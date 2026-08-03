Χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό του κουτιού all-in-one, είναι πολύ συμπαγές, στιβαρό και ανθεκτικό, είναι επίσης εκτενώς εξοπλισμένο και πολύ εύκολο στη χρήση: Ο ατμοκαθαριστής SG 4/2 Classic εντυπωσιάζει με εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, εξαιρετική τιμή/ αναλογία απόδοσης και μέγιστη απόδοση. Το ελαφρύ μηχάνημα, με βάρος μόνο 7,5 κιλά, είναι ο πιο συμπαγής επαγγελματικός ατμοκαθαριστής στην κατηγορία του, είναι έτοιμο για χρήση σε μόλις 3 λεπτά και με πίεση ατμού 4 bar προσφέρει βαθύ καθαρισμό και απολύμανση χωρίς τη χρήση χημικών. Πάγκοι, εξοπλισμός διανομής, πλακάκια, εστίες, φούρνοι και πολλά άλλα καθαρίζονται σχολαστικά μέχρι τη μικρότερη σχισμή – ανεξάρτητα από το επίπεδο μόλυνσης. Σε ιδιαίτερα επίμονες περιπτώσεις, η λειτουργία VapoHydro βοηθά με το ζεστό νερό και αφαιρεί αποτελεσματικά τη μεγάλη μόλυνση και τα λίπη, το δοχείο νερού μπορεί να αφαιρεθεί και να γεμίσει ανά πάσα στιγμή. Αξεσουάρ όπως ο σωλήνας ατμού, το ακροφύσιο χειρός, το ακροφύσιο πίδακα, το ακροφύσιο ισχύος, η στρογγυλή βούρτσα, η επίπεδη βούρτσα, η ξύστρα ατμού και το κάλυμμα μικροϊνών αποθηκεύονται όλα απευθείας στο μηχάνημα – ένα ακροφύσιο δαπέδου διατίθεται επίσης προαιρετικά.