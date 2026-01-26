RM 536, Καθαριστικό δαπέδων γενικής χρήσης, 500ml
Για όλα τα σκληρά δάπεδα: Καθαριστικό δαπέδων πολλαπλών χρήσεων RM 536 για σχολαστικό καθαρισμό. Εξασφαλίζει αποτελέσματα χωρίς ραβδώσεις. Προστασία από την υγρασία. Με άρωμα λεμονιού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (ml)
|500
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|65 x 65 x 210
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδα από φελλό
- Πέτρινες επιφάνειες
- Ξύλινα πατώματα