Η τέλεια εισαγωγή στον καθαρισμό με ατμό. Ο ατμοκαθαριστής SC 2 EasyFix Plus της Kärcher είναι εύκολος και διαισθητικός στη χρήση. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτη άρθρωση εξασφαλίζει εξαιρετική εργονομία και, χάρη στην τεχνολογία lamella, προσφέρει λαμπερά καθαρά αποτελέσματα. Χρησιμοποιώντας το βολικό σύστημα Velcro, το πανί καθαρισμού δαπέδου μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου και να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να έρθεις σε επαφή με τη βρωμιά. Χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ατμού δύο σταδίων, η ένταση του ατμού μπορεί να προσαρμοστεί τέλεια στην επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί και στη βρωμιά. Το SC 2 EasyFix Plus διαθέτει επίσης ένα βελτιωμένο σετ αξεσουάρ για ακόμα πιο στοχευμένη απομάκρυνση της βρωμιάς, καθώς και αποθήκευση αξεσουάρ στη συσκευή και θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου. Ο ατμοκαθαριστής Kärcher SC 2 EasyFix Plus καθαρίζει εντελώς χωρίς χημικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν παντού. Ο βαθύς καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή Kärcher απομακρύνει το 99,999% των ιών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες του σπιτιού. Τα πλακάκια, οι εστίες, οι απορροφητήρες και ακόμη και τα μικρότερα κενά γίνονται πεντακάθαρα. Ακόμη και οι επίμονες ακαθαρσίες εξαλείφονται σε μια στιγμή.