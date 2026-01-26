RM 536, Καθαριστικό δαπέδων γενικής χρήσης, 500ml

Για όλα τα σκληρά δάπεδα: Καθαριστικό δαπέδων πολλαπλών χρήσεων RM 536 για σχολαστικό καθαρισμό. Εξασφαλίζει αποτελέσματα χωρίς ραβδώσεις. Προστασία από την υγρασία. Με άρωμα λεμονιού.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (ml) 500
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 65 x 65 x 210
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδα από φελλό
  • Πέτρινες επιφάνειες
  • Ξύλινα πατώματα