Σετ στρογγυλής βούρτσας με μεταλλικές τρίχες για την αφαίρεση των επίμονων και ενσωματωμένων ρύπων, π.χ. σε ράφια ή κουζίνες. Βούρτσα καθαρισμού με μεταλλικές τρίχες για ανώτερο καθαρισμό με ατμοκαθαριστές. Σημείωση: Δεν είναι κατάλληλη για ευαίσθητες επιφάνειες, όπως ξύλινες ή πλαστικές επιφάνειες.