Ατμοκαθαριστής SC 1 Multi & Up
Η πολυλειτουργική σφουγγαρίστρα ατμού 4 σε 1 SC 1 Multi & Up μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρεις διαφορετικές θέσεις και ως συσκευή ατμού χειρός - προσαρμοζόμενη τέλεια στις ατομικές απαιτήσεις.
Η συμπαγής σφουγγαρίστρα ατμού SC 1 Multi & Up 4 σε 1 καθαρίζει χωρίς χημικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αστραπιαία για βαθύ καθαρισμό σε όλο το σπίτι, είτε ως πολυλειτουργικός ατμοκαθαριστής χειρός είτε ως ευέλικτη σφουγγαρίστρα ατμού 3 σε 1 χάρη στο σετ ακροφυσίων δαπέδου EasyFix Large που περιλαμβάνεται. Λειτουργώντας σε τρεις διαφορετικές θέσεις συσκευής - πάνω, στη μέση και κάτω - προσαρμόζεται τέλεια στις ατομικές απαιτήσεις. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή Kärcher απομακρύνει έως και 99,999% των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις σκληρές επιφάνειες. Ο συμπαγής και πρακτικός σχεδιασμός της συσκευής την καθιστά άνετη στη χρήση και εύκολη στην αποθήκευση στον πιο μικρό χώρο. Ο SC 1 Multi & Up είναι έτοιμος για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα και γεμίζει εύκολα χάρη στην αφαιρούμενο δοχείο νερού - πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μεγάλοι χρόνοι αναμονής ή διακοπές. Η αντικαταστάσιμη κασέτα αφαίρεσης αλάτων εξασφαλίζει αυτόματη αφαίρεση αλάτων για πενταπλάσια διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η φωτεινή οθόνη LED με τον πίνακα ελέγχου επιτρέπει την απλή και αβίαστη λειτουργία. Οι διάφορες λειτουργίες, όπως η θέρμανση, η ετοιμότητα για χρήση, η λειτουργία ατμού και η οφειλόμενη αλλαγή κασέτας, εμφανίζονται πάντα στην οθόνη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμος και εκπληκτικά ευέλικτη εφαρμογή 4 σε 1Ο καινοτόμος σχεδιασμός της συσκευής επιτρέπει τη χρήση της είτε ως πολυλειτουργικού ατμοκαθαριστή χειρός SC 1 Multi είτε ως ατμοσφουγγαρίστρα SC 1 Multi & Up 3 σε 1 χάρη στο σετ ακροφυσίων δαπέδου EasyFix Large που περιλαμβάνεται. Η μοναδική ιδέα 3 σε 1 με τρεις διαφορετικές θέσεις σφουγγαρίσματος σας επιτρέπει να επιλέγετε ανά πάσα στιγμή τη βέλτιστη διαμόρφωση σφουγγαρίσματος. Πάνω: μέγιστη ευελιξία κάτω από έπιπλα και σποραδικός ατμός. Μέση: συνδυασμός καλής ευελιξίας κάτω από έπιπλα και άνετο βάρος στο χέρι. Κάτω: η συσκευή είναι ελαφριά σαν πούπουλο στο χέρι και στέκεται μόνη της για μικρά διαλείμματα.
Συμπαγής και πρακτικός σχεδιασμός της συσκευήςΕύκολος χειρισμός χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της συσκευής. Εργονομικό σχήμα για τον αβίαστο καθαρισμό. Η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί στο σημείο χρήσης για εύκολη πρόσβαση.
Ατμός χωρίς διακοπή και ενσωματωμένη κασέτα αφαίρεσης αλάτωνΗ αφαιρούμενη δεξαμενή γεμίζει εύκολα ανά πάσα στιγμή - για συνεχή ατμό χωρίς να διακόπτετε την εργασία σας. Η έξυπνη κασέτα αφαίρεσης αλάτων απομακρύνει αυτόματα τα άλατα από το νερό, παρατείνοντας δραματικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Η ενδεικτική λυχνία LED δείχνει πότε πρέπει να αλλαχθεί η κασέτα με χρόνο παράδοσης μία ώρα.
Φωτεινή οθόνη LED με πίνακα ελέγχου
- Για απλή και αβίαστη λειτουργία.
- Απλώς χτυπήστε ελαφρά μία φορά τον πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τον ατμό - δεν απαιτείται σωματική προσπάθεια.
- Η εύχρηστη φωτεινή οθόνη δείχνει τις ακόλουθες λειτουργίες: θέρμανση, ετοιμότητα για χρήση, λειτουργία ατμού και οφειλόμενη αλλαγή κασέτας.
Σύντομος χρόνος θέρμανσης
- Με χρόνο προθέρμανσης μόλις 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση σε χρόνο μηδέν.
EasyFix Μεγάλο ακροφύσιο δαπέδου με εύκαμπτη άρθρωση και στερέωση με άγκιστρο και βρόχο για το πανί καθαρισμού δαπέδου
- Χάρη στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Large, το SC 1 Multi & Up στέκεται μόνο του στη χαμηλότερη θέση της συσκευής, προσαρτημένο απευθείας στο ακροφύσιο δαπέδου. Το ακροφύσιο δαπέδου επιτρέπει επίσης ταχύτερο καθαρισμό.
- Αλλαγή πανιού χωρίς επαφή χωρίς επαφή με τη βρωμιά και βολική προσάρτηση του πανιού καθαρισμού δαπέδου χάρη στο σύστημα αγκίστρου και βρόχου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 30
|Απόδοση θερμότητας (W)
|1300
|Μήκος καλωδίου (m)
|5
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (ml)
|200
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae). / ³⁾ Ο ελάχιστος συντελεστής κατά τον οποίο παρατείνεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος, βάσει εσωτερικών δοκιμών με σκληρότητα νερού 20 °dH και ανθρακική σκληρότητα 15 °dH.
Πεδίο προμήθειας
- EasyFix Μεγάλο πανί καθαρισμού δαπέδων γενικής χρήσης: 1 Τεμάχιο(α)
- Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
- Φυσίγγιο αφαλάτωσης: 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο χειρός
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix Large
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m
Εξοπλισμός
- Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
- Γάντζος και βρόχος καλωδίου
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες