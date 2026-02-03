Καθάρισμα και σιδέρωμα; Κανένα πρόβλημα για τον Kärcher SC 5 EasyFix. Αυτό συμβαίνει επειδή ο ισχυρότερος ατμοκαθαριστής στην κατηγορία του (πίεση ατμού 4,2 bar) διαθέτει επίσης δυνατότητα σύνδεσης για σίδερο ατμού πίεσης. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή της Kärcher απομακρύνει το 99,999% των ιών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες των νοικοκυριών. Χρησιμοποιώντας διάφορα εξαρτήματα, πλακάκια, εστίες, απορροφητήρες και ακόμη και τα μικρότερα κενά θα γίνουν πεντακάθαρα, είτε αυτά διαθέτουν ήπιους είτε επίμονους ρύπους. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτη άρθρωση επιτρέπει την εργονομική εργασία. Το πανί καθαρισμού δαπέδου μπορεί εύκολα να συνδεθεί στο ακροφύσιο δαπέδου και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να έρθεις σε επαφή με τη βρωμιά. Η λειτουργία VapoHydro απομακρύνει ακόμα πιο εύκολα τους επίμονους ρύπους με την προσθήκη ζεστού νερού. Η ένταση του ατμού μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την επιφάνεια και το ρύπο. Η αφαιρούμενη δεξαμενή νερού μπορεί να γεμίζει μόνιμα - για αδιάκοπο καθαρισμό. Πρόσθετα: ενσωματωμένη θήκη αποθήκευσης καλωδίων, θήκη αποθήκευσης εξαρτημάτων, θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου.