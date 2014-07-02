Σετ στρογγυλής βούρτσας με μεταλλικές τρίχες
Για την εύκολη απομάκρυνση επίμονης ακαθαρσίας, π.χ. δημιουργία κρούστας σε σχάρες φούρνου. Δεν είναι κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες, ξύλινες ή πλαστικές επιφάνειες.
Σετ στρογγυλής βούρτσας με μεταλλικές τρίχες για την αφαίρεση των επίμονων και ενσωματωμένων ρύπων, π.χ. σε ράφια ή κουζίνες. Βούρτσα καθαρισμού με μεταλλικές τρίχες για ανώτερο καθαρισμό με ατμοκαθαριστές. Σημείωση: Δεν είναι κατάλληλη για ευαίσθητες επιφάνειες, όπως ξύλινες ή πλαστικές επιφάνειες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ορειχάλκινες βούρτσες
- Ανθεκτικές βούρτσες για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ρύπων
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|40 x 26 x 26
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Ψησταριές
- Φούρνος
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι