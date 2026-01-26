Ατμοκαθαριστής SC 1 Multi & Up

Η πολυλειτουργική σφουγγαρίστρα ατμού 4 σε 1 SC 1 Multi & Up μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρεις διαφορετικές θέσεις και ως συσκευή ατμού χειρός - προσαρμοζόμενη τέλεια στις ατομικές απαιτήσεις.

Η συμπαγής σφουγγαρίστρα ατμού SC 1 Multi & Up 4 σε 1 καθαρίζει χωρίς χημικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αστραπιαία για βαθύ καθαρισμό σε όλο το σπίτι, είτε ως πολυλειτουργικός ατμοκαθαριστής χειρός είτε ως ευέλικτη σφουγγαρίστρα ατμού 3 σε 1 χάρη στο σετ ακροφυσίων δαπέδου EasyFix Large που περιλαμβάνεται. Λειτουργώντας σε τρεις διαφορετικές θέσεις συσκευής - πάνω, στη μέση και κάτω - προσαρμόζεται τέλεια στις ατομικές απαιτήσεις. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή Kärcher απομακρύνει έως και 99,999% των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις σκληρές επιφάνειες. Ο συμπαγής και πρακτικός σχεδιασμός της συσκευής την καθιστά άνετη στη χρήση και εύκολη στην αποθήκευση στον πιο μικρό χώρο. Ο SC 1 Multi & Up είναι έτοιμος για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα και γεμίζει εύκολα χάρη στην αφαιρούμενο δοχείο νερού - πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μεγάλοι χρόνοι αναμονής ή διακοπές. Η αντικαταστάσιμη κασέτα αφαίρεσης αλάτων εξασφαλίζει αυτόματη αφαίρεση αλάτων για πενταπλάσια διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η φωτεινή οθόνη LED με τον πίνακα ελέγχου επιτρέπει την απλή και αβίαστη λειτουργία. Οι διάφορες λειτουργίες, όπως η θέρμανση, η ετοιμότητα για χρήση, η λειτουργία ατμού και η οφειλόμενη αλλαγή κασέτας, εμφανίζονται πάντα στην οθόνη.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ατμοκαθαριστής SC 1 Multi & Up: Καινοτόμος και εκπληκτικά ευέλικτη εφαρμογή 4 σε 1
Ο καινοτόμος σχεδιασμός της συσκευής επιτρέπει τη χρήση της είτε ως πολυλειτουργικού ατμοκαθαριστή χειρός SC 1 Multi είτε ως ατμοσφουγγαρίστρα SC 1 Multi & Up 3 σε 1 χάρη στο σετ ακροφυσίων δαπέδου EasyFix Large που περιλαμβάνεται. Η μοναδική ιδέα 3 σε 1 με τρεις διαφορετικές θέσεις σφουγγαρίσματος σας επιτρέπει να επιλέγετε ανά πάσα στιγμή τη βέλτιστη διαμόρφωση σφουγγαρίσματος. Πάνω: μέγιστη ευελιξία κάτω από έπιπλα και σποραδικός ατμός. Μέση: συνδυασμός καλής ευελιξίας κάτω από έπιπλα και άνετο βάρος στο χέρι. Κάτω: η συσκευή είναι ελαφριά σαν πούπουλο στο χέρι και στέκεται μόνη της για μικρά διαλείμματα.
Ατμοκαθαριστής SC 1 Multi & Up: Συμπαγής και πρακτικός σχεδιασμός της συσκευής
Εύκολος χειρισμός χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της συσκευής. Εργονομικό σχήμα για τον αβίαστο καθαρισμό. Η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί στο σημείο χρήσης για εύκολη πρόσβαση.
Ατμοκαθαριστής SC 1 Multi & Up: Ατμός χωρίς διακοπή και ενσωματωμένη κασέτα αφαίρεσης αλάτων
Η αφαιρούμενη δεξαμενή γεμίζει εύκολα ανά πάσα στιγμή - για συνεχή ατμό χωρίς να διακόπτετε την εργασία σας. Η έξυπνη κασέτα αφαίρεσης αλάτων απομακρύνει αυτόματα τα άλατα από το νερό, παρατείνοντας δραματικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Η ενδεικτική λυχνία LED δείχνει πότε πρέπει να αλλαχθεί η κασέτα με χρόνο παράδοσης μία ώρα.
Φωτεινή οθόνη LED με πίνακα ελέγχου
  • Για απλή και αβίαστη λειτουργία.
  • Απλώς χτυπήστε ελαφρά μία φορά τον πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τον ατμό - δεν απαιτείται σωματική προσπάθεια.
  • Η εύχρηστη φωτεινή οθόνη δείχνει τις ακόλουθες λειτουργίες: θέρμανση, ετοιμότητα για χρήση, λειτουργία ατμού και οφειλόμενη αλλαγή κασέτας.
Σύντομος χρόνος θέρμανσης
  • Με χρόνο προθέρμανσης μόλις 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση σε χρόνο μηδέν.
EasyFix Μεγάλο ακροφύσιο δαπέδου με εύκαμπτη άρθρωση και στερέωση με άγκιστρο και βρόχο για το πανί καθαρισμού δαπέδου
  • Χάρη στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Large, το SC 1 Multi & Up στέκεται μόνο του στη χαμηλότερη θέση της συσκευής, προσαρτημένο απευθείας στο ακροφύσιο δαπέδου. Το ακροφύσιο δαπέδου επιτρέπει επίσης ταχύτερο καθαρισμό.
  • Αλλαγή πανιού χωρίς επαφή χωρίς επαφή με τη βρωμιά και βολική προσάρτηση του πανιού καθαρισμού δαπέδου χάρη στο σύστημα αγκίστρου και βρόχου.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²) περίπου 30
Απόδοση θερμότητας (W) 1300
Μήκος καλωδίου (m) 5
Χρόνος θέρμανσης (min) 0,5
Χωρητικότητα δεξαμενής (ml) 200
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 220 / 240
Συχνότητα (Hz) 50 / 60
Χρώμα άσπρο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 1,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 345 x 113 x 190

¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae). / ³⁾ Ο ελάχιστος συντελεστής κατά τον οποίο παρατείνεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος, βάσει εσωτερικών δοκιμών με σκληρότητα νερού 20 °dH και ανθρακική σκληρότητα 15 °dH.

Πεδίο προμήθειας

  • EasyFix Μεγάλο πανί καθαρισμού δαπέδων γενικής χρήσης: 1 Τεμάχιο(α)
  • Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
  • Φυσίγγιο αφαλάτωσης: 1 Τεμάχιο(α)
  • Ακροφύσιο χειρός
  • Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix Large
  • Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
  • Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m

Εξοπλισμός

  • Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
  • Γάντζος και βρόχος καλωδίου
Ατμοκαθαριστής SC 1 Multi & Up
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Σκληρά δάπεδα
  • Βρύσες
  • Νιπτήρες
  • Πλακάκια
  • Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
  • Απορροφητήρες
  • Εστίες
Εξαρτήματα