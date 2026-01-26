Η συμπαγής σφουγγαρίστρα ατμού SC 1 Multi & Up 4 σε 1 καθαρίζει χωρίς χημικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αστραπιαία για βαθύ καθαρισμό σε όλο το σπίτι, είτε ως πολυλειτουργικός ατμοκαθαριστής χειρός είτε ως ευέλικτη σφουγγαρίστρα ατμού 3 σε 1 χάρη στο σετ ακροφυσίων δαπέδου EasyFix Large που περιλαμβάνεται. Λειτουργώντας σε τρεις διαφορετικές θέσεις συσκευής - πάνω, στη μέση και κάτω - προσαρμόζεται τέλεια στις ατομικές απαιτήσεις. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή Kärcher απομακρύνει έως και 99,999% των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις σκληρές επιφάνειες. Ο συμπαγής και πρακτικός σχεδιασμός της συσκευής την καθιστά άνετη στη χρήση και εύκολη στην αποθήκευση στον πιο μικρό χώρο. Ο SC 1 Multi & Up είναι έτοιμος για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα και γεμίζει εύκολα χάρη στην αφαιρούμενο δοχείο νερού - πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μεγάλοι χρόνοι αναμονής ή διακοπές. Η αντικαταστάσιμη κασέτα αφαίρεσης αλάτων εξασφαλίζει αυτόματη αφαίρεση αλάτων για πενταπλάσια διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η φωτεινή οθόνη LED με τον πίνακα ελέγχου επιτρέπει την απλή και αβίαστη λειτουργία. Οι διάφορες λειτουργίες, όπως η θέρμανση, η ετοιμότητα για χρήση, η λειτουργία ατμού και η οφειλόμενη αλλαγή κασέτας, εμφανίζονται πάντα στην οθόνη.