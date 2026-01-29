Ο εύκολος στη χρήση ατμοκαθαριστής SC 2 EasyFix παρέχει ρύθμιση ατμού σε δύο στάδια για την προσαρμογή της έντασης του ατμού στην επιφάνεια και το επίπεδο ρύπων. Η πρακτική αποθήκευση εξαρτημάτων στη συσκευή καθώς και η θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου είναι χρήσιμες λεπτομέρειες για ακόμη πιο άνετο καθαρισμό με ατμό. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτη άρθρωση εγγυάται εξαιρετική εργονομία και εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Χάρη στο βολικό σύστημα αγκίστρου και βρόχου, το πανί καθαρισμού δαπέδου μπορεί να προσαρτηθεί γρήγορα και εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να πρέπει να έρθεις σε επαφή με τη βρωμιά. Το SC 2 EasyFix καθαρίζει εντελώς χωρίς χημικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθολικά. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή της Kärcher απομακρύνει έως και 99,999% των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες των νοικοκυριών. Χρησιμοποιώντας τα διάφορα εξαρτήματα, πλακάκια, εστίες, απορροφητήρες και ακόμη και τα μικρότερα κενά καθαρίζονται με υγιεινό τρόπο. Ακόμη και οι επίμονοι ρύποι απομακρύνονται αξιόπιστα.