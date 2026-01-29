Ατμοκαθαριστής SC 2 EasyFix
Το SC 2 EasyFix της Kärcher είναι το εισαγωγικό μοντέλο για καθαρισμό με ατμό χωρίς χημικά. Για άριστη καθαριότητα σε σκληρές επιφάνειες σε όλο το σπίτι.
Ο εύκολος στη χρήση ατμοκαθαριστής SC 2 EasyFix παρέχει ρύθμιση ατμού σε δύο στάδια για την προσαρμογή της έντασης του ατμού στην επιφάνεια και το επίπεδο ρύπων. Η πρακτική αποθήκευση εξαρτημάτων στη συσκευή καθώς και η θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου είναι χρήσιμες λεπτομέρειες για ακόμη πιο άνετο καθαρισμό με ατμό. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτη άρθρωση εγγυάται εξαιρετική εργονομία και εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Χάρη στο βολικό σύστημα αγκίστρου και βρόχου, το πανί καθαρισμού δαπέδου μπορεί να προσαρτηθεί γρήγορα και εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να πρέπει να έρθεις σε επαφή με τη βρωμιά. Το SC 2 EasyFix καθαρίζει εντελώς χωρίς χημικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθολικά. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή της Kärcher απομακρύνει έως και 99,999% των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες των νοικοκυριών. Χρησιμοποιώντας τα διάφορα εξαρτήματα, πλακάκια, εστίες, απορροφητήρες και ακόμη και τα μικρότερα κενά καθαρίζονται με υγιεινό τρόπο. Ακόμη και οι επίμονοι ρύποι απομακρύνονται αξιόπιστα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Θέση αξεσουάρ και στάθμευσης
Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο ακροφύσιο δαπέδου και βολική στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδου
Κλείδωμα στην κάνη για τα παιδιά
Πολυχρηστικά αξεσουάρ
Πανί καθαρισμού δαπέδου και κάλυμμα για το ακροφύσιο χειρός
Έλεγχος της ροής ατμού στη χειρολαβή
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.99% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 75
|Απόδοση θερμότητας (W)
|1500
|Μέγιστη πίεση ατμού (bar)
|max. 3,2
|Μήκος καλωδίου (m)
|4
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|6,5
|Χωρητικότητα λέβητα (l)
|1
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae).
Πεδίο προμήθειας
- Πανί γενικού καθαρισμού δαπέδου EasyFix: 1 Τεμάχιο(α)
- Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
- Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες
- Ακροφύσιο χειρός
- Στρογγυλή βούρτσα, μικρή (μαύρη): 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Έλεγχος ροής ατμού: στη λαβή (δύο βημάτων)
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2.2 m
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες