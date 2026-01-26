Ατμοκαθαριστής SC 1 Multi
Ο συμπαγής ατμοκαθαριστής χειρός SC 1 Multi είναι έτοιμος για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα και επιτρέπει βολικό, βαθύ καθαρισμό.
Ο συμπαγής ατμοκαθαριστής χειρός SC 1 Multi καθαρίζει χωρίς χημικά και είναι έτοιμος για βαθύ καθαρισμό σε χρόνο μηδέν. Ο καθαρισμός αφαιρεί έως και 99,999% των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από σκληρές επιφάνειες. Ο συμπαγής και πρακτικός σχεδιασμός της συσκευής την καθιστά άνετη στη χρήση και εύκολη στην αποθήκευση ακόμη και στους μικρότερους χώρους. Το SC 1 Multi είναι έτοιμο για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα και είναι εύκολο στην αναπλήρωση χάρη στην αφαιρούμενη δεξαμενή νερού - για μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης και λιγότερες διακοπές. Η αντικαταστάσιμη κασέτα αφαλάτωσης εξασφαλίζει αυτόματη αφαλάτωση για πενταπλάσια διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η οθόνη LED με πίνακα ελέγχου επιτρέπει απλή και εύκολη λειτουργία. Οι διάφορες λειτουργίες, όπως η θέρμανση, η ετοιμότητα προς χρήση, η λειτουργία ατμού και η αλλαγή κασέτας, εμφανίζονται πάντα στην οθόνη. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επέκτασης στην καινοτόμο σφουγγαρίστρα ατμού 4 σε 1.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγής και πρακτικός σχεδιασμός της συσκευής
Ατμός χωρίς διακοπή και ενσωματωμένη κασέτα αφαίρεσης αλάτων
Φωτεινή οθόνη LED με πίνακα ελέγχου
Σύντομος χρόνος θέρμανσης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 30
|Απόδοση θερμότητας (W)
|1300
|Μήκος καλωδίου (m)
|5
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (ml)
|200
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae). / ³⁾ Ο ελάχιστος συντελεστής κατά τον οποίο παρατείνεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος, βάσει εσωτερικών δοκιμών με σκληρότητα νερού 20 °dH και ανθρακική σκληρότητα 15 °dH.
Πεδίο προμήθειας
- Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
- Φυσίγγιο αφαλάτωσης: 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο χειρός
Εξοπλισμός
- Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες