοκληρωμένα αξεσουάρ
- Πολυλειτουργικά αξεσουάρ για τον καθαρισμό διαφόρων επιφανειών.
- Εξοικονόμηση χώρου, άνετη αποθήκευση των εξαρτημάτων στο ίδιο το μηχάνημα.
- Προαιρετικά διατίθενται ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο παραθύρου και ακροφύσιο υφασμάτων.
Αποσπώμενο δοχείο φρέσκου νερού
- Το δοχείο νερού μπορεί να γεμίσει ανά πάσα στιγμή.
- Εφαρμογές μακράς διάρκειας καθαρισμού με ατμό ή λειτουργία VapoHydro χωρίς διακοπές.
Είναι έτοιμο για χρήση γρήγορα ανά πάσα στιγμή
- Έτοιμο μέσα σε 3 λεπτά από την ενεργοποίηση.
- Όλα τα αξεσουάρ είναι εύκολα προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή χάρη στη σχεδίαση του κουτιού all-in-one.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χωρητικότητα λέβητα (l)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|1,5
|Πίεση ατμού (bar)
|max. 4
|Απόδοση θερμότητας (W)
|2250
|Θερμοκρασία θερμαντήρα (°C)
|max. 145
|Μήκος καλωδίου (m)
|5
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|9,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|460 x 298 x 265
Πεδίο προμήθειας
- Ακροφύσιο χειρός με βούρτσα: 165 mm
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2.5 m
- Κάλυμμα μικροϊνών για ακροφύσιο χειρός
- Τσάντα διχτυ για αξεσουάρ
Εξοπλισμός
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
- Ακροφύσιο ισχύος
- Ακροφύσιο ακροφυσίου, μακρύ
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής και κτίρια
- Για καθαρισμό παντός τύπου χώρων υγιεινής σε τουριστικές εγκαταστάσεις
- Για καθαρισμό επιφανειών εργασίας, νεροχύτες, απορροφητήρες, βρύσες σε κουζίνες
- Υγιεινή καθαριότητα και υγιεινή χωρίς χημικά
- Για τον καθαρισμό χώρων με μεγάλη συχνότητα όπως μπουφέδες, βιτρίνες ή πάγκοι
- Για τον καθαρισμό νεροχυτών, ντους, μπανιέρων, καθρεφτών και παραθύρων
- Ιδανικό σε κάμπινγκ, κρουαζιερόπλοια και σε εξοχικές κατοικίες