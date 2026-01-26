Ο συμπαγής ατμοκαθαριστής χειρός SC 1 Multi καθαρίζει χωρίς χημικά και είναι έτοιμος για βαθύ καθαρισμό σε χρόνο μηδέν. Ο καθαρισμός αφαιρεί έως και 99,999% των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από σκληρές επιφάνειες. Ο συμπαγής και πρακτικός σχεδιασμός της συσκευής την καθιστά άνετη στη χρήση και εύκολη στην αποθήκευση ακόμη και στους μικρότερους χώρους. Το SC 1 Multi είναι έτοιμο για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα και είναι εύκολο στην αναπλήρωση χάρη στην αφαιρούμενη δεξαμενή νερού - για μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης και λιγότερες διακοπές. Η αντικαταστάσιμη κασέτα αφαλάτωσης εξασφαλίζει αυτόματη αφαλάτωση για πενταπλάσια διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η οθόνη LED με πίνακα ελέγχου επιτρέπει απλή και εύκολη λειτουργία. Οι διάφορες λειτουργίες, όπως η θέρμανση, η ετοιμότητα προς χρήση, η λειτουργία ατμού και η αλλαγή κασέτας, εμφανίζονται πάντα στην οθόνη. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επέκτασης στην καινοτόμο σφουγγαρίστρα ατμού 4 σε 1.