Τεχνικά στοιχεία

Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾ Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.99% των βακτηρίων²⁾ Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²) περίπου 75 Απόδοση θερμότητας (W) 1900 Μέγιστη πίεση ατμού (bar) max. 3,5 Μήκος καλωδίου (m) 4 Χρόνος θέρμανσης (min) 0,5 Χωρητικότητα δεξαμενής (l) 1 Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1 Τάση (V) 220 / 240 Συχνότητα ( Hz ) 50 / 60 Χρώμα άσπρο Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 3,3 Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,7 Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 361 x 251 x 282

¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae). / ³⁾ Ο ελάχιστος συντελεστής κατά τον οποίο παρατείνεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος, βάσει εσωτερικών δοκιμών με σκληρότητα νερού 20 °dH και ανθρακική σκληρότητα 15 °dH.