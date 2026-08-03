Ατμοκαθαριστής SG 4/2 Classic Anniversary Edition
Συμπαγής και εύχρηστος: ο ατμοκαθαριστής SG 4/2 Classic Anniversary Edition σε μαύρο χρώμα με μοναδικό σχεδιασμό "όλα σε ένα" και λειτουργία VapoHydro για καθαρισμό χωρίς χημικά.
90 χρόνια Kärcher: ο ατμοκαθαριστής SG 4/2 Classic Anniversary Edition σε μαύρο χρώμα εντυπωσιάζει με εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής και υψηλή απόδοση. Ο μοναδικός σχεδιασμός "όλα σε ένα" τον καθιστά στιβαρό και ανθεκτικό. Με βάρος μόλις 7,5 κιλά, είναι ο πιο συμπαγής επαγγελματικός ατμοκαθαριστής στην κατηγορία του, έτοιμος για χρήση σε μόλις 3 λεπτά και εύκολος στη λειτουργία. Με πίεση ατμού 4 bar, το μηχάνημα προσφέρει επαρκή αποθέματα για καθαρισμό και απολύμανση χωρίς χημικά πρόσθετα. Επιφάνειες όπως πάγκοι, πλακάκια, εστίες και φούρνοι μένουν πεντακάθαρα. Η εναλλάξιμη λειτουργία VapoHydro με ζεστό νερό είναι διαθέσιμη για ιδιαίτερα επίμονη βρωμιά και λίπη. Η αφαιρούμενη δεξαμενή νερού γεμίζει εύκολα. Η μεγάλη γκάμα αξεσουάρ, όπως σωλήνας ατμού, ακροφύσιο χειρός, ακροφύσιο σημειακού πίδακα, ακροφύσιο ισχύος, στρογγυλή βούρτσα, επίπεδη βούρτσα, ξύστρα ατμού και κάλυμμα μικροϊνών, αποθηκεύονται στο μηχάνημα. Διατίθεται επίσης προαιρετικά ακροφύσιο δαπέδου. Η επετειακή έκδοση περιλαμβάνει επίσης το σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος για την ανανέωση και το σιδέρωμα υφασμάτων, όπως ρούχα και κουρτίνες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγής σχεδιασμός κουτιού όλα σε έναΜακροχρόνιο, στιβαρό και συνεπώς πολύ οικονομικό μηχάνημα. Εξοικονόμηση χώρου, άνετη αποθήκευση των εξαρτημάτων στο ίδιο το μηχάνημα. Μεταφέρεται εύκολα με το ένα χέρι χάρη στο χαμηλό βάρος (7,5 κιλά).
Απλός τρόπος λειτουργίαςΒολικός διακόπτης πίεσης για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ατμοκαθαριστή. Οι λυχνίες LED υποδεικνύουν την ετοιμότητα για χρήση, την έλλειψη νερού και το διάστημα σέρβις.
Λειτουργία VapoHydroΙσχυρός συνδυασμός καθαρισμού ατμού και ζεστού νερού. Ο διασπασμένος ρύπος ξεπλένεται εύκολα. Αυξάνει την καθαριστική ισχύ σε πολύ επίμονους ρύπους.
Ολοκληρωμένα αξεσουάρ
- Πολυλειτουργικά αξεσουάρ για τον καθαρισμό διαφόρων επιφανειών.
- Εξοικονόμηση χώρου, άνετη αποθήκευση των εξαρτημάτων στο ίδιο το μηχάνημα.
- Προαιρετικά διατίθενται ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο παραθύρου και ακροφύσιο υφασμάτων.
Αποσπώμενο δοχείο φρέσκου νερού
- Το δοχείο νερού μπορεί να γεμίσει ανά πάσα στιγμή.
- Εφαρμογές μακράς διάρκειας καθαρισμού με ατμό ή λειτουργία VapoHydro χωρίς διακοπές.
Είναι έτοιμο για χρήση γρήγορα ανά πάσα στιγμή
- Έτοιμο μέσα σε 3 λεπτά από την ενεργοποίηση.
- Όλα τα αξεσουάρ είναι εύκολα προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή χάρη στη σχεδίαση του κουτιού all-in-one.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χωρητικότητα λέβητα (l)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|1,5
|Πίεση ατμού (bar)
|max. 4
|Απόδοση θερμότητας (W)
|2250
|Θερμοκρασία θερμαντήρα (°C)
|max. 145
|Μήκος καλωδίου (m)
|5
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|9,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|460 x 298 x 265
Πεδίο προμήθειας
- Ακροφύσιο χειρός με βούρτσα: 165 mm
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2.5 m
- Σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος
- Κάλυμμα μικροϊνών για ακροφύσιο χειρός
- Τσάντα διχτυ για αξεσουάρ
Εξοπλισμός
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
- Ακροφύσιο ισχύος
- Ακροφύσιο ακροφυσίου, μακρύ
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής και κτίρια
- Για καθαρισμό παντός τύπου χώρων υγιεινής σε τουριστικές εγκαταστάσεις
- Για καθαρισμό επιφανειών εργασίας, νεροχύτες, απορροφητήρες, βρύσες σε κουζίνες
- Υγιεινή καθαριότητα και υγιεινή χωρίς χημικά
- Για τον καθαρισμό χώρων με μεγάλη συχνότητα όπως μπουφέδες, βιτρίνες ή πάγκοι
- Για τον καθαρισμό νεροχυτών, ντους, μπανιέρων, καθρεφτών και παραθύρων
- Ιδανικό σε κάμπινγκ, κρουαζιερόπλοια και σε εξοχικές κατοικίες