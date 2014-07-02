Σετ στρογγυλής βούρτσας με μεταλλικές τρίχες

Για την εύκολη απομάκρυνση επίμονης ακαθαρσίας, π.χ. δημιουργία κρούστας σε σχάρες φούρνου. Δεν είναι κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες, ξύλινες ή πλαστικές επιφάνειες.

Σετ στρογγυλής βούρτσας με μεταλλικές τρίχες για την αφαίρεση των επίμονων και ενσωματωμένων ρύπων, π.χ. σε ράφια ή κουζίνες. Βούρτσα καθαρισμού με μεταλλικές τρίχες για ανώτερο καθαρισμό με ατμοκαθαριστές. Σημείωση: Δεν είναι κατάλληλη για ευαίσθητες επιφάνειες, όπως ξύλινες ή πλαστικές επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ορειχάλκινες βούρτσες
  • Ανθεκτικές βούρτσες για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ρύπων
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 40 x 26 x 26
Πεδία εφαρμογής
  • Ψησταριές
  • Φούρνος
  • Ακόμη και επίμονοι ρύποι
Εξαρτήματα