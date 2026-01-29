Ατμοκαθαριστής SG 4/4
Ατμοκαθαριστής SG 4/4 συμπαγών διαστάσεων με ισχυρή πίεση ατμού 4 bar, με δυνατότητα ελέγχου ποσότητας ατμού και λειτουργία VapoHydro για τέλειο καθαρισμό και πιστοποιημένη απολύμανση χωρίς χημικά.
Ο SG 4/4 είναι ένας συμπαγής και ανθεκτικός ατμοκαθαριστής, ο οποίος χάρη στην πίεση ατμού 4 bar εντυπωσιάζει με την εξαιρετική απόδοση καθαρισμού και την πιστοποιημένη απολύμανση*. Η δυνατότητα του ελέγχου της ποσότητας ατμού και η λειτουργία VapoHydro για την επιλογή της ποιότητας του ατμού (ξηρός ή υγρός) δίνουν τη δυνατότητα για τέλεια προσαρμογή του μηχανήματος στην αντίστοιχη εργασία καθαρισμού. Το σύστημα δύο δεξαμενών που θερμαίνεται γρήγορα έχει δυνατότητα συνεχούς πλήρωσης, παρέχοντας έτσι μεγάλες περιόδους αδιάλειπτης εργασίας. Το μηχάνημα διαθέτει ενσωματωμένο δείκτη θερμοκρασίας, λειτουργεί εντελώς χωρίς χημικά πρόσθετα και είναι για γενική χρήση. Το ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού περιλαμβάνει 2 ακροφύσια δαπέδου (για καθαρισμό λείανσης και υγιεινής), ένα ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης των εξαρτημάτων, ένα ενσωματωμένο γάντζο καλωδίου, καθώς και μια βάση για σωλήνες για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση. (* σύμφωνα με το EN 16615, δάπεδο PVC, μηχάνημα: SG 4/4 (ακροφύσιο δαπέδου με ελάσματα, 30 cm/sec., μέγιστη πίεση ατμού, ελάχ. VapoHydro) βακτηρίδιο δοκιμής: Enterococcus hirae ATCC 10541, ιός δοκιμής: MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.)
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πιστοποιημένη και εξαιρετικά αποτελεσματική απολύμανση
Απολύμανση χωρίς χημικές ουσίες
Σύστημα 2 κάδων
Λειτουργία VapoHydro
Χώρος αποθήκευσης για εξαρτήματα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χωρητικότητα λέβητα (l)
|2,4
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|2
|Πίεση ατμού (bar)
|max. 4
|Απόδοση θερμότητας (W)
|2300
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|9
|Θερμοκρασία θερμαντήρα (°C)
|max. 145
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|475 x 320 x 275
Πεδίο προμήθειας
- Ακροφύσιο χειρός με βούρτσα: 165 mm
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 505 mm
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2 m
- Ακροφύσιο δαπέδου με πηχάκια: 320 mm
- Ακροφύσιο δαπέδου με τρίχες: 310 mm
- Χωνί πλήρωσης
- Εύκαμπτος σωλήνας ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Κάλυμμα από ύφασμα για ακροφύσιο χειρός
- Πανί για ακροφύσιο δαπέδου (ύφασμα από πετσετέ, 400x200 mm)
- Πανί για ακροφύσιο δαπέδου ( ύφασμα, 480x270 mm)
Εξοπλισμός
- Κάδος: μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
- Ακροφύσιο ισχύος
- Ακροφύσιο σημειακού πίδακα, κοντό
- Ακροφύσιο ακροφυσίου, μακρύ
- Στρογγυλή βούρτσα, μικρή (μαύρη): 1 Τεμάχιο(α)
- Λειτουργία VapoHydro
- Απεριόριστα μεταβλητός έλεγχος κορεσμού ατμού
- Έλεγχος ροής ατμού: στη συσκευή (απεριόριστα ρυθμιζόμενη)
- Κλείδωμα ασφαλείας στο λέβητα ατμού
- Κλείδωμα ασφαλείας στο πιστόλι ατμού
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ευέλικτο και μπορεί να χρησιμοποιείται σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής