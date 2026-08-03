90 χρόνια Kärcher: ο ατμοκαθαριστής SG 4/2 Classic Anniversary Edition σε μαύρο χρώμα εντυπωσιάζει με εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής και υψηλή απόδοση. Ο μοναδικός σχεδιασμός "όλα σε ένα" τον καθιστά στιβαρό και ανθεκτικό. Με βάρος μόλις 7,5 κιλά, είναι ο πιο συμπαγής επαγγελματικός ατμοκαθαριστής στην κατηγορία του, έτοιμος για χρήση σε μόλις 3 λεπτά και εύκολος στη λειτουργία. Με πίεση ατμού 4 bar, το μηχάνημα προσφέρει επαρκή αποθέματα για καθαρισμό και απολύμανση χωρίς χημικά πρόσθετα. Επιφάνειες όπως πάγκοι, πλακάκια, εστίες και φούρνοι μένουν πεντακάθαρα. Η εναλλάξιμη λειτουργία VapoHydro με ζεστό νερό είναι διαθέσιμη για ιδιαίτερα επίμονη βρωμιά και λίπη. Η αφαιρούμενη δεξαμενή νερού γεμίζει εύκολα. Η μεγάλη γκάμα αξεσουάρ, όπως σωλήνας ατμού, ακροφύσιο χειρός, ακροφύσιο σημειακού πίδακα, ακροφύσιο ισχύος, στρογγυλή βούρτσα, επίπεδη βούρτσα, ξύστρα ατμού και κάλυμμα μικροϊνών, αποθηκεύονται στο μηχάνημα. Διατίθεται επίσης προαιρετικά ακροφύσιο δαπέδου. Η επετειακή έκδοση περιλαμβάνει επίσης το σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος για την ανανέωση και το σιδέρωμα υφασμάτων, όπως ρούχα και κουρτίνες.