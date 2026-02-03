Ατμοκαθαριστής SC 2 EasyFix Plus
Με ατμό, χωρίς χημικά: ο ατμοκαθαριστής SC 2 EasyFix Plus με ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και βελτιωμένο σετ εξαρτημάτων. Για απόλυτη καθαριότητα σε σκληρές επιφάνειες σε όλο το σπίτι.
Η τέλεια εισαγωγή στον καθαρισμό με ατμό. Ο ατμοκαθαριστής SC 2 EasyFix Plus της Kärcher είναι εύκολος και διαισθητικός στη χρήση. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτη άρθρωση εξασφαλίζει εξαιρετική εργονομία και, χάρη στην τεχνολογία lamella, προσφέρει λαμπερά καθαρά αποτελέσματα. Χρησιμοποιώντας το βολικό σύστημα Velcro, το πανί καθαρισμού δαπέδου μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να έρθεις σε επαφή με τη βρωμιά. Χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ατμού δύο σταδίων, η ένταση του ατμού μπορεί να προσαρμοστεί τέλεια στην επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί και στη βρωμιά. Το SC 2 EasyFix Plus διαθέτει επίσης ένα βελτιωμένο σετ αξεσουάρ για ακόμα πιο στοχευμένη απομάκρυνση της βρωμιάς, καθώς και αποθήκευση αξεσουάρ στη συσκευή και θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου. Ο ατμοκαθαριστής Kärcher SC 2 EasyFix Plus καθαρίζει εντελώς χωρίς χημικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν παντού. Ο βαθύς καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή Kärcher απομακρύνει το 99,999% των ιών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες του σπιτιού. Τα πλακάκια, οι εστίες, οι απορροφητήρες και ακόμη και τα μικρότερα κενά γίνονται πεντακάθαρα. Ακόμη και οι επίμονες ακαθαρσίες εξαλείφονται σε μια στιγμή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Θέση αξεσουάρ και στάθμευσηςΆνετη αποθήκευση αξεσουάρ και εύκολη στήριξη του εξαρτήματος δαπέδου στα διαλείμματα.
Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο ακροφύσιο δαπέδου και βολική στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδουΒέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε διάφορα σκληρά δάπεδα σε όλο το σπίτι χάρη στην αποτελεσματική τεχνολογία ελασμάτων. Αλλαγή πανιού χωρίς επαφή χωρίς επαφή με τη βρωμιά και βολική προσάρτηση του πανιού καθαρισμού δαπέδου χάρη στο σύστημα αγκίστρου και βρόχου. Εργονομικός αποτελεσματικός καθαρισμός και καλή επαφή στο πάτωμα ανεξάρτητα από το ύψος του χειριστή χάρη στην ευέλικτη άρθρωση.
Κλείδωμα στην κάνη για τα παιδιάΣύστημα κλειδώματος για παιδιά
Πολυχρηστικά αξεσουάρ
- Στοχευμένη καθαριότητα διαφορετικών επιφανειών και εύκολη στάθμευση του εξαρτήματος δαπέδου, εξαρτήματος χειρός, στρογγυλής βούρτσας κτλ.
Πανί καθαρισμού δαπέδου και κάλυμμα για το ακροφύσιο χειρός
- Για λεπτομερή καθαρισμό και βέλτιστη αφαίρεση ρύπων
Έλεγχος της ροής ατμού στη χειρολαβή
- Ο ατμός ρυθμίζεται σύμφωνα με τον τύπο της επιφάνειας και τον ρύπο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.99% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 75
|Απόδοση θερμότητας (W)
|1500
|Μέγιστη πίεση ατμού (bar)
|max. 3,2
|Μήκος καλωδίου (m)
|4
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|6,5
|Χωρητικότητα λέβητα (l)
|1
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 254 x 260
Πεδίο προμήθειας
- Πανί γενικού καθαρισμού δαπέδου EasyFix: 2 Τεμάχιο(α)
- Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
- Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες
- Ακροφύσιο χειρός
- Ακροφύσιο ισχύος
- Στρογγυλή βούρτσα, μικρή (μαύρη): 1 Τεμάχιο(α)
- Στρογγυλή βούρτσα μεγάλη
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Έλεγχος ροής ατμού: στη λαβή (δύο βημάτων)
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2.2 m
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες