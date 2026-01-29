Ο SG 4/4 είναι ένας συμπαγής και ανθεκτικός ατμοκαθαριστής, ο οποίος χάρη στην πίεση ατμού 4 bar εντυπωσιάζει με την εξαιρετική απόδοση καθαρισμού και την πιστοποιημένη απολύμανση*. Η δυνατότητα του ελέγχου της ποσότητας ατμού και η λειτουργία VapoHydro για την επιλογή της ποιότητας του ατμού (ξηρός ή υγρός) δίνουν τη δυνατότητα για τέλεια προσαρμογή του μηχανήματος στην αντίστοιχη εργασία καθαρισμού. Το σύστημα δύο δεξαμενών που θερμαίνεται γρήγορα έχει δυνατότητα συνεχούς πλήρωσης, παρέχοντας έτσι μεγάλες περιόδους αδιάλειπτης εργασίας. Το μηχάνημα διαθέτει ενσωματωμένο δείκτη θερμοκρασίας, λειτουργεί εντελώς χωρίς χημικά πρόσθετα και είναι για γενική χρήση. Το ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού περιλαμβάνει 2 ακροφύσια δαπέδου (για καθαρισμό λείανσης και υγιεινής), ένα ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης των εξαρτημάτων, ένα ενσωματωμένο γάντζο καλωδίου, καθώς και μια βάση για σωλήνες για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση. (* σύμφωνα με το EN 16615, δάπεδο PVC, μηχάνημα: SG 4/4 (ακροφύσιο δαπέδου με ελάσματα, 30 cm/sec., μέγιστη πίεση ατμού, ελάχ. VapoHydro) βακτηρίδιο δοκιμής: Enterococcus hirae ATCC 10541, ιός δοκιμής: MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.)