Μόνο τα πιο καινοτόμα, υψηλής απόδοσης προϊόντα μας φέρουν την υπογραφή του πρωτοπόρου της τεχνολογίας και ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher. Η νέα σειρά SC 5 Deluxe Signature Line: αναγνωρίζεται με μια ματιά ως η καλύτερη συσκευή Kärcher στην κατηγορία της. Ο κορυφαίος ατμοκαθαριστής μας SC 5 Deluxe Signature Line κάνει τον υγιεινό καθαρισμό μια χαλαρωτική άσκηση. Λειτουργίες υψηλών προδιαγραφών, όπως η απόδοση ατμού, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί στην επιφάνεια και το βαθμό ρύπανσης, ή η λειτουργία VapoHydro, με την οποία μπορείς να ενεργοποιήσεις ζεστό νερό εκτός από τον ατμό, εξασφαλίζουν πραγματικές στιγμές WOW ενώ εργάζεσαι. Χάρη στην οθόνη LED σε πραγματικό χρόνο, μπορείς να δεις πόσο γρήγορα η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση, και χάρη στην ενσωματωμένη θήκη για εξαρτήματα, δεν θα είναι μόνο το σπίτι σου τακτοποιημένο μόλις τελειώσει η δουλειά.