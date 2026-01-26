Ατμοκαθαριστής SC 1 Multi

Ο συμπαγής ατμοκαθαριστής χειρός SC 1 Multi είναι έτοιμος για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα και επιτρέπει βολικό, βαθύ καθαρισμό.

Ο συμπαγής ατμοκαθαριστής χειρός SC 1 Multi καθαρίζει χωρίς χημικά και είναι έτοιμος για βαθύ καθαρισμό σε χρόνο μηδέν. Ο καθαρισμός αφαιρεί έως και 99,999% των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από σκληρές επιφάνειες. Ο συμπαγής και πρακτικός σχεδιασμός της συσκευής την καθιστά άνετη στη χρήση και εύκολη στην αποθήκευση ακόμη και στους μικρότερους χώρους. Το SC 1 Multi είναι έτοιμο για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα και είναι εύκολο στην αναπλήρωση χάρη στην αφαιρούμενη δεξαμενή νερού - για μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης και λιγότερες διακοπές. Η αντικαταστάσιμη κασέτα αφαλάτωσης εξασφαλίζει αυτόματη αφαλάτωση για πενταπλάσια διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η οθόνη LED με πίνακα ελέγχου επιτρέπει απλή και εύκολη λειτουργία. Οι διάφορες λειτουργίες, όπως η θέρμανση, η ετοιμότητα προς χρήση, η λειτουργία ατμού και η αλλαγή κασέτας, εμφανίζονται πάντα στην οθόνη. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επέκτασης στην καινοτόμο σφουγγαρίστρα ατμού 4 σε 1.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγής και πρακτικός σχεδιασμός της συσκευής
Ατμός χωρίς διακοπή και ενσωματωμένη κασέτα αφαίρεσης αλάτων
Φωτεινή οθόνη LED με πίνακα ελέγχου
Σύντομος χρόνος θέρμανσης
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²) περίπου 30
Απόδοση θερμότητας (W) 1300
Μήκος καλωδίου (m) 5
Χρόνος θέρμανσης (min) 0,5
Χωρητικότητα δεξαμενής (ml) 200
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 220 / 240
Συχνότητα (Hz) 50 / 60
Χρώμα άσπρο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 1,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 345 x 113 x 190

¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae). / ³⁾ Ο ελάχιστος συντελεστής κατά τον οποίο παρατείνεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος, βάσει εσωτερικών δοκιμών με σκληρότητα νερού 20 °dH και ανθρακική σκληρότητα 15 °dH.

Πεδίο προμήθειας

  • Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
  • Φυσίγγιο αφαλάτωσης: 1 Τεμάχιο(α)
  • Ακροφύσιο χειρός

Εξοπλισμός

  • Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
Πεδία εφαρμογής
  • Βρύσες
  • Νιπτήρες
  • Πλακάκια
  • Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
  • Απορροφητήρες
  • Εστίες
Εξαρτήματα