Ατμοκαθαριστής SC 4 Deluxe
Ο SC 4 Deluxe με φωτιζόμενη λυχνία LED και τέλεια αποθήκευση εξαρτημάτων καθαρίζει άνετα και χωρίς διακοπές χάρη στη μόνιμα επαναγεμιζόμενη και αποσπώμενη δεξαμενή νερού.
Ο ατμοκαθαριστής SC 4 Deluxe καθαρίζει ισχυρα στα 4,0 bar και εξαλείφει έως και 99,999% των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ σε σκληρές επιφάνειες. Η δεξαμενή είναι αφαιρούμενη και μπορεί να ξαναγεμίζει μόνιμα, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτο καθαρισμό. Η εξαιρετικά μεγάλη ενσωματωμένη θήκη αποθήκευσης εξαρτημάτων εγγυάται την άνετη αποθήκευση των εξαρτημάτων, των καλωδίων και του εύκαμπτου σωλήνα απευθείας στη συσκευή. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη φωτιζόμενη λυχνία LED για την ένδειξη του τρόπου λειτουργίας, το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτο σύνδεσμο για μέγιστη εργονομία, το πρακτικό σύστημα hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδου και τα διάφορα εξαρτήματα για την απομάκρυνση της επίμονων ρύπων από πλακάκια, εστίες και απορροφητήρες, καθώς και σε ρωγμές και αρμούς. Χρησιμοποιώντας ρύθμιση ατμού σε τρία στάδια, η ροή του ατμού μπορεί πάντα να προσαρμόζεται τέλεια στην επιφάνεια και το ρύπο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συνεχή αναπλήρωση, αφαιρούμενος κάδος νερούΑδιάκοπος καθαρισμός και άνετη συμπλήρωση νερού.
Βολική θέση αποθήκευσης εξαρτημάτων και θέσης στάθμευσηςΒολική αποθήκευση εξαρτημάτων, σωλήνα επέκτασης, καλωδίων και σωλήνα ατμού. Θέση στάθμευσης για εύκολη στάθμευση του ακροφυσίου δαπέδου κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο ακροφύσιο δαπέδου και βολική στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδουΒέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε όλους τους τύπους σκληρών δαπέδων στο σπίτι χάρη στην ειδική τεχνολογία Αλλαγή πανιού χωρίς επαφή χωρίς επαφή με τη βρωμιά και βολική προσάρτηση του πανιού καθαρισμού δαπέδου χάρη στο σύστημα αγκίστρου και βρόχου. Εργονομικός αποτελεσματικός καθαρισμός και καλή επαφή στο πάτωμα ανεξάρτητα από το ύψος του χειριστή χάρη στην ευέλικτη άρθρωση.
Ένδειξη LED στην οθόνη της συσκευής
- Όταν η οθόνη LED ανάβει με κόκκινο χρώμα, η συσκευή εξακολουθεί να θερμαίνεται. Όταν ανάψει πράσινο, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
Πολυχρηστικά αξεσουάρ
- Αποτελεσματικός καθαρισμός διαφορετικών επιφανειών με το εξάρτημα δαπέδου, το εξάρτημα χειρός, τη στρογγυλή βούρτσα και πολλά ακόμα.
Πανί καθαρισμού δαπέδου και κάλυμμα για το ακροφύσιο χειρός
- Για λεπτομερή καθαρισμό και βέλτιστη αφαίρεση ρύπων
Κλείδωμα στην κάνη για τα παιδιά
- Σύστημα κλειδώματος για παιδιά
Έλεγχος ροής ατμού σε τρία στάδια
- Η ροή ατμού μπορεί να προσαρμοστεί στην επιφάνεια και στο επίπεδο του ρύπου.
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του μηχανήματος καθαρισμού
- Εύκολη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.99% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 130
|Απόδοση θερμότητας (W)
|2200
|Μέγιστη πίεση ατμού (bar)
|4
|Μήκος καλωδίου (m)
|5
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|3
|Χωρητικότητα λέβητα (l)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|1,3
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae).
Πεδίο προμήθειας
- Πανί γενικού καθαρισμού δαπέδου EasyFix: 1 Τεμάχιο(α)
- Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
- Σκόνη αφαλάτωσης: 3 Τεμάχιο(α)
- Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες
- Ακροφύσιο χειρός
- Στρογγυλή βούρτσα, μικρή (μαύρη): 1 Τεμάχιο(α)
- Βούρτσα σχισμών
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Έλεγχος ροής ατμού: στη συσκευή (τρία βήματα)
- Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2.2 m
- Ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες
- Αρμοί πλακιδίων