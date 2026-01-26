Ατμοκαθαριστής SC 5 Deluxe Signature Line
Ο ατμοκαθαριστής SC 5 Deluxe, εξοπλισμένος με λωρίδα LED, ένδειξη θερμοκρασίας LED σε πραγματικό χρόνο, λειτουργία VapoHydro και τέλεια αποθήκευση εξαρτημάτων, καθαρίζει άνετα και χωρίς διακοπή.
Μόνο τα πιο καινοτόμα, υψηλής απόδοσης προϊόντα μας φέρουν την υπογραφή του πρωτοπόρου της τεχνολογίας και ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher. Η νέα σειρά SC 5 Deluxe Signature Line: αναγνωρίζεται με μια ματιά ως η καλύτερη συσκευή Kärcher στην κατηγορία της. Ο κορυφαίος ατμοκαθαριστής μας SC 5 Deluxe Signature Line κάνει τον υγιεινό καθαρισμό μια χαλαρωτική άσκηση. Λειτουργίες υψηλών προδιαγραφών, όπως η απόδοση ατμού, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί στην επιφάνεια και το βαθμό ρύπανσης, ή η λειτουργία VapoHydro, με την οποία μπορείς να ενεργοποιήσεις ζεστό νερό εκτός από τον ατμό, εξασφαλίζουν πραγματικές στιγμές WOW ενώ εργάζεσαι. Χάρη στην οθόνη LED σε πραγματικό χρόνο, μπορείς να δεις πόσο γρήγορα η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση, και χάρη στην ενσωματωμένη θήκη για εξαρτήματα, δεν θα είναι μόνο το σπίτι σου τακτοποιημένο μόλις τελειώσει η δουλειά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλεονεκτήματα της Signature LineΗ υπογραφή του ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher χαρακτηρίζει το προϊόν ως την καλύτερη συσκευή Kärcher στην κατηγορία της. Άλλα αποκλειστικά οφέλη περιλαμβάνουν υποστήριξη μέσω εφαρμογής και εκτεταμένη εγγύηση.
Ένδειξη θερμοκρασίας LED σε πραγματικό χρόνοΗ διαδικασία θέρμανσης μπορεί να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο μέχρι τη μέγιστη θερμοκρασία των 150 °C.
Βολική θέση αποθήκευσης εξαρτημάτων και θέσης στάθμευσηςΒολική αποθήκευση εξαρτημάτων, σωλήνα επέκτασης, καλωδίων και σωλήνα ατμού.
Λειτουργία VapoHydro
- Εκτός από τον ατμό, μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί και το ζεστό νερό. Αυτό σημαίνει ότι η σκόνη μπορεί να διαλυθεί ευκολότερα και απλά να ξεπλυθεί.
Συνεχή αναπλήρωση, αφαιρούμενος κάδος νερού
- Για καθαρισμό χωρίς διακοπές και άνετη πλήρωση νερού.
Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο ακροφύσιο δαπέδου και βολική στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδου
- Βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε όλους τους τύπους σκληρών δαπέδων στο σπίτι χάρη στην ειδική τεχνολογία
- Αλλαγή πανιού χωρίς επαφή χωρίς επαφή με τη βρωμιά και βολική προσάρτηση του πανιού καθαρισμού δαπέδου χάρη στο σύστημα αγκίστρου και βρόχου.
- Εργονομικός αποτελεσματικός καθαρισμός και καλή επαφή στο πάτωμα ανεξάρτητα από το ύψος του χειριστή χάρη στην ευέλικτη άρθρωση.
Πολυχρηστικά αξεσουάρ
- Αποτελεσματικός καθαρισμός διαφορετικών επιφανειών με το εξάρτημα δαπέδου, το εξάρτημα χειρός, τη στρογγυλή βούρτσα και πολλά ακόμα.
Κλείδωμα στην κάνη για τα παιδιά
- Σύστημα κλειδώματος για παιδιά
Έλεγχος ροής ατμού σε τρία στάδια
- Η ροή ατμού μπορεί να προσαρμοστεί στην επιφάνεια και στο επίπεδο του ρύπου.
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του μηχανήματος καθαρισμού
- Εύκολη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.99% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 130
|Απόδοση θερμότητας (W)
|2250
|Μέγιστη πίεση ατμού (bar)
|4
|Μήκος καλωδίου (m)
|6
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|3
|Χωρητικότητα λέβητα (l)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|1,3
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|9,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae).
Πεδίο προμήθειας
- Πανί γενικού καθαρισμού δαπέδου EasyFix: 2 Τεμάχιο(α)
- Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
- Σκόνη αφαλάτωσης: 3 Τεμάχιο(α)
- Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες
- Ακροφύσιο χειρός
- Ακροφύσιο ισχύος
- Στρογγυλή βούρτσα, μικρή (μαύρη): 1 Τεμάχιο(α)
- Στρογγυλή βούρτσα μεγάλη
- Βούρτσα σχισμών
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m
- Εξάρτημα χαλιού
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Έλεγχος ροής ατμού: στη συσκευή (τρία βήματα)
- Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2.3 m
- Σιδερένια σύνδεση
- Ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- Λειτουργία VapoHydro
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες
- Αρμοί πλακιδίων